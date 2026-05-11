2026. május 11. hétfő Ferenc
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
horváth éva, baleset, kórház, műtét
Sport

Hatalmasat esett a MotoGP címvédője: azonnal műteni kellett, kihagyja a magyar GP-t?

MTI
2026. május 11. 19:44

A gyorsaságimotoros-világbajnokság spanyol klasszisa biztosan kihagyja a soron következő barcelonai futamot, és egyelőre kérdéses, mikor térhet vissza a versenypályára.

Sikeres műtéten esett át Marc Márquez, miután a Francia Nagydíj sprintversenyén lábtörést szenvedett.  A Ducati versenyzője a szombati futam hajrájában szenvedett súlyos balesetet, minek következtében eltört egy csont a lábfejében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A királykategória címvédőjét a bukás után azonnal Madridba szállították, ahol meg is műtötték. Sajtóértesülések szerint az orvosok a beavatkozás során nemcsak a friss törést látták el, hanem egy korábbi vállsérüléséből visszamaradt problémát is helyrehoztak. A bukásról itt egy videó:

A többszörös világbajnok a lábadozás miatt kénytelen kihagyni a barcelonai viadalt, és egyelőre az olaszországi szereplése is veszélyben van. A MotoGP mezőnye az olasz futamot követően Magyarországra érkezik: június első hétvégéjén Balatonfőkajáron folytatódnak a világbajnokság küzdelmei.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #sport #verseny #műtét #spanyolország #sérülés #világbajnokság #barcelona #sportoló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:42
20:35
20:18
20:01
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
2026. május 11.
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
2026. május 11.
Erről nem mer beszélni senki: tényleg pénzkérdés lett Magyarországon a gyerekvállalás?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 11. hétfő
Ferenc
20. hét
Május 11.
Miskolc napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
6 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
3
1 hete
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
4
4 napja
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
5
1 hete
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 19:00
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
Pénzcentrum  |  2026. május 11. 17:58
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Csak a legjobbaknak lesz 10/10 pontja!
Agrárszektor  |  2026. május 11. 19:29
Kifakadtak a horgászok: sűrű lepedék lepte el a magyar folyót, esély sincs a pecázásra
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm