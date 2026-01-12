Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Rendkívüli: Xabi Alonso távozik a Real Madridtól
Mindössze hét hónap után távozik Xabi Alonso a Real Madrid kispadjáról: a spanyol klubóriás és a baszk edző közös megegyezéssel bontott szerződést. A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született, miközben a Madrid a bajnokságban is négy pontos hátrányban követi a katalánokat.
Alonso helyét a klub egykori védője, Álvaro Arbeloa veszi át. A spanyol szakember 2020 óta dolgozik a Real Madrid utánpótlásában, tavaly nyár óta pedig a B csapat vezetőedzőjeként tevékenykedett.
Alonso hivatalosan június 1-jén kezdte meg madridi munkáját, miután a Bayer Leverkusennel történelmi szezont zárt: a 2023–2024-es idényben megnyerte a német bajnokságot és a kupát, emellett az Európa-liga döntőjébe is bevezette csapatát. A Real Madriddal is ígéretesen rajtolt: a klubvilágbajnokság elődöntője után lejátszott 14 mérkőzéséből 13-at megnyert, egyedül az Atlético Madrid ellen szenvedett súlyos vereséget.
A november 4-i, Liverpool elleni vereség azonban negatív sorozat kezdetét jelentette: a következő nyolc tétmeccsből mindössze kettőt tudott megnyerni a csapat. Bár ezt követően öt győzelemmel sikerült javítania a mérlegen, a klub vezetése szerint ez már nem bizonyult elegendőnek, írja a The Guardian.
A Real Madrid közleményében hangsúlyozta, hogy Xabi Alonso a klub legendájaként mindig számíthat a szurkolók szeretetére és csodálatára, és Madrid örökké az otthona marad.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.
A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást Dudás Miki halála ügyében, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak.
Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.