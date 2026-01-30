Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért

A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését. Az első mérkőzést február 19-én idegenben játssza a magyar bajnok, a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik. A párharc továbbjutójára a következő körben már portugál ellenfél várhat.

A Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában Nottinghamben szenvedett négygólos vereséget, végül a sorozat 12. helyén zárt. Ez már csütörtök este egyértelművé tette, hogy a magyar bajnok a rájátszásban az összetett 21. vagy 22. helyezettel, vagyis a skót Celtic vagy a bolgár Ludogorec együttesével találkozhat.

A pénteki, UEFA által tartott sorsoláson eldőlt, hogy az FTC a bolgár Ludogorec ellen lép pályára: az első mérkőzést február 19-én idegenben rendezik, a visszavágóra egy héttel később Budapesten kerül sor. A párharc győztesére a következő körben biztosan portugál csapat vár, a Porto vagy a Braga személyében.

A Ferencváros és a Ludogorec ebben a szezonban már többször is összecsapott: augusztusban a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd az Európa-liga alapszakaszában, most pedig ismét oda-visszavágós párharcot vívnak az El-ben. A magyar csapat eddigi mérlege kedvező a bolgárokkal szemben, két győzelem és egy döntetlen szerepel a statisztikában.

Az Európa-liga legjobb nyolc együttese egyelőre várakozó állásponton van: a Lyon, az Aston Villa, a Midtjylland, a Betis, a Porto, a Braga, a Freiburg és az AS Roma már biztosította helyét a következő szakaszban. A sorozat döntőjét Isztambulban rendezik meg.

A párosítás:

PAOK – Celta Vigo

Lille – Crvena Zvezda

Panathinaikosz – Plzen

Fenerbahce – Nottingham Forest

Ludogorec – FTC

Celtic – Stuttgart

Dinamo Zagreb – Genk

Brann Bergen – Bologna

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA