bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Brutálisan lecsapott a simlis focibírókra a szövetség: 149-et függesztettek fel

Pénzcentrum
2025. november 1. 14:31

A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt - közölte a BBC.

A TFF nyolctól tizenkét hónapig terjedő eltiltásokat szabott ki a vétség súlyosságától függően, miközben három további játékvezető ügyében még folyik a vizsgálat. A büntetett játékvezetők teljes listáját közzétették a szövetség honlapján.

Az ötéves vizsgálat során kiderült, hogy az 571 török játékvezető közül 371-nek volt fogadási fiókja, és közülük 152-en aktívan fogadtak is. Míg egyesek csak egyszer fogadtak, 42 játékvezető több mint 1000 mérkőzésre tett tétet – egyikük pedig összesen 18 227 fogadást helyezett el. Erről az ügyről korábban a Pénzcentrum is írt:

Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.

A játékvezetőknek – a játékosokhoz és edzőkhöz hasonlóan – tilos részt venniük fogadási tevékenységekben a TFF, a FIFA és az UEFA szabályzata szerint is. A FIFA etikai kódexének 27. cikkelye szerint a fogadáson ért játékvezetők akár 100 000 svájci frank (94 246 font) bírságot és három évig terjedő eltiltást is kaphatnak.

"Morális válság van a török labdarúgásban. Nincs olyan, hogy struktúra. A török labdarúgás alapvető problémája etikai jellegű" – nyilatkozta Ibrahim Haciosmanoglu, a TFF elnöke a CNN-nek pénteken.

A botrány nyilvánosságra kerülése után több török élvonalbeli klub is reagált. A Besiktas szerint ez "új kezdetet jelenthet a tiszta labdarúgás számára", míg a Trabzonspor "történelmi lehetőségnek" nevezte az igazságszolgáltatás helyreállítására a török futballban. Sadettin Saran, a Fenerbahce elnöke hozzátette: "Ez egyszerre sokkoló és mélyen elszomorító a török labdarúgás számára, de az, hogy napvilágra került, reményt keltő fejlemény."
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #büntetés #sportfogadás #törökország #foci #sport #fogadás #szövetség #bíró #uefa #FIFA #eltiltás #sportbotrány

