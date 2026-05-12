Abbahagyja pályafutását a legendás bringás: nem fogod elhinni, mit csinál helyette

A háromszoros olimpiai érmes brit-skót pályakerékpáros, Katie Archibald bejelentette visszavonulását, noha korábban már beválogatták a skót csapatba a 2026-os glasgow-i Nemzetközösségi Játékokra. A 32 éves sportoló az ápolói hivatás iránti szenvedélyére hivatkozva búcsúzik az élsporttól - tudósított a BBC Sport.

Katie Archibald, olimpiai érmes pályakeréképáros úgy döntött, hogy felhagy a versenyzéssel, pedig jelenleg is regnáló világ- és Európa-bajnok. Ráadásul tagja a világcsúcstartó brit női csapatüldözéses kvartettnek is. Decemberben Lauren Bell és Mark Stewart mellett még ő volt az egyike annak az első három kerékpárosnak, akiket beválogattak a nyári, hazai rendezésű Nemzetközösségi Játékokra.

"A 'valódi világ' már jó ideje vonzott magához. Sokáig féltem elhagyni azt a közeget, amelyet ismerek és szeretek, és végső soron elengedni valamit, amiben jó vagyok. Most azonban eljött az idő, egyszerűen azért, mert már nem félek" - nyilatkozta a brit kerékpáros-szövetségnek.

Archibald a brit pályakerékpársport egyik legeredményesebb versenyzőjeként, és vitathatatlanul a skót női sport egyik legnagyobb alakjaként vonul vissza. Viszonylag későn, 19 évesen csatlakozott a brit válogatott állóképességi szakágához, de már a felnőtt bemutatkozásán Európa-bajnoki címet szerzett csapatüldözésben.

Pályafutása során összesen 51 érmet gyűjtött a világ- és Európa-bajnokságokon, valamint a Nemzetközösségi és olimpiai játékokon. Ezek között két olimpiai arany, egy olimpiai ezüst, egy Nemzetközösségi aranyérem, továbbá hét világbajnoki és huszonegy Európa-bajnoki cím szerepel.

Archibald jelenleg egy ápolói képzésen vesz részt, és elmondása szerint teljesen beleszeretett a hivatásba. Úgy fogalmazott: "nagyon különleges érzés olyan valakinek lenni, akiben megbíznak az emberek, amikor segítségre van szükségük". Stephen Park, a brit pályakerékpáros-válogatott szakmai igazgatója hihetetlen örökségként méltatta Archibald pályafutását. Kiemelte, hogy a versenyző a kerékpársport történetének legszebb pillanataival ajándékozta meg a szurkolókat.