Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt

Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója. A nyolc nyelven beszélő közgazdász-sportvezető úttörő szerepet játszott a hazai teniszsport infrastruktúrájának fejlesztésében és az utánpótlás-nevelésben.
79 éves korában elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség egykori főtitkára. Nevéhez fűződik többek között az 1988-ban létrehozott Károlyi Tenisz Klub megalapítása, amely az alagi sportélet meghatározó intézményévé vált. A hírt a szövetség közölte.
Sauska István sportszerető családi környezetben nevelkedett. Szülei aktívan teniszeztek, édesapja pedig válogatott atlétaként és jégkorongozóként is szerepelt. Ez a családi háttér erősen meghatározta későbbi pályáját: négy gyermeke közül mindegyik a teniszsportot választotta, közülük három első osztályú minősítést szerzett.
Szakmai pályafutása során kommunikációkutatásra specializálódott közgazdászként dolgozott. A Magyar Tenisz Szövetséghez a budapesti svéd kereskedelmi kirendeltségről érkezett, ahol attasé-helyettesként tevékenykedett. Kivételes nyelvtudása – nyolc nyelven beszélt – jelentős előnyt jelentett számára a nemzetközi kapcsolatok építésében.
Az 1988-ban általa alapított Károlyi Tenisz Klub élén végrehajtott fejlesztések mérföldkőnek számítottak a hazai teniszsportban. Elsőként valósított meg az országban téglából épült fedett teniszpályát, amellyel jelentősen javította az egész éves sportolási lehetőségeket. Az általa szervezett utánpótlás-versenyek különösen népszerűvé váltak: korosztályonként 64 fős mezőnyök mérték össze tudásukat.
Mint az emlékező poszt írja: az utánpótlás-nevelésben alkalmazott módszerei messze túlmutattak a hagyományos sportképzésen. A nyári bentlakásos táborokban nemcsak teniszoktatás folyt, hanem nyelvtanulási lehetőséget is biztosított a fiataloknak. Emellett úttörőként vezette be a mentális felkészítés elemeit: légzéstechnikát tanított, és meditációs gyakorlatokkal fejlesztette tanítványai koncentrációs képességét.
