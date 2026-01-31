Kritizálta a vezetőséget, kitiltották a stadionból: itt az újabb botrány a West Hamnél

A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati, Sunderland elleni találkozón a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel - tudósított a The Guardian.

A 27 éves Joshua Wood felháborodását fejezte ki, miután levélben értesítették arról, hogy megsértette a stadion házirendjét, mert a lelátón egy túlméretes molinót vett elő. A transzparensen a "Time 2 Sell – Name Your Price" (Ideje eladni – Nevezzétek meg az árat!) felirat állt, amely a többségi tulajdonos, David Sullivan és az alelnök, Karren Brady elleni tiltakozások sorába illeszkedett.

A klubtól kapott levél nem tért ki a molinó tartalmára. A dokumentum szerint a biztonsági kamerák felvételein az látható, hogy Wood egy a megengedettnél nagyobb méretű tárgyat vesz elő. A szabályzat szerint legfeljebb 2x1 méteres zászlók és transzparensek vihetők be, előzetes engedéllyel.

Wood tagadja, hogy köze lett volna a molinó becsempészéséhez. Elmondása szerint a szünetben, sörvásárlás közben szóltak neki, hogy az ülésüknél hagytak egy transzparenst, amit fel kellene tartani. Mivel ő maga is elégedetlen a vezetéssel, szívesen csatlakozott a demonstrációhoz. Becslése szerint összesen nyolcan emelték fel a molinót.

Anglia West Ham United Piaci érték: 356,95M Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #18 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Nottingham Forest 23 7 4 12 23 34 -11 25 18. West Ham United 23 5 5 13 27 45 -18 20 19. Burnley 23 3 6 14 25 44 -19 15 Adatlap létrehozva: 2026.01.31.

Ügyesen közelítették meg a dolgot, mert nem azt mondják, hogy a tiltakozás miatt tiltottak ki, hanem azt, hogy a szabályzatba ütköző méretű transzparens miatt. Nem kétséges, hogy ha az szerepelt volna rajta, hogy 'Szeretünk, Brady és Sullivan', most nem beszélgetnénk

– mondta Wood, aki egy, a klub 2016-os költözésének a helyi közösségekre gyakorolt hatásáról szóló dokumentumfilmen dolgozik. Azt is elmondta, hogy fellebbezést tervez a döntés ellen.

A klub szerint a kitiltás nem a szurkolói tiltakozások elfojtását célozza. Álláspontjuk szerint Wood azért minősült a molinó birtokosának, mert a felvételeken ő veszi fel elsőként. A transzparenst biztonsági kockázatnak ítélték, mivel túlméretes volt, nem rendelkezett tűzállósági minősítéssel, és más szurkolók feje fölött adták tovább. A többi érintett drukker ellen, akik csupán továbbadták a molinót, nem indítottak eljárást.