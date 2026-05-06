A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Saját szurkolói penderítenék ki a Realból Mbappét: vajon miért idegesít egymillió drukkert a francia szupersztár?

Pénzcentrum
2026. május 6. 11:13

A szurkolók petíciót írtak nnak érdekáben, hogy a francia szupersztár távozzon a csapattól még akkor is, ha sokszor idén a hátán vitte - írta az Extra.ie.

Már több mint egymillió Real Madrid-szurkoló követeli online petícióban Kylian Mbappé távozását. Mindezt annak ellenére teszik, hogy a francia csatár idén 41 mérkőzésen 41 gólt szerzett.

A királyi gárda idénye meglehetősen kaotikusra sikeredett. Xabi Alonso nagy várakozások közepette érkezett a kispadra, miután a Bayer Leverkusennel megnyerte a német bajnokságot és a Német Kupát. A spanyol szakember 3-4-3-as felállása azonban nem működött, így alig pár hónap után menesztették is. Utódja, az elvileg ideiglenesen kinevezett Álvaro Arbeloa sem tudta megfordítani a csapat szerencséjét.

A Real Madrid jelenleg 11 pontos hátránnyal kullog a Barcelona mögött a bajnokságban - ráadásul vasárnap épp ellenük játszanak, és ha a Barca győzni tud az El Clásicón, biztosan bajnok. A másodosztályú Albacete kiejtette őket a Spanyol Kupából, míg a Bajnokok Ligájában a Bayern Münchentől szenvedtek vereséget - könnyen lehet tehát, hogy trófea nélkül zárják az idényt.

Mbappé kiváló egyéni statisztikái ellenére a szurkolók türelme teljesen elfogyott. A Marca beszámolója szerint a francia sztár elhidegült a csapattól, és a klub alkalmazottaival szembeni viselkedése is problémás. Az öltözőn belüli feszültséget tovább növeli, hogy a Vinícius és Mbappé közötti rivalizálásban a játékostársak többsége a brazil támadó oldalára állt.

Kylian Mbappé
Csapata: Real Madrid
Posztja: támadó
Nemzetisége: francia
Életkora: 28 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 200M €
Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

További olajat öntött a tűzre a támadó utazgatása a sérülései alatt. Mbappé mintegy tucatnyi meccset hagyott ki térdsérülés és combizomhúzódás miatt, ezalatt pedig Párizsba és Olaszországba utazott, ami óriási felháborodást váltott ki a szurkolókból.

A játékos menedzsmentje azzal védekezett, hogy ezek az utazások a klub által is jóváhagyott rehabilitációs időszakra estek. A The Athletic sportoldal ráadásul arról számolt be, hogy a francia csatár egy edzésen tiszteletlenül viselkedett az egyik edzővel, és csapattársával, Antonio Rüdigerrel is összeszólalkozott.

A drukkerek konkrét statisztikákkal is alátámasztják elégedetlenségüket: előfordult, hogy amíg Mbappé sérült volt, a csapat sorozatban öt mérkőzést nyert meg. Visszatérése után azonban hat találkozóból mindössze egyen tudtak diadalmaskodni. Legutóbb, amikor ismét kidőlt a sorból, a Real Madrid Vinícius duplájával 2–0-ra legyőzte az Espanyolt.

Bár az online petíció már átlépte az egymilliós határt, a klub részéről nem várható érdemi lépés az ügyben. Mbappé eladása jelenleg szinte megoldhatatlan feladat elé állítaná a vezetőséget, hiszen a sajtóhírek szerint a játékos heti fizetése meghaladja a 600 ezer eurót.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #petíció #foci #sport #labdarúgás #aláírás #barcelona #aláírásgyűjtés #spanyol #bajnokok ligája #real madrid #spanyol foci #mbappé #bayern münchen #sportbotrány #kylian mbappé

