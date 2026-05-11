Hatalmasat esett a MotoGP címvédője: azonnal műteni kellett, kihagyja a magyar GP-t?

A gyorsaságimotoros-világbajnokság spanyol klasszisa biztosan kihagyja a soron következő barcelonai futamot, és egyelőre kérdéses, mikor térhet vissza a versenypályára.

Sikeres műtéten esett át Marc Márquez, miután a Francia Nagydíj sprintversenyén lábtörést szenvedett. A Ducati versenyzője a szombati futam hajrájában szenvedett súlyos balesetet, minek következtében eltört egy csont a lábfejében.

A királykategória címvédőjét a bukás után azonnal Madridba szállították, ahol meg is műtötték. Sajtóértesülések szerint az orvosok a beavatkozás során nemcsak a friss törést látták el, hanem egy korábbi vállsérüléséből visszamaradt problémát is helyrehoztak. A bukásról itt egy videó:

A többszörös világbajnok a lábadozás miatt kénytelen kihagyni a barcelonai viadalt, és egyelőre az olaszországi szereplése is veszélyben van. A MotoGP mezőnye az olasz futamot követően Magyarországra érkezik: június első hétvégéjén Balatonfőkajáron folytatódnak a világbajnokság küzdelmei.