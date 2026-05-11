Elképesztő botrány tört ki a West Ham-Arsenal után: szabálymódosítást kezdeményeztek, ez soha többet nem fordulhat elő

Az Arsenal vasárnapi, West Ham elleni 1–0-s győzelmét követően egy korábbi Premier League-asszisztens szabálymódosítást javasolt a szögletek utáni káosz megelőzésére. Erre azután került sor, hogy a VAR a ráadásban érvénytelenítette a hazaiak egyenlítő gólját - számolt be a Mirror.

Leandro Trossard a 83. percben szerezte meg a vezetést az Ágyúsoknak, de a hosszabbításban aztán a csereként beállt Callum Wilson egy West Ham-szögletet követően a hálóba bombázta a labdát. A gólt azonban hosszas videobírós vizsgálat után érvénytelenítették. Chris Kavanagh játékvezető megítélése szerint ugyanis a West Ham támadója, Pablo szabálytalanul akadályozta David Raya kapust.

Darren Cann, a Premier League egykori asszisztense a BBC Radio 5 Live műsorában tett javaslatot a hasonló helyzetek megelőzésére. Szerinte a támadójátékosoknak nem szabadna a kapuelőtérben tartózkodniuk a szöglet elvégzése előtt.

Ez természetes távolságot teremtene a védők és a támadók között, és véget vetne a labda játékba hozatala előtti dulakodásnak

– fejtette ki. Hozzátette: mivel a labda ilyenkor nincs játékban, sem szabadrúgást, sem büntetőt nem lehet ítélni, így a jelenlegi rendszer szinte bátorítja a lökdösődést. Véleménye szerint egy egyszerű szabálymódosítással rengeteg vitás szituáció elkerülhető lenne.

Premier League 36. forduló West Ham United 0 1 Arsenal Félidő: 0-0 2026. május 10. vasárnap 17:30 | London Stadium, London Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 83' Leandro Trossard 36 Labdabirtoklási arány 64 70 Támadások 101 33 Veszélyes támadások 49 3 Kaput eltaláló lövések 4 2 Kaput elkerülő lövések 6 4 Szögletek 3 3 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 4 Blokkolt lövések 5 Adatlap létrehozva: 2026.05.11.

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője a meccs után dicsérte a játékvezetői stábot.

Nagyon bátor döntés volt, teljesen összhangban azzal, amit egész évben képviseltek. Amikor kritikát kellett megfogalmaznom, megtettem. Most viszont elismerés jár nekik, amiért lehetőséget adtak a bírónak, hogy a kaotikus körülményektől távol hozza meg a helyes döntést

- mondta a 44 éves spanyol szakember.

Az Arsenal a győzelemmel karnyújtásnyira került a bajnoki címtől: már csak két további sikerre van szükségük a Premier League trófeájának elhódításához. A West Ham számára viszont egyre sötétebb a kép, hiszen a bennmaradás már nincs a saját kezükben: a Tottenham a hétfő esti, Leeds elleni meccsén akár négypontos előnyre is szert tehet velük szemben, és ha ennek tetejébe vasárnap kikapnak Newcastle-ben, az megpecsételi a sorsukat.