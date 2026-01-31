Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott

A Liverpool fontolgatja Andy Robertson eladását, miközben Joe Cole megkérdőjelezi, hogy a nyáron igazolt Milos Kerkez készen áll-e a skót védő helyének átvételére - írja a liverpool.com.

Bár a Liverpool nem volt különösebben aktív az átigazolási piacon, múlt héten hiteles források számoltak be arról, hogy Andy Robertson potenciálisan a Tottenhamhez igazolhat. Úgy tűnik, a skót védő végül marad a klubnál, bár február 2-ig, az átigazolási időszak végéig még változhat a helyzet.

Joe Cole a Paddy Powernek adott exkluzív interjújában meglepetését fejezte ki a lehetséges átigazolással kapcsolatban: "A Liverpool szempontjából meglepő ez a hír, hiszen Kerkez, bár fejlődik, még nem illeszkedett be teljesen. Kérdéses számomra, hogy ha holnap kupadöntőt játszanának, vajon nem Robertson lenne-e az edző választása egy ilyen fontos mérkőzésre."

Arne Slot eddigi választásai alapján valószínűleg Kerkezt részesítené előnyben, de ezzel a döntéssel feltehetően kisebbségben lenne. Robertson az idei szezonban biztosabb kéznek tűnt fiatalabb kollégájánál, és bár legjobb évei vélhetően már mögötte vannak, évek alatt kialakított együttműködése Virgil van Dijkkal stabil alapot jelent a védelemben.

Támadásban is Robertson tűnik veszélyesebbnek kettejük közül. Bár Kerkez bournemouthi teljesítménye alapján ez szinte magától értetődőnek tűnt, új klubjánál egyelőre nem tudott támadó szempontból kibontakozni.

Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik. Ahogy Cole is rámutat, Robertson igazi Liverpool-legenda: "Nagyszerű lépés lenne a Tottenhamnek, de Andy Robertsonnak is. Ő Liverpool-legenda marad, bármikor is távozik."

Ebben nem lehet kétség. Amikor Robertsonról beszélünk, a Premier League történetének egyik legjobb balhátvédjéről van szó.