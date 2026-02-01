Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
Történelmet írt a spanyol teniszcsillag: megvan az ausztrál bajnoki cím Alcaraznak
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját, miután a vasárnapi döntőben négy szettben felülmúlta Novak Djokovicsot. A 22 éves játékos ezzel minden idők legfiatalabb sportolója lett, aki mind a négy Grand Slam-tornán diadalmaskodni tudott, míg a szerb klasszis lemaradt rekordot jelentő 25. GS-győzelméről.
A két játékos, Alcaraz és Djokovics korábbi összecsapásai kiegyenlített képet mutattak. Djokovics 5:4-es előnnyel vezetett a párharcokban; legutóbb a tavalyi Australian Open negyeddöntőjében négy játszmában múlta felül nála 16 évvel fiatalabb ellenfelét. Alcaraz viszont magabiztos, 3:0-s győzelemmel vágott vissza a US Open szeptemberi elődöntőjében. Legnagyobb összecsapásuk talán a párizsi olimpiai döntő volt, ahol a szerb klasszis két rövidítéses szettben győzött, és megszerezte karrierje utolsó hiányzó trófeáját, az olimpiai aranyérmet.
A 38. Grand Slam-döntőjét játszó Djokovics lendületesen kezdte a mérkőzést. Életkorát meghazudtoló mozgékonysággal teniszezett, alig hibázott, két bréket is szerzett, így 38 perc alatt övé lett az első játszma. A spanyol teniszezőnek – akinek a lelátóról 22-szeres Grand Slam-győztes honfitársa, Rafael Nadal szurkolt – a második szettben sikerült magára találnia. Gyorsan 3:1-es vezetést épített ki, majd kihasználva ellenfele növekvő hibaszámát, 1 óra 9 perc játék után egyenlített.
A harmadik játszma kezdete előtt Djokovics rövid szünetet tartott az öltözőben, ám visszatérve egyre nyilvánvalóbbá vált a kimerültsége. 2:2-es állásnál elveszítette az adogatását, a lendületben lévő spanyol pedig nem lassított: 5:3-nál ismét brékelte veterán ellenfelét, és 2:1-es szetelőnyre tett szert. A játszmák közötti pihenőben a szerb orvosi segítséget kért és gyógyszert vett be. A negyedik felvonást hat bréklabda hárításával nyitotta. Bár Alcaraz fizikai fölénye továbbra is érzékelhető volt, 4:4-es állásnál neki kellett védekeznie, de Djokovics egy egyszerű tenyerest elhibázott. A spanyol végül fogadójátékban zárta le a 3 óra 4 percig tartó összecsapást.
Djokovics így nem tudta megdönteni a Grand Slam-győzelmek rekordját, továbbra is 24 trófeával, az ausztrál Margaret Courttal holtversenyben áll az örökranglistán. A 22 éves Alcaraz ezzel sporttörténelmet írt: ő lett minden idők legfiatalabb teniszezője, aki mind a négy Grand Slam-versenyt meg tudta nyerni. Korábban a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent egyaránt két-két alkalommal hódította el.
A győzelem anyagi elismerése is jelentős: Alcaraz karrierje 24. tornagyőzelméért és hetedik Grand Slam-sikeréért 4,15 millió ausztrál dollár, azaz nagyjából 930 millió forint pénzdíjban részesült.
