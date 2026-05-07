Soha nem látott mélységben a Real Madrid: összeverekedtek a játékosok edzésen, egyiküket mentő vitte kórházba

Tettlegességig fajult a feszültség a Real Madrid öltözőjében Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között, néhány nappal a Barcelona elleni sorsdöntő El Clásico előtt.

A Marca beszámolója szerint a konfliktus már egy nappal korábban kiéleződött, amikor a francia és az uruguayi középpályás összeszólalkozott az edzésen. Csütörtök reggel, amikor Valverde megérkezett az öltözőbe, nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, majd a tréningen kemény összecsapásokba bonyolódtak – a párharcokat elsősorban az uruguayi futballista kezdeményezte.

A feszültség az edzés végére tovább fokozódott, és amikor a játékosok visszatértek az öltözőbe, a vita nyílt dulakodássá fajult.

Valverde az egyik asztal sarkára zuhant, kórházba kellett szállítani: a védő zúzódásokat és vérző sebeket szerzett.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 338M € Edző: Álvaro Arbeloa Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Barcelona 34 29 1 4 89 31 58 88 2. Real Madrid 34 24 5 5 70 31 39 77 3. Villarreal CF 34 21 5 8 64 39 25 68 Adatlap létrehozva: 2026.05.07.

Mindkét játékos ellen fegyelmi eljárás indult, amelynek következménye pénzbírság vagy eltiltás is lehet - de akár az is, hogy mindkettőt elküldik a klubtól. Az incidens után a klub azonnal válságértekezletet hívott össze, és egyetlen játékos sem hagyhatta el a valdebebasi edzőközpontot.

A botrány a lehető legrosszabbkor robbant ki: a Real Madrid vasárnap a Barcelona otthonába látogat, és ha nem sikerül győznie, akkor a jelenleg tizenegy ponttal vezető katalánok biztosan megnyerik a bajnokságot.