Nem jött össze a csoda: kikapott a Hearts, a Celtic újra skót bajnok

2026. május 16. 15:43

A Hearts nem bírta a pszichikai nyomást, a Celtic pedig nem hibázott a bajnoki döntőn: a glasgow-i klub megszerezte ötvenhatodik bajnoki trófeáját.

3-1-re győzött, ezzel megvédte bajnoki címét a Celtic Glasgow a skót Premiershipben. Az edinbugh-i ellenfél, a hatvanhat év után örömünnepre készülő Hearts az első félidő végén vezetést szerzett ugyan, de a Celtic gyorsan egyenlített, és a második félidőben már csak a fővárosiak akarata érvényesült. 

A Hearts a bajnokság során végig vezette a tabellát, a vége felé azonban kiengedte a kezéből az első helyet, a Celtic pedig élt is a kínálkozó eséllyel, és a mai győzelemmel fennállása ötvenhatodik (!!!) bajnoki címét szerezte meg. A skót első osztályban immár negyvenegy éve nem fordult elő, hogy ne a két glasgow-i csapat valamelyike, a Rangers vagy a Celtic legyen a bajnok.

Skót Premiership 5. forduló
Celtic FC
3
1
Heart of Midlothian
Félidő: 1-1
2026. május 16. szombat 13:30
|
Celtic Park, Glasgow
Hazai gólszerzők
49' Arne Engels (11-esből), 87' Daizen Maeda, 98' Callum Osmand
Vendég gólszerzők
43' Lawrence Shankland
67
Labdabirtoklási arány
33
99
Támadások
85
55
Veszélyes támadások
38
5
Kaput eltaláló lövések
2
6
Kaput elkerülő lövések
8
9
Szögletek
6
6
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
0
3
Blokkolt lövések
2
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

