2026. május 12. kedd Pongrác
15 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pomerode, Brazília - 2014. június 21: A 10-es számú - Neymar Junior - brazil póló másolata a brazil labdarúgó-válogatott pólójában, eladó Pomerode város utcáin, Santa Catarina államban.
Sport

Neymar bent, Estevao kint: itt az első brazil vb-keret, benne van a szupersztár

Pénzcentrum
2026. május 12. 13:47

Carlo Ancelotti kijelölte a brazil labdarúgó-válogatott 55 fős bő világbajnoki keretét. A névsorban helyet kapott a Santosban egyre jobb formát mutató Neymar, sérülés és formahanyatlás miatt azonban több meghatározó európai légiós – többek között Estevao, Éder Militao és Rodrygo – kénytelen kihagyni az észak-amerikai tornát.

A brazilok olasz szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti benyújtotta a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA) a nemzeti csapat bő névsorát. A szabályok értelmében a megnevezett ötvenöt játékosból huszonhatan utazhatnak az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságra. A fennmaradó huszonkilenc labdarúgóval tartalékként számolnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A listán szerepel a válogatott gólrekordere, Neymar, aki jelenlegi klubcsapatában, a Santosban egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt. Több ismert játékos azonban hiányzik a névsorból: a Chelsea fiatal tehetsége, Estevao, valamint a Real Madrid védője, Éder Militao egyaránt combizom-sérülés miatt marad le a tornáról.

Brazília
Brazil
Piaci érték: 778,50M €
Edző: Carlo Ancelotti
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.05.12.

Szintén egészségügyi okokból nem tarthat a csapattal a madridi Rodrygo, aki jelenleg is keresztszalag-szakadásából lábadozik. Formahanyatlás miatt maradt ki a Manchester City játékosa, Savinho. Az Atalantában remeklő Éderson mellőzése viszont komoly meglepetést okozott.

Neymar behívása mellett a 2002-es világbajnok brazil legenda, Ronaldinho is egyértelműen kiállt. Úgy fogalmazott, hogy minden tisztelete a többi játékosé, de Neymar képességei kiemelkednek a mezőnyből. Szerinte a támadót kizárólag abban az esetben szabadna kihagyni a csapatból, ha sérült. Egészségesen azonban megkérdőjelezhetetlen a helye a világbajnoki keretben.

A brazil válogatott bő vb-kerete:

Kapusok: Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John, Carlos Miguel

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hátvédek: Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel Magalhaes, Bremer, Léo Pereira, Ibanez, Alexsandro, Fabrício Bruno, Beraldo, Vitor Reis, Murillo, Wesley, Danilo, Paulo Henrique, Vitinho, Alex Sandro, Douglas Santos, Luciano Juba, Caio Henrique, Kaiki, Carlos Augusto

Középpályások: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Lucas Paquetá, Gabriel Sara, Joao Gomes, Andreas Pereira, Joelinton, Gerson, Matheus Pereira

Támadók: Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Joao Pedro, Neymar, Endrick, Rayan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus, Kaio Jorge
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #világbajnokság #vb #csapat #futball #nemzetközi foci #vb 2026 #válogatott #brazil #Neymar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:47
13:40
13:34
13:20
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
7 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
3
1 hete
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
4
5 napja
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
5
1 hete
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 13:04
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 12:47
Nagyon nehéz tárgyalásra indul Donald Trump: most megfoghatja Kína, ebből vajon ki tud mászni?
Agrárszektor  |  2026. május 12. 13:32
Sokan örülnek az erős forintnak, pedig agrárvállalkozások tömegei kerültek emiatt bajba
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm