Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz egyaránt először szerepelhet a felnőtt nemzeti csapatban.
Neymar bent, Estevao kint: itt az első brazil vb-keret, benne van a szupersztár
Carlo Ancelotti kijelölte a brazil labdarúgó-válogatott 55 fős bő világbajnoki keretét. A névsorban helyet kapott a Santosban egyre jobb formát mutató Neymar, sérülés és formahanyatlás miatt azonban több meghatározó európai légiós – többek között Estevao, Éder Militao és Rodrygo – kénytelen kihagyni az észak-amerikai tornát.
A brazilok olasz szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti benyújtotta a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) a nemzeti csapat bő névsorát. A szabályok értelmében a megnevezett ötvenöt játékosból huszonhatan utazhatnak az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságra. A fennmaradó huszonkilenc labdarúgóval tartalékként számolnak.
A listán szerepel a válogatott gólrekordere, Neymar, aki jelenlegi klubcsapatában, a Santosban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt. Több ismert játékos azonban hiányzik a névsorból: a Chelsea fiatal tehetsége, Estevao, valamint a Real Madrid védője, Éder Militao egyaránt combizom-sérülés miatt marad le a tornáról.
Szintén egészségügyi okokból nem tarthat a csapattal a madridi Rodrygo, aki jelenleg is keresztszalag-szakadásából lábadozik. Formahanyatlás miatt maradt ki a Manchester City játékosa, Savinho. Az Atalantában remeklő Éderson mellőzése viszont komoly meglepetést okozott.
Neymar behívása mellett a 2002-es világbajnok brazil legenda, Ronaldinho is egyértelműen kiállt. Úgy fogalmazott, hogy minden tisztelete a többi játékosé, de Neymar képességei kiemelkednek a mezőnyből. Szerinte a támadót kizárólag abban az esetben szabadna kihagyni a csapatból, ha sérült. Egészségesen azonban megkérdőjelezhetetlen a helye a világbajnoki keretben.
A brazil válogatott bő vb-kerete:
Kapusok: Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John, Carlos Miguel
Hátvédek: Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel Magalhaes, Bremer, Léo Pereira, Ibanez, Alexsandro, Fabrício Bruno, Beraldo, Vitor Reis, Murillo, Wesley, Danilo, Paulo Henrique, Vitinho, Alex Sandro, Douglas Santos, Luciano Juba, Caio Henrique, Kaiki, Carlos Augusto
Középpályások: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Lucas Paquetá, Gabriel Sara, Joao Gomes, Andreas Pereira, Joelinton, Gerson, Matheus Pereira
Támadók: Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Joao Pedro, Neymar, Endrick, Rayan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus, Kaio Jorge
