Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Madrid, Spanyolország. Real Madrid sálakat és zászlókat árusító utcai stand a Santiago Bernabeu stadion közelében a mérkőzés napján.
Soha nem látott mélységben a Real Madrid: összeverekedtek a játékosok edzésen, egyiküket mentő vitte kórházba

2026. május 7. 19:23

Tettlegességig fajult a feszültség a Real Madrid öltözőjében Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között, néhány nappal a Barcelona elleni sorsdöntő El Clásico előtt.

A Marca beszámolója szerint a konfliktus már egy nappal korábban kiéleződött, amikor a francia és az uruguayi középpályás összeszólalkozott az edzésen. Csütörtök reggel, amikor Valverde megérkezett az öltözőbe, nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, majd a tréningen kemény összecsapásokba bonyolódtak – a párharcokat elsősorban az uruguayi futballista kezdeményezte.

A feszültség az edzés végére tovább fokozódott, és amikor a játékosok visszatértek az öltözőbe, a vita nyílt dulakodássá fajult.

Valverde az egyik asztal sarkára zuhant, kórházba kellett szállítani: a védő zúzódásokat és vérző sebeket szerzett.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 338M €
Edző: Álvaro Arbeloa
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Barcelona
34
29
1
4
89
31
58
88
2.
Real Madrid
34
24
5
5
70
31
39
77
3.
Villarreal CF
34
21
5
8
64
39
25
68
Adatlap létrehozva: 2026.05.07.

Mindkét játékos ellen fegyelmi eljárás indult, amelynek következménye pénzbírság vagy eltiltás is lehet - de akár az is, hogy mindkettőt elküldik a klubtól. Az incidens után a klub azonnal válságértekezletet hívott össze, és egyetlen játékos sem hagyhatta el a valdebebasi edzőközpontot.

A botrány a lehető legrosszabbkor robbant ki: a Real Madrid vasárnap a Barcelona otthonába látogat, és ha nem sikerül győznie, akkor a jelenleg tizenegy ponttal vezető katalánok biztosan megnyerik a bajnokságot. Arról, hogy nem csak a szurkolók unják a klub körüli dolgokat, hanem az öltözőn belül is egyre rosszabb a helyzet, tegnap már írtunk.

Saját szurkolói penderítenék ki a Realból Mbappét: vajon miért idegesít egymillió drukkert a francia szupersztár?
#BOTRÁNY #foci #sport #verekedés #labdarúgás #konfliktus #sérülés #barcelona #real madrid #spanyol foci

