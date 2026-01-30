2026. január 30. péntek Martina, Gerda
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nottingham, 2026. január 29.Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa, miután gólt kapott a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában játszott Notthingam Forest - Ferencváros mérkõzésen az angliai Nottinghamben 2026. január 29-én.
Sport

Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért

Pénzcentrum
2026. január 30. 13:35

A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését. Az első mérkőzést február 19-én idegenben játssza a magyar bajnok, a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik. A párharc továbbjutójára a következő körben már portugál ellenfél várhat.

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában Nottinghamben szenvedett négygólos vereséget, végül a sorozat 12. helyén zárt. Ez már csütörtök este egyértelművé tette, hogy a magyar bajnok a rájátszásban az összetett 21. vagy 22. helyezettel, vagyis a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec együttesével találkozhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénteki, UEFA által tartott sorsoláson eldőlt, hogy az FTC a bolgár Ludogorec ellen lép pályára: az első mérkőzést február 19-én idegenben rendezik, a visszavágóra egy héttel később Budapesten kerül sor. A párharc győztesére a következő körben biztosan portugál csapat vár, a Porto vagy a Braga személyében.

A Ferencváros és a Ludogorec ebben a szezonban már többször is összecsapott: augusztusban a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd az Európa-liga alapszakaszában, most pedig ismét oda-visszavágós párharcot vívnak az El-ben. A magyar csapat eddigi mérlege kedvező a bolgárokkal szemben, két győzelem és egy döntetlen szerepel a statisztikában.

Az Európa-liga legjobb nyolc együttese egyelőre várakozó állásponton van: a Lyon, az Aston Villa, a Midtjylland, a Betis, a Porto, a Braga, a Freiburg és az AS Roma már biztosította helyét a következő szakaszban. A sorozat döntőjét Isztambulban rendezik meg.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A párosítás:

  • PAOK – Celta Vigo
  • Lille – Crvena Zvezda
  • Panathinaikosz – Plzen
  • Fenerbahce – Nottingham Forest
  • Ludogorec – FTC
  • Celtic – Stuttgart
  • Dinamo Zagreb – Genk
  • Brann Bergen – Bologna

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
#foci #sport #fradi #labdarúgás #meccs #uefa #döntő #európa liga #ferencváros #nottingham forest

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:03
13:45
13:35
13:25
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 30.
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
2026. január 30.
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
2026. január 29.
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
2 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződő
a biztosítási szerződés kulcsszereplője. Ő kezdeményezi a szerződéskötést (ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. Ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 13:25
Az európai gazdasági rangsor végén kullog Magyarország: állva hagytak a rajtnál a lengyelek, csehek
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 13:00
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
Agrárszektor  |  2026. január 30. 13:33
Csak úgy zúdul Európára az import tojás: durva, honnan jön a legtöbb