Teniszlabda, teniszütő és pálya talaj mockup tér, elmosódott háttér vagy szabadtéri napsütés. Nyár, sportfelszerelés és mock up a képzés, fitness és gyakorlat a játék, verseny vagy versenyen
Sport

Történelmet írt a spanyol teniszcsillag: megvan az ausztrál bajnoki cím Alcaraznak

Pénzcentrum
2026. február 1. 14:30

Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját, miután a vasárnapi döntőben négy szettben felülmúlta Novak Djokovicsot. A 22 éves játékos ezzel minden idők legfiatalabb sportolója lett, aki mind a négy Grand Slam-tornán diadalmaskodni tudott, míg a szerb klasszis lemaradt rekordot jelentő 25. GS-győzelméről.

A két játékos, Alcaraz és Djokovics korábbi összecsapásai kiegyenlített képet mutattak. Djokovics 5:4-es előnnyel vezetett a párharcokban; legutóbb a tavalyi Australian Open negyeddöntőjében négy játszmában múlta felül nála 16 évvel fiatalabb ellenfelét. Alcaraz viszont magabiztos, 3:0-s győzelemmel vágott vissza a US Open szeptemberi elődöntőjében. Legnagyobb összecsapásuk talán a párizsi olimpiai döntő volt, ahol a szerb klasszis két rövidítéses szettben győzött, és megszerezte karrierje utolsó hiányzó trófeáját, az olimpiai aranyérmet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 38. Grand Slam-döntőjét játszó Djokovics lendületesen kezdte a mérkőzést. Életkorát meghazudtoló mozgékonysággal teniszezett, alig hibázott, két bréket is szerzett, így 38 perc alatt övé lett az első játszma. A spanyol teniszezőnek – akinek a lelátóról 22-szeres Grand Slam-győztes honfitársa, Rafael Nadal szurkolt – a második szettben sikerült magára találnia. Gyorsan 3:1-es vezetést épített ki, majd kihasználva ellenfele növekvő hibaszámát, 1 óra 9 perc játék után egyenlített.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A harmadik játszma kezdete előtt Djokovics rövid szünetet tartott az öltözőben, ám visszatérve egyre nyilvánvalóbbá vált a kimerültsége. 2:2-es állásnál elveszítette az adogatását, a lendületben lévő spanyol pedig nem lassított: 5:3-nál ismét brékelte veterán ellenfelét, és 2:1-es szetelőnyre tett szert. A játszmák közötti pihenőben a szerb orvosi segítséget kért és gyógyszert vett be. A negyedik felvonást hat bréklabda hárításával nyitotta. Bár Alcaraz fizikai fölénye továbbra is érzékelhető volt, 4:4-es állásnál neki kellett védekeznie, de Djokovics egy egyszerű tenyerest elhibázott. A spanyol végül fogadójátékban zárta le a 3 óra 4 percig tartó összecsapást.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Djokovics így nem tudta megdönteni a Grand Slam-győzelmek rekordját, továbbra is 24 trófeával, az ausztrál Margaret Courttal holtversenyben áll az örökranglistán. A 22 éves Alcaraz ezzel sporttörténelmet írt: ő lett minden idők legfiatalabb teniszezője, aki mind a négy Grand Slam-versenyt meg tudta nyerni. Korábban a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent egyaránt két-két alkalommal hódította el.

A győzelem anyagi elismerése is jelentős: Alcaraz karrierje 24. tornagyőzelméért és hetedik Grand Slam-sikeréért 4,15 millió ausztrál dollár, azaz nagyjából 930 millió forint pénzdíjban részesült.
Címlapkép: Getty Images
