Budapestig érnek az Epstein-botrány szálai: előkerült egy titokzatos lakás, amit sürgősen el akart passzolni

A pedofil bűncselekményekkel vádolt, 2019-ben meghalt Jeffrey Epstein neve Magyarországon is felbukkan a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban. Az iratok szerint Epstein többször is Budapesten járhatott, és sürgősen meg akart válni egy Király utcai lakástól. Az ügylet végül meghiúsult, ami konfliktushoz vezetett közte és egy norvég producer között.

A pedofil bűncselekményekkel vádolt, 2019-ben öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein többször is megfordulhatott Budapesten – erre utalnak a nemrég nyilvánosságra hozott Epstein-akták.

Az RTL Híradó beszámolója szerint Epstein egy norvég producer közreműködésével igyekezett mielőbb értékesíteni egy Király utcai lakást. A producer, Haakon Gundersen 2017 januárjában emailben küldte el az ingatlan címét Epsteinnek, aki válaszában mindössze annyit kért: az eladást a lehető leggyorsabban bonyolítsák le.

A csatorna által átvizsgált dokumentumok alapján Epstein kifejezetten sürgette az ügyletet. Gundersen arról tájékoztatta, hogy az ingatlan néhány héten belül elkelhet, mintegy 240 ezer euróért. A levelezésekből az is kiderül, hogy Epstein több alkalommal járt Budapesten.

A csatorna információi szerint a lakás 2011 óta egy, a norvég producerhez köthető cég tulajdonában állt. Az ingatlant végül nem sikerült eladni, ami a beszámoló szerint konfliktust eredményezett Epstein és a producer között.