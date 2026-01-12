Rendkívüli: Xabi Alonso távozik a Real Madridtól

Mindössze hét hónap után távozik Xabi Alonso a Real Madrid kispadjáról: a spanyol klubóriás és a baszk edző közös megegyezéssel bontott szerződést. A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született, miközben a Madrid a bajnokságban is négy pontos hátrányban követi a katalánokat.

Alonso helyét a klub egykori védője, Álvaro Arbeloa veszi át. A spanyol szakember 2020 óta dolgozik a Real Madrid utánpótlásában, tavaly nyár óta pedig a B csapat vezetőedzőjeként tevékenykedett.

Alonso hivatalosan június 1-jén kezdte meg madridi munkáját, miután a Bayer Leverkusennel történelmi szezont zárt: a 2023–2024-es idényben megnyerte a német bajnokságot és a kupát, emellett az Európa-liga döntőjébe is bevezette csapatát. A Real Madriddal is ígéretesen rajtolt: a klubvilágbajnokság elődöntője után lejátszott 14 mérkőzéséből 13-at megnyert, egyedül az Atlético Madrid ellen szenvedett súlyos vereséget.

A november 4-i, Liverpool elleni vereség azonban negatív sorozat kezdetét jelentette: a következő nyolc tétmeccsből mindössze kettőt tudott megnyerni a csapat. Bár ezt követően öt győzelemmel sikerült javítania a mérlegen, a klub vezetése szerint ez már nem bizonyult elegendőnek, írja a The Guardian.

A Real Madrid közleményében hangsúlyozta, hogy Xabi Alonso a klub legendájaként mindig számíthat a szurkolók szeretetére és csodálatára, és Madrid örökké az otthona marad.