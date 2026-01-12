2026. január 12. hétfő Ernő
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Rendkívüli: Xabi Alonso távozik a Real Madridtól

Pénzcentrum
2026. január 12. 19:12

Mindössze hét hónap után távozik Xabi Alonso a Real Madrid kispadjáról: a spanyol klubóriás és a baszk edző közös megegyezéssel bontott szerződést. A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született, miközben a Madrid a bajnokságban is négy pontos hátrányban követi a katalánokat.

Alonso helyét a klub egykori védője, Álvaro Arbeloa veszi át. A spanyol szakember 2020 óta dolgozik a Real Madrid utánpótlásában, tavaly nyár óta pedig a B csapat vezetőedzőjeként tevékenykedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Alonso hivatalosan június 1-jén kezdte meg madridi munkáját, miután a Bayer Leverkusennel történelmi szezont zárt: a 2023–2024-es idényben megnyerte a német bajnokságot és a kupát, emellett az Európa-liga döntőjébe is bevezette csapatát. A Real Madriddal is ígéretesen rajtolt: a klubvilágbajnokság elődöntője után lejátszott 14 mérkőzéséből 13-at megnyert, egyedül az Atlético Madrid ellen szenvedett súlyos vereséget.

A november 4-i, Liverpool elleni vereség azonban negatív sorozat kezdetét jelentette: a következő nyolc tétmeccsből mindössze kettőt tudott megnyerni a csapat. Bár ezt követően öt győzelemmel sikerült javítania a mérlegen, a klub vezetése szerint ez már nem bizonyult elegendőnek, írja a The Guardian.

A Real Madrid közleményében hangsúlyozta, hogy Xabi Alonso a klub legendájaként mindig számíthat a szurkolók szeretetére és csodálatára, és Madrid örökké az otthona marad.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #real madrid #edző #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:42
19:31
19:26
19:21
19:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
2026. január 12.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elhunyt Horváth Csaba
2
4 napja
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
3
6 napja
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
4
1 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
5
1 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszparítás
Eltérés, különbség.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 18:58
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 18:02
Kvíz: Te ismered ezt a 10 pénzügyi fogalmat? Könnyű összekeverni ezeket a kifejezéseket!
Agrárszektor  |  2026. január 12. 19:32
Magyarországon is hódít ez a szuperélelmiszer: ezt kell tudnod róla