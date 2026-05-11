Elképesztő botrány tört ki a West Ham-Arsenal után: szabálymódosítást kezdeményeztek, ez soha többet nem fordulhat elő
Az Arsenal vasárnapi, West Ham elleni 1–0-s győzelmét követően egy korábbi Premier League-asszisztens szabálymódosítást javasolt a szögletek utáni káosz megelőzésére. Erre azután került sor, hogy a VAR a ráadásban érvénytelenítette a hazaiak egyenlítő gólját - számolt be a Mirror.
Leandro Trossard a 83. percben szerezte meg a vezetést az Ágyúsoknak, de a hosszabbításban aztán a csereként beállt Callum Wilson egy West Ham-szögletet követően a hálóba bombázta a labdát. A gólt azonban hosszas videobírós vizsgálat után érvénytelenítették. Chris Kavanagh játékvezető megítélése szerint ugyanis a West Ham támadója, Pablo szabálytalanul akadályozta David Raya kapust.
Darren Cann, a Premier League egykori asszisztense a BBC Radio 5 Live műsorában tett javaslatot a hasonló helyzetek megelőzésére. Szerinte a támadójátékosoknak nem szabadna a kapuelőtérben tartózkodniuk a szöglet elvégzése előtt.
Ez természetes távolságot teremtene a védők és a támadók között, és véget vetne a labda játékba hozatala előtti dulakodásnak
– fejtette ki. Hozzátette: mivel a labda ilyenkor nincs játékban, sem szabadrúgást, sem büntetőt nem lehet ítélni, így a jelenlegi rendszer szinte bátorítja a lökdösődést. Véleménye szerint egy egyszerű szabálymódosítással rengeteg vitás szituáció elkerülhető lenne.
Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője a meccs után dicsérte a játékvezetői stábot.
Nagyon bátor döntés volt, teljesen összhangban azzal, amit egész évben képviseltek. Amikor kritikát kellett megfogalmaznom, megtettem. Most viszont elismerés jár nekik, amiért lehetőséget adtak a bírónak, hogy a kaotikus körülményektől távol hozza meg a helyes döntést
- mondta a 44 éves spanyol szakember.
Az Arsenal a győzelemmel karnyújtásnyira került a bajnoki címtől: már csak két további sikerre van szükségük a Premier League trófeájának elhódításához. A West Ham számára viszont egyre sötétebb a kép, hiszen a bennmaradás már nincs a saját kezükben: a Tottenham a hétfő esti, Leeds elleni meccsén akár négypontos előnyre is szert tehet velük szemben, és ha ennek tetejébe vasárnap kikapnak Newcastle-ben, az megpecsételi a sorsukat.
