Soha nem látott mélységben a Real Madrid: összeverekedtek a játékosok edzésen, egyiküket mentő vitte kórházba
Tettlegességig fajult a feszültség a Real Madrid öltözőjében Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között, néhány nappal a Barcelona elleni sorsdöntő El Clásico előtt.
A Marca beszámolója szerint a konfliktus már egy nappal korábban kiéleződött, amikor a francia és az uruguayi középpályás összeszólalkozott az edzésen. Csütörtök reggel, amikor Valverde megérkezett az öltözőbe, nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, majd a tréningen kemény összecsapásokba bonyolódtak – a párharcokat elsősorban az uruguayi futballista kezdeményezte.
A feszültség az edzés végére tovább fokozódott, és amikor a játékosok visszatértek az öltözőbe, a vita nyílt dulakodássá fajult.
Valverde az egyik asztal sarkára zuhant, kórházba kellett szállítani: a védő zúzódásokat és vérző sebeket szerzett.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
34
|
29
|
1
|
4
|
89
|
31
|
58
|
88
|
2.
Real Madrid
|
34
|
24
|
5
|
5
|
70
|
31
|
39
|
77
|
3.
Villarreal CF
|
34
|
21
|
5
|
8
|
64
|
39
|
25
|
68
Mindkét játékos ellen fegyelmi eljárás indult, amelynek következménye pénzbírság vagy eltiltás is lehet - de akár az is, hogy mindkettőt elküldik a klubtól. Az incidens után a klub azonnal válságértekezletet hívott össze, és egyetlen játékos sem hagyhatta el a valdebebasi edzőközpontot.
A botrány a lehető legrosszabbkor robbant ki: a Real Madrid vasárnap a Barcelona otthonába látogat, és ha nem sikerül győznie, akkor a jelenleg tizenegy ponttal vezető katalánok biztosan megnyerik a bajnokságot.
