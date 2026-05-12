Az ENSZ egészségügyi szervezetének vezetője szerint egyelőre nincs jele annak, hogy a hantavírussal fertőzött üdülőhajóról kiterjedtebb járvány indulna ki.
Abbahagyja pályafutását a legendás bringás: nem fogod elhinni, mit csinál helyette
A háromszoros olimpiai érmes brit-skót pályakerékpáros, Katie Archibald bejelentette visszavonulását, noha korábban már beválogatták a skót csapatba a 2026-os glasgow-i Nemzetközösségi Játékokra. A 32 éves sportoló az ápolói hivatás iránti szenvedélyére hivatkozva búcsúzik az élsporttól - tudósított a BBC Sport.
Katie Archibald, olimpiai érmes pályakeréképáros úgy döntött, hogy felhagy a versenyzéssel, pedig jelenleg is regnáló világ- és Európa-bajnok. Ráadásul tagja a világcsúcstartó brit női csapatüldözéses kvartettnek is. Decemberben Lauren Bell és Mark Stewart mellett még ő volt az egyike annak az első három kerékpárosnak, akiket beválogattak a nyári, hazai rendezésű Nemzetközösségi Játékokra.
"A 'valódi világ' már jó ideje vonzott magához. Sokáig féltem elhagyni azt a közeget, amelyet ismerek és szeretek, és végső soron elengedni valamit, amiben jó vagyok. Most azonban eljött az idő, egyszerűen azért, mert már nem félek" - nyilatkozta a brit kerékpáros-szövetségnek.
Archibald a brit pályakerékpársport egyik legeredményesebb versenyzőjeként, és vitathatatlanul a skót női sport egyik legnagyobb alakjaként vonul vissza. Viszonylag későn, 19 évesen csatlakozott a brit válogatott állóképességi szakágához, de már a felnőtt bemutatkozásán Európa-bajnoki címet szerzett csapatüldözésben.
Pályafutása során összesen 51 érmet gyűjtött a világ- és Európa-bajnokságokon, valamint a Nemzetközösségi és olimpiai játékokon. Ezek között két olimpiai arany, egy olimpiai ezüst, egy Nemzetközösségi aranyérem, továbbá hét világbajnoki és huszonegy Európa-bajnoki cím szerepel.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Archibald jelenleg egy ápolói képzésen vesz részt, és elmondása szerint teljesen beleszeretett a hivatásba. Úgy fogalmazott: "nagyon különleges érzés olyan valakinek lenni, akiben megbíznak az emberek, amikor segítségre van szükségük". Stephen Park, a brit pályakerékpáros-válogatott szakmai igazgatója hihetetlen örökségként méltatta Archibald pályafutását. Kiemelte, hogy a versenyző a kerékpársport történetének legszebb pillanataival ajándékozta meg a szurkolókat.
A Tottenham hétfői remijével elszalasztotta a lehetőséget, hogy a szezon utolsó két fordulója előtt négypontos előnyre tegyen szert a kiesőzónában lévő West Hammel szemben.
A jégkorong egyik legpatinásabb tornáját, a davosi Spengler-kupát idén a Team Canada részvétele nélkül rendezik meg.
A gyorsaságimotoros-világbajnokság spanyol klasszisa biztosan kihagyja a soron következő barcelonai futamot, és egyelőre kérdéses, mikor térhet vissza a versenypályára.
Az elemzések mindössze 12 százalékra teszik a csapat bennmaradási esélyeit, miután az Arsenal elleni hazai meccsen egy vitatott VAR-döntés miatt elveszítettek egy pontot.
Elképesztő botrány tört ki a West Ham-Arsenal után: szabálymódosítást kezdeményeztek, ez soha többet nem fordulhat elő
Az Arsenal vasárnapi, West Ham elleni 1–0-s győzelmét követően egy korábbi Premier League-asszisztens szabálymódosítást javasolt a szögletek utáni káosz megelőzésére.
A német sípmester ebben a szezonban kilenc BL-meccsen is ott volt, de ez karrierje első kupadöntője lesz.
A Wolverhampton Wanderers vezetőedzője, Rob Edwards a Brighton elleni 3–0-s vereség után keményen nekiment saját játékosainak.
Az ausztrál kerékpáros törött könyökkel és agyrázkódással szállt ki a versenyből, csapata azonban megkönnyebbült, hogy a sérülések nem lettek még súlyosabbak.
Szilágyi Áron két Grand Prix-viadalt is kihagyott, hogy a júniusi Európa-bajnokságra és a júliusi hongkongi világbajnokságra csúcsformában érkezzen.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság történetében először három nyitóünnepséget is rendeznek. A házigazda Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok egyaránt saját megnyitóval ünnepli a torna rajtját.
Rakonczay Gábor 1 217 kilométert teljesített a versenyen, vele együtt csak heten tudtak ezer kilométer fölé jutni Szófiában.
Victor Wembanyamát pályafutása során először állították ki NBA-mérkőzésen, miután könyökkel eltalálta Naz Reid arcát.
A labdarúgó-világbajnokság fokozott terrorfenyegetettség mellett zajlik majd: szakértők szerint a kockázatot tovább növeli az amerikai–izraeli–iráni konfliktus
A hétvége leginkább várt mérkőzése az El Clásico volt, amelyen a Barcelona a Real Madrid ellen aratott 2-0-s győzelmével bebiztosította bajnoki címét.
Örökre kitilthatnak több száz szurkolót: elképesztő botrány a városi rangadón, ilyet még nem láttál + videó
A Slavia Praha elnöke élethosszig tartó kitiltást helyezett kilátásba azokkal a szurkolókkal szemben, akik a szombati prágai derbi végén berohantak a pályára.
Irán újból jelezte részvételi szándékát a nyári labdarúgó-világbajnokságon, ám a növekvő feszültségek közepette tíz feltételhez kötötte a szereplését.
Dana White, a UFC vezérigazgatója a UFC 328 gálát követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bízik Conor McGregor visszatérésében.
Kriptocsalási ügybe mászhatott bele nyakig a világbajnok sprinter: súlyosak a vádak, több évre leültethetik
A brit rendőrség nyomozása nyomán kriptovaluta-csalásra irányuló összeesküvéssel vádolták meg CJ Ujah-t, a 2017-es világbajnok brit sprinterváltó tagját.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n