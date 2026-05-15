Leesik az állad David Beckham elképesztő vagyonától: ő az első, akinek ez sikerült

David Beckham lett az első brit sportolómilliárdos a 2026-os Sunday Times Rich List szerint. A lista emellett több meglepetést is tartogat a sportvilág leggazdagabbjai között - írta meg a BBC.

A korábbi angol válogatott csapatkapitány és felesége, Victoria Beckham együttes vagyonát 1,185 milliárd fontra becsülik a lista összeállítói. Ezzel a sportolók között a második helyet foglalják el. Őket csak az egykori Forma-1-es vezérigazgató, Bernie Ecclestone családja előzi meg a maga 2 milliárd fontos vagyonával.

Az 51 éves Beckhamet tavaly novemberben ütötték lovaggá. A korábbi labdarúgó az amerikai Inter Miami társtulajdonosa. A klubot az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) legértékesebb csapataként tartják számon, amelynek becsült értéke 1,45 milliárd dollár. Beckham emellett többek között az Adidas és a Hugo Boss márkanagykövete is. Felesége, az eredetileg a Spice Girls tagjaként ismertté vált Victoria Beckham vagyona elsősorban a saját divatmárkájából származik.

A listán feltűnő újdonság, hogy Barry és Eddie Hearn sportpromóterek is bekerültek a brit milliárdosok közé. Az ő együttes vagyonukat 1,035 milliárd fontra becsülik. Cégük, a Matchroom Sport az ökölvívás, a darts és a snooker egyik vezető versenyszervezője, Eddie Hearn pedig emellett többek között Anthony Joshua promótere is.

Az északír Rory McIlroy a hetedik helyen áll 325 millió fonttal, miután a 37 éves golfozó sorozatban másodszor is megnyerte a Masterst. A hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen szerepel 435 millió fonttal. Anthony Joshua a nyolcadik 240 millióval, így egy hellyel megelőzi nehézsúlyú ökölvívó riválisát, a 162 millió fonttal rendelkező Tyson Furyt. Az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Harry Kane, valamint a kétszeres wimbledoni bajnok Andy Murray holtversenyben osztozik a tizedik helyen 110-110 millió fonttal.

A Manchester United társtulajdonosa, Jim Ratcliffe az összesített brit listán a hetedikről a kilencedik helyre csúszott vissza. Vagyona 1,85 milliárd fonttal csökkent, így azt jelenleg 15,194 milliárd fontra becsülik.