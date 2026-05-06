Saját szurkolói penderítenék ki a Realból Mbappét: vajon miért idegesít egymillió drukkert a francia szupersztár?
A szurkolók petíciót írtak nnak érdekáben, hogy a francia szupersztár távozzon a csapattól még akkor is, ha sokszor idén a hátán vitte - írta az Extra.ie.
Már több mint egymillió Real Madrid-szurkoló követeli online petícióban Kylian Mbappé távozását. Mindezt annak ellenére teszik, hogy a francia csatár idén 41 mérkőzésen 41 gólt szerzett.
A királyi gárda idénye meglehetősen kaotikusra sikeredett. Xabi Alonso nagy várakozások közepette érkezett a kispadra, miután a Bayer Leverkusennel megnyerte a német bajnokságot és a Német Kupát. A spanyol szakember 3-4-3-as felállása azonban nem működött, így alig pár hónap után menesztették is. Utódja, az elvileg ideiglenesen kinevezett Álvaro Arbeloa sem tudta megfordítani a csapat szerencséjét.
A Real Madrid jelenleg 11 pontos hátránnyal kullog a Barcelona mögött a bajnokságban - ráadásul vasárnap épp ellenük játszanak, és ha a Barca győzni tud az El Clásicón, biztosan bajnok. A másodosztályú Albacete kiejtette őket a Spanyol Kupából, míg a Bajnokok Ligájában a Bayern Münchentől szenvedtek vereséget - könnyen lehet tehát, hogy trófea nélkül zárják az idényt.
Mbappé kiváló egyéni statisztikái ellenére a szurkolók türelme teljesen elfogyott. A Marca beszámolója szerint a francia sztár elhidegült a csapattól, és a klub alkalmazottaival szembeni viselkedése is problémás. Az öltözőn belüli feszültséget tovább növeli, hogy a Vinícius és Mbappé közötti rivalizálásban a játékostársak többsége a brazil támadó oldalára állt.
További olajat öntött a tűzre a támadó utazgatása a sérülései alatt. Mbappé mintegy tucatnyi meccset hagyott ki térdsérülés és combizomhúzódás miatt, ezalatt pedig Párizsba és Olaszországba utazott, ami óriási felháborodást váltott ki a szurkolókból.
A játékos menedzsmentje azzal védekezett, hogy ezek az utazások a klub által is jóváhagyott rehabilitációs időszakra estek. A The Athletic sportoldal ráadásul arról számolt be, hogy a francia csatár egy edzésen tiszteletlenül viselkedett az egyik edzővel, és csapattársával, Antonio Rüdigerrel is összeszólalkozott.
A drukkerek konkrét statisztikákkal is alátámasztják elégedetlenségüket: előfordult, hogy amíg Mbappé sérült volt, a csapat sorozatban öt mérkőzést nyert meg. Visszatérése után azonban hat találkozóból mindössze egyen tudtak diadalmaskodni. Legutóbb, amikor ismét kidőlt a sorból, a Real Madrid Vinícius duplájával 2–0-ra legyőzte az Espanyolt.
Bár az online petíció már átlépte az egymilliós határt, a klub részéről nem várható érdemi lépés az ügyben. Mbappé eladása jelenleg szinte megoldhatatlan feladat elé állítaná a vezetőséget, hiszen a sajtóhírek szerint a játékos heti fizetése meghaladja a 600 ezer eurót.
