Seattle, Egyesült Államok - 2014. január 23.:A képen a Centurylink Stadion külső része látható a Washington állambeli Seattle-ben, ahol a Seattle Seahawks zászlója lobog a Sólymok támogatását mutatja! A Seahawks futballcsapat a Superbo
Sport

Ilyen se volt még: nem tudni, hogy nyer vagy veszít a csapat, de mindenképpen eladják a döntő után

Pénzcentrum
2026. február 1. 11:35

A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését, ezzel pont kerülhet az évek óta tartó bizonytalanság végére - számolt be az ESPN.

Az eladással kapcsolatos egyeztetések legalább egy hete zajlanak tulajdonosi és ligaszinten. A Seahawks és az NBA-s Portland Trail Blazers Paul G. Allen 2018-as halála óta a hagyaték tulajdonában van. A Microsoft társalapítója non-Hodgkin-limfóma szövődményeiben hunyt el. Nővére, Jody Allen azóta irányítja a csapatokat bátyja végakarata alapján, amely szerint mindkét klubot értékesíteni kell, a befolyó összeget pedig jótékony célokra kell fordítani.

A tulajdonosi kör közleményben azt írta: nem kommentál pletykákat, és a Seahawks jelenleg nincs eladó.

Mint már korábban közöltük, ez Paul kívánságának megfelelően valamikor meg fog változni, de egyelőre nincs újdonság. Most a Super Bowl megnyerésére és a Portland Trail Blazers eladásának lezárására összpontosítunk

– áll a nyilatkozatban.

Amennyiben a Seahawkst a Super Bowl után ténylegesen eladják, az a Super Bowl-korszak első esete lesz, hogy egy döntőben szereplő csapat röviddel a mérkőzés után piacra kerül. A Seahawks február 8-án a New England Patriots ellen lép pályára Santa Clarában.

Paul Allen 1996-ban vásárolta meg a csapatot Ken Behringtől, és ezzel megakadályozta a franchise esetleges Los Angeles-i költözését. A sportcsapatok értéke az utóbbi években meredeken emelkedett: a Sportico 6,59 milliárd dollárra becsüli a Seahawks értékét. Egy forrás szerint a klub akár 7–8 milliárd dollárért is gazdát cserélhet.
Címlapkép: Getty Images
#sport #tulajdonos #üzlet #klub #eladás #csapat #nfl #sportgazdaság #amerikai foci #amerikai sportok #super bowl

