Nem jött össze a csoda: kikapott a Hearts, a Celtic újra skót bajnok

A Hearts nem bírta a pszichikai nyomást, a Celtic pedig nem hibázott a bajnoki döntőn: a glasgow-i klub megszerezte ötvenhatodik bajnoki trófeáját.

3-1-re győzött, ezzel megvédte bajnoki címét a Celtic Glasgow a skót Premiershipben. Az edinbugh-i ellenfél, a hatvanhat év után örömünnepre készülő Hearts az első félidő végén vezetést szerzett ugyan, de a Celtic gyorsan egyenlített, és a második félidőben már csak a fővárosiak akarata érvényesült.

A Hearts a bajnokság során végig vezette a tabellát, a vége felé azonban kiengedte a kezéből az első helyet, a Celtic pedig élt is a kínálkozó eséllyel, és a mai győzelemmel fennállása ötvenhatodik (!!!) bajnoki címét szerezte meg. A skót első osztályban immár negyvenegy éve nem fordult elő, hogy ne a két glasgow-i csapat valamelyike, a Rangers vagy a Celtic legyen a bajnok.