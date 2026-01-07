2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-6 °C Budapest
Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Nem csitul a török bundabotrány: rengeteg kihallgatás történt, vajon kit vonnak felelősségre?

Pénzcentrum
2026. január 7. 18:08

A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak az október végén napvilágra került szabálysértések miatt.

A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) jelenleg 212 személy ügyét vizsgálja. Köztük 108 edző és 104 klubvezető szerepel, akik a gyanú szerint az elmúlt öt évben tiltott fogadásokat kötöttek különböző mérkőzésekre. A fegyelmi eljárások során valamennyi érintettet meghallgatják a hatóságok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügy korábbi szakaszában már komoly szankciókat vezettek be a játékvezetők körében. A TFF összesen 149 bírót és asszisztenst függesztett fel, akikre 8–12 hónapos eltiltást szabtak ki. A vizsgálat megdöbbentő eredményeket hozott: az 571 hivatalosan regisztrált játékvezető közül 371 rendelkezett fogadási számlával, és 152-en rendszeresen fogadtak meccsekre, ami egyértelműen sérti a szövetség előírásait. Korábban többször is írtunk a botrányról, ezeket a cikkeket itt olvashatod el:

Kapcsolódó cikkeink:

A botrány a játékosokat sem kímélte. Az első és a második ligából összesen 102 labdarúgó kapott ideiglenes eltiltást: az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistát sújtottak szankcióval. A büntetések időtartama 45 naptól egy évig terjed. A legnagyobb sztárok sem úszták meg: Eren Elmali, a Galatasaray török válogatott középpályása 45 napos eltiltást kapott. A szövetség végül összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztette fel különböző időtartamokra.

A múlt hónapban újabb fejlemények történtek az ügyben. December 9-én húsz személyt vettek őrizetbe, a török sajtó információi szerint az elfogottak között van Mert Hakan Yandaş, a Fenerbahçe játékosa, Metehan Baltacı, a Galatasaray futballistája, valamint Murat Sancak, az Adana Demirspor volt elnöke.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ünnepek sem hoztak nyugalmat: karácsony környékén a török ügyészség 29 személy ellen bocsátott ki elfogatóparancsot. Az akcióban 26 embert sikerült őrizetbe venni, egy gyanúsított pedig már korábban is börtönben volt egyéb bűncselekmények miatt. Az intézkedés 14 labdarúgót érintett, és letartóztatták Erden Timurt, a Galatasaray korábbi alelnökét is.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #sportfogadás #törökország #foci #sport #fogadás #labdarúgás #ügyészség #szankció #elfogatóparancs #bíró #eltiltás #játékvezető #sportbotrány #fenerbahce

2026. január 7.
