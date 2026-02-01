Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Ilyen se volt még: nem tudni, hogy nyer vagy veszít a csapat, de mindenképpen eladják a döntő után
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését, ezzel pont kerülhet az évek óta tartó bizonytalanság végére - számolt be az ESPN.
Az eladással kapcsolatos egyeztetések legalább egy hete zajlanak tulajdonosi és ligaszinten. A Seahawks és az NBA-s Portland Trail Blazers Paul G. Allen 2018-as halála óta a hagyaték tulajdonában van. A Microsoft társalapítója non-Hodgkin-limfóma szövődményeiben hunyt el. Nővére, Jody Allen azóta irányítja a csapatokat bátyja végakarata alapján, amely szerint mindkét klubot értékesíteni kell, a befolyó összeget pedig jótékony célokra kell fordítani.
A tulajdonosi kör közleményben azt írta: nem kommentál pletykákat, és a Seahawks jelenleg nincs eladó.
Mint már korábban közöltük, ez Paul kívánságának megfelelően valamikor meg fog változni, de egyelőre nincs újdonság. Most a Super Bowl megnyerésére és a Portland Trail Blazers eladásának lezárására összpontosítunk
– áll a nyilatkozatban.
Amennyiben a Seahawkst a Super Bowl után ténylegesen eladják, az a Super Bowl-korszak első esete lesz, hogy egy döntőben szereplő csapat röviddel a mérkőzés után piacra kerül. A Seahawks február 8-án a New England Patriots ellen lép pályára Santa Clarában.
Paul Allen 1996-ban vásárolta meg a csapatot Ken Behringtől, és ezzel megakadályozta a franchise esetleges Los Angeles-i költözését. A sportcsapatok értéke az utóbbi években meredeken emelkedett: a Sportico 6,59 milliárd dollárra becsüli a Seahawks értékét. Egy forrás szerint a klub akár 7–8 milliárd dollárért is gazdát cserélhet.
