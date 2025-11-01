Brutálisan lecsapott a simlis focibírókra a szövetség: 149-et függesztettek fel

A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt - közölte a BBC.

A TFF nyolctól tizenkét hónapig terjedő eltiltásokat szabott ki a vétség súlyosságától függően, miközben három további játékvezető ügyében még folyik a vizsgálat. A büntetett játékvezetők teljes listáját közzétették a szövetség honlapján.

Az ötéves vizsgálat során kiderült, hogy az 571 török játékvezető közül 371-nek volt fogadási fiókja, és közülük 152-en aktívan fogadtak is. Míg egyesek csak egyszer fogadtak, 42 játékvezető több mint 1000 mérkőzésre tett tétet – egyikük pedig összesen 18 227 fogadást helyezett el. Erről az ügyről korábban a Pénzcentrum is írt:

A játékvezetőknek – a játékosokhoz és edzőkhöz hasonlóan – tilos részt venniük fogadási tevékenységekben a TFF, a FIFA és az UEFA szabályzata szerint is. A FIFA etikai kódexének 27. cikkelye szerint a fogadáson ért játékvezetők akár 100 000 svájci frank (94 246 font) bírságot és három évig terjedő eltiltást is kaphatnak.

"Morális válság van a török labdarúgásban. Nincs olyan, hogy struktúra. A török labdarúgás alapvető problémája etikai jellegű" – nyilatkozta Ibrahim Haciosmanoglu, a TFF elnöke a CNN-nek pénteken.

A botrány nyilvánosságra kerülése után több török élvonalbeli klub is reagált. A Besiktas szerint ez "új kezdetet jelenthet a tiszta labdarúgás számára", míg a Trabzonspor "történelmi lehetőségnek" nevezte az igazságszolgáltatás helyreállítására a török futballban. Sadettin Saran, a Fenerbahce elnöke hozzátette: "Ez egyszerre sokkoló és mélyen elszomorító a török labdarúgás számára, de az, hogy napvilágra került, reményt keltő fejlemény."