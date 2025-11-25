Ilyet még nem láttunk: úgy megtépázta a csapatot a bundabotrány, hogy nem maradt játékosuk

A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.

A klubnál mindössze hét, hadra fogható labdarúgó maradt, miután 17 másik társukat eltiltották - közölte az egyesület alelnöke, Tekin Yusan.

"Jelenleg a menedzsment és a szakmai stáb létszáma nagyobb, mint a játékoskereté" - fogalmazott egy bennfentes, hozzátéve, hogy kényszerűségből az U19-es csapatból töltik fel az együttest.

A török labdarúgást megrázó fogadási botrány nyomán több száz játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel, miközben a vizsgálat még folyik. A botrányról korábban mi is írtunk:

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait. A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.