2025. november 25.
9 °C Budapest
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

Ilyet még nem láttunk: úgy megtépázta a csapatot a bundabotrány, hogy nem maradt játékosuk

MTI
2025. november 25. 11:16

A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.

A klubnál mindössze hét, hadra fogható labdarúgó maradt, miután 17 másik társukat eltiltották - közölte az egyesület alelnöke, Tekin Yusan.

"Jelenleg a menedzsment és a szakmai stáb létszáma nagyobb, mint a játékoskereté" - fogalmazott egy bennfentes, hozzátéve, hogy kényszerűségből az U19-es csapatból töltik fel az együttest.

A török labdarúgást megrázó fogadási botrány nyomán több száz játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel, miközben a vizsgálat még folyik. A botrányról korábban mi is írtunk: 

Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait. A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.
Címlapkép: Getty Images
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 12:14
Hatalmas felfedezést tettek az orvosok: ez forradalmasíthatja a műtéteket?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 10:01
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Agrárszektor  |  2025. november 25. 11:27
Találkozik az agrárszakma! - Utolsó helyek az Agrárszektor Konferencián