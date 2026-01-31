2026. január 31. szombat Marcella
1 °C Budapest
London, Egyesült Királyság - 2024. november 13: A West Ham United Football Club stadionja, egy profi labdarúgó klub, székhelye: Stratford, East London.
Sport

Kritizálta a vezetőséget, kitiltották a stadionból: itt az újabb botrány a West Hamnél

Pénzcentrum
2026. január 31. 20:08

A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati, Sunderland elleni találkozón a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel - tudósított a The Guardian.

A 27 éves Joshua Wood felháborodását fejezte ki, miután levélben értesítették arról, hogy megsértette a stadion házirendjét, mert a lelátón egy túlméretes molinót vett elő. A transzparensen a "Time 2 Sell – Name Your Price" (Ideje eladni – Nevezzétek meg az árat!) felirat állt, amely a többségi tulajdonos, David Sullivan és az alelnök, Karren Brady elleni tiltakozások sorába illeszkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klubtól kapott levél nem tért ki a molinó tartalmára. A dokumentum szerint a biztonsági kamerák felvételein az látható, hogy Wood egy a megengedettnél nagyobb méretű tárgyat vesz elő. A szabályzat szerint legfeljebb 2x1 méteres zászlók és transzparensek vihetők be, előzetes engedéllyel.

Wood tagadja, hogy köze lett volna a molinó becsempészéséhez. Elmondása szerint a szünetben, sörvásárlás közben szóltak neki, hogy az ülésüknél hagytak egy transzparenst, amit fel kellene tartani. Mivel ő maga is elégedetlen a vezetéssel, szívesen csatlakozott a demonstrációhoz. Becslése szerint összesen nyolcan emelték fel a molinót.

Anglia
West Ham United
Piaci érték: 356,95M
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Nottingham Forest
23
7
4
12
23
34
-11
25
18.
West Ham United
23
5
5
13
27
45
-18
20
19.
Burnley
23
3
6
14
25
44
-19
15
Adatlap létrehozva: 2026.01.31.

Ügyesen közelítették meg a dolgot, mert nem azt mondják, hogy a tiltakozás miatt tiltottak ki, hanem azt, hogy a szabályzatba ütköző méretű transzparens miatt. Nem kétséges, hogy ha az szerepelt volna rajta, hogy 'Szeretünk, Brady és Sullivan', most nem beszélgetnénk

– mondta Wood, aki egy, a klub 2016-os költözésének a helyi közösségekre gyakorolt hatásáról szóló dokumentumfilmen dolgozik. Azt is elmondta, hogy fellebbezést tervez a döntés ellen.

A klub szerint a kitiltás nem a szurkolói tiltakozások elfojtását célozza. Álláspontjuk szerint Wood azért minősült a molinó birtokosának, mert a felvételeken ő veszi fel elsőként. A transzparenst biztonsági kockázatnak ítélték, mivel túlméretes volt, nem rendelkezett tűzállósági minősítéssel, és más szurkolók feje fölött adták tovább. A többi érintett drukker ellen, akik csupán továbbadták a molinót, nem indítottak eljárást.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #futball #premier league #angol foci #szurkolók #angol bajnokság #west ham united #sportbotrány

