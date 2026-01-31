A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
A Liverpool fontolgatja Andy Robertson eladását, miközben Joe Cole megkérdőjelezi, hogy a nyáron igazolt Milos Kerkez készen áll-e a skót védő helyének átvételére - írja a liverpool.com.
Bár a Liverpool nem volt különösebben aktív az átigazolási piacon, múlt héten hiteles források számoltak be arról, hogy Andy Robertson potenciálisan a Tottenhamhez igazolhat. Úgy tűnik, a skót védő végül marad a klubnál, bár február 2-ig, az átigazolási időszak végéig még változhat a helyzet.
Joe Cole a Paddy Powernek adott exkluzív interjújában meglepetését fejezte ki a lehetséges átigazolással kapcsolatban: "A Liverpool szempontjából meglepő ez a hír, hiszen Kerkez, bár fejlődik, még nem illeszkedett be teljesen. Kérdéses számomra, hogy ha holnap kupadöntőt játszanának, vajon nem Robertson lenne-e az edző választása egy ilyen fontos mérkőzésre."
Arne Slot eddigi választásai alapján valószínűleg Kerkezt részesítené előnyben, de ezzel a döntéssel feltehetően kisebbségben lenne. Robertson az idei szezonban biztosabb kéznek tűnt fiatalabb kollégájánál, és bár legjobb évei vélhetően már mögötte vannak, évek alatt kialakított együttműködése Virgil van Dijkkal stabil alapot jelent a védelemben.
Támadásban is Robertson tűnik veszélyesebbnek kettejük közül. Bár Kerkez bournemouthi teljesítménye alapján ez szinte magától értetődőnek tűnt, új klubjánál egyelőre nem tudott támadó szempontból kibontakozni.
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik. Ahogy Cole is rámutat, Robertson igazi Liverpool-legenda: "Nagyszerű lépés lenne a Tottenhamnek, de Andy Robertsonnak is. Ő Liverpool-legenda marad, bármikor is távozik."
Ebben nem lehet kétség. Amikor Robertsonról beszélünk, a Premier League történetének egyik legjobb balhátvédjéről van szó.
A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.
A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.
A korábbi magyar klasszis, Liu Shaoang bekerült az ötfős keretbe, testvére, Liu Shaolin Sándor viszont kimaradt.
2022-es májátültetését követően a szervátültetettek dartsversenyein Európa- és világbajnoki címet szerzett Márta Éva Gabriella.
A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának jelenlegi vezetőedzője, Pásztor István a szezon végén távozik a fővárosi klubtól. A szakember négy évet töltött a zöld-fehéreknél.
A Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai zárófordulója a végletekig kiélezett küzdelmet hozott: a továbbjutás több pályán is az utolsó percekben dőlt el.
Az Arsenal 26 gólt szerzett pontrúgásokból ebben a szezonban, ami a legtöbb Európa top öt ligájában.
Feltették a nagy kérdést Novak Djokovicnak: Federer, Nadal, vagy ő a legjobb? Videón a csattanós válasz!
Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be.
Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa a szezon fáradalmai után Mexikóban pihen barátnőjével, Chloe Rodriguezzel.
Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad
A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben.
Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.
Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica
Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke.
Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve.
Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Szabályos lázadás tört ki az NFL-ben: nem került a halhatatlanok közé a legendás edző, sokan kiakadtak
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
