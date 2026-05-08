Kormányhatározattal segítik ki az FTC-t: különös döntést írt alá a leköszönő Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök kormányhatározatban kérte fel a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálja meg a Ferencvárosi Torna Club állammal szembeni tartozásainak átütemezését. A döntés egyetlen más sportszervezetre sem vonatkozik.
Szerda éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben a kormány 1136/2026. (V. 7.) határozata "egyes költségvetési kérdésekről". A mindössze három pontból álló dokumentumból kiderül, hogy a szóban forgó költségvetési ügy valójában egyetlen sportszervezetet, a Ferencvárosi Torna Clubot érinti.
A határozat rögzíti, hogy a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőségű az egészségmegőrzés, az utánpótlás-nevelés és a közösségépítés szempontjából. Ezt követően megállapítja, hogy az elmúlt évek gazdasági kihívásai – a koronavírus-járvány, az energiaválság és az orosz–ukrán háború – komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket.
A kormány felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben az FTC kezdeményezi az állammal szembeni kötelezettségeinek átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.
A határozat nem magyarázza meg, hogy a 2022–2023-as energiaválság vagy az orosz–ukrán háború miért éppen 2026-ban teszi szükségessé a Ferencváros tartozásainak átütemezését, és arra sem tér ki, hogy más sportszervezetek miért nem kapnak hasonló lehetőséget.
A kormányhatározat érdemi tartalma végső soron az, hogy a miniszterelnök felkéri saját miniszterét: tegyen meg mindent a Ferencváros érdekében, amit a hatályos jogszabályok megengednek. Az FTC elnöke Kubatov Gábor, aki egyben a Fidesz pártigazgatója és alelnöke - a parlamentbe azonban másfél évtized után nem ül be.
