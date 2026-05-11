hoki, nhl, jégkorong
Sport

Negyvenkét év után nem lesz ott a tornán a legendás hokicsapat: nem tudtak megállapodni

Pénzcentrum
2026. május 11. 20:42

A jégkorong egyik legpatinásabb tornáját, a davosi Spengler-kupát idén a Team Canada részvétele nélkül rendezik meg - 1984 óta minden tornán ott voltak.

A szervezőbizottság bejelentette, hogy a 2026-os Sprengler Kupán nem vesz részt a Team Canada. A rendelkezésre álló idő alatt ugyanis nem sikerült megállapodni a Hockey Canadával a korábban lejárt, hosszú távú szerződés megújításáról.

A bejelentésben azt is írják: mindkét fél szerette volna alaposan figyelembe venni a megváltozott sportszakmai és gazdasági körülményeket az új megállapodásban, a tárgyalások azonban a vártnál tovább húzódtak. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a szervezőknek időben értesíteniük kellett a többi lehetséges résztvevőt is. A davosi szervezőbizottság ezért a Hockey Canadával egyeztetve végül úgy döntött, hogy az idei tornát a kanadai válogatott nélkül bonyolítják le.

A Team Canada 1984 óta állandó szereplője a Spengler-kupának, és rendkívül népszerű a szurkolók körében. A kiadott közlemény szerint a felek továbbra is párbeszédet folytatnak a csapat jövőbeli visszatérése érdekében.

Az idei torna mezőnyéből eddig négy csapat részvétele biztos. Jégre lép a U.S. Collegiate Selects amerikai egyetemi válogatott, a svéd Frölunda HC, a svájci SCL Tigers, valamint a házigazda és címvédő HC Davos is. A további két résztvevőt a szerződések aláírását követően jelentik be. Az eseményt hagyományosan december 26. és 31. között rendezik meg Davosban.
Címlapkép: Getty Images
#svájc #sport #szerződés #verseny #tárgyalás #kanada #hoki #válogatott #szurkolók #2026

