Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt

Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója. A nyolc nyelven beszélő közgazdász-sportvezető úttörő szerepet játszott a hazai teniszsport infrastruktúrájának fejlesztésében és az utánpótlás-nevelésben.

79 éves korában elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség egykori főtitkára. Nevéhez fűződik többek között az 1988-ban létrehozott Károlyi Tenisz Klub megalapítása, amely az alagi sportélet meghatározó intézményévé vált. A hírt a szövetség közölte.

Sauska István sportszerető családi környezetben nevelkedett. Szülei aktívan teniszeztek, édesapja pedig válogatott atlétaként és jégkorongozóként is szerepelt. Ez a családi háttér erősen meghatározta későbbi pályáját: négy gyermeke közül mindegyik a teniszsportot választotta, közülük három első osztályú minősítést szerzett.

Szakmai pályafutása során kommunikációkutatásra specializálódott közgazdászként dolgozott. A Magyar Tenisz Szövetséghez a budapesti svéd kereskedelmi kirendeltségről érkezett, ahol attasé-helyettesként tevékenykedett. Kivételes nyelvtudása – nyolc nyelven beszélt – jelentős előnyt jelentett számára a nemzetközi kapcsolatok építésében.

Az 1988-ban általa alapított Károlyi Tenisz Klub élén végrehajtott fejlesztések mérföldkőnek számítottak a hazai teniszsportban. Elsőként valósított meg az országban téglából épült fedett teniszpályát, amellyel jelentősen javította az egész éves sportolási lehetőségeket. Az általa szervezett utánpótlás-versenyek különösen népszerűvé váltak: korosztályonként 64 fős mezőnyök mérték össze tudásukat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mint az emlékező poszt írja: az utánpótlás-nevelésben alkalmazott módszerei messze túlmutattak a hagyományos sportképzésen. A nyári bentlakásos táborokban nemcsak teniszoktatás folyt, hanem nyelvtanulási lehetőséget is biztosított a fiataloknak. Emellett úttörőként vezette be a mentális felkészítés elemeit: légzéstechnikát tanított, és meditációs gyakorlatokkal fejlesztette tanítványai koncentrációs képességét.