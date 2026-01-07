Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje.
Nem csitul a török bundabotrány: rengeteg kihallgatás történt, vajon kit vonnak felelősségre?
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak az október végén napvilágra került szabálysértések miatt.
A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) jelenleg 212 személy ügyét vizsgálja. Köztük 108 edző és 104 klubvezető szerepel, akik a gyanú szerint az elmúlt öt évben tiltott fogadásokat kötöttek különböző mérkőzésekre. A fegyelmi eljárások során valamennyi érintettet meghallgatják a hatóságok.
Az ügy korábbi szakaszában már komoly szankciókat vezettek be a játékvezetők körében. A TFF összesen 149 bírót és asszisztenst függesztett fel, akikre 8–12 hónapos eltiltást szabtak ki. A vizsgálat megdöbbentő eredményeket hozott: az 571 hivatalosan regisztrált játékvezető közül 371 rendelkezett fogadási számlával, és 152-en rendszeresen fogadtak meccsekre, ami egyértelműen sérti a szövetség előírásait. Korábban többször is írtunk a botrányról, ezeket a cikkeket itt olvashatod el:
A botrány a játékosokat sem kímélte. Az első és a második ligából összesen 102 labdarúgó kapott ideiglenes eltiltást: az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistát sújtottak szankcióval. A büntetések időtartama 45 naptól egy évig terjed. A legnagyobb sztárok sem úszták meg: Eren Elmali, a Galatasaray török válogatott középpályása 45 napos eltiltást kapott. A szövetség végül összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztette fel különböző időtartamokra.
A múlt hónapban újabb fejlemények történtek az ügyben. December 9-én húsz személyt vettek őrizetbe, a török sajtó információi szerint az elfogottak között van Mert Hakan Yandaş, a Fenerbahçe játékosa, Metehan Baltacı, a Galatasaray futballistája, valamint Murat Sancak, az Adana Demirspor volt elnöke.
Az ünnepek sem hoztak nyugalmat: karácsony környékén a török ügyészség 29 személy ellen bocsátott ki elfogatóparancsot. Az akcióban 26 embert sikerült őrizetbe venni, egy gyanúsított pedig már korábban is börtönben volt egyéb bűncselekmények miatt. Az intézkedés 14 labdarúgót érintett, és letartóztatták Erden Timurt, a Galatasaray korábbi alelnökét is.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.
Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán.
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.
Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását.