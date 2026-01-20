2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Sport

Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester

Pénzcentrum
2026. január 20. 20:56

Daniel Naroditsky amerikai sakknagymester szervezetében több kábítószer nyomát is kimutatták a halálát követő toxikológiai vizsgálat során - írta meg a NBC.

A 29 éves Naroditskyt 2025 októberében találták holtan észak-karolinai otthonában. A rendőrség kábítószer-túladagolás vagy öngyilkosság lehetőségét vizsgálta az ügyben.

Az Észak-Karolina Állami Igazságügyi Orvosszakértői Hivatal által kiadott toxikológiai jelentés szerint a sakknagymester szervezetében metamfetamin, amfetamin, valamint a kratom növény fő pszichoaktív összetevői (7-hidroxi-mitraginin és mitraginin) voltak jelen halálakor.

A metamfetamin és az amfetamin szintetikus stimulánsok, míg a kratom egy Délkelet-Ázsiában őshonos növény, amely a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) szerint "pszichotikus tünetekhez, valamint pszichológiai és fiziológiai függőséghez vezethet". A DEA szerint a metamfetaminok és amfetaminok szervi károsodást és akár halált is okozhatnak.

Naroditskyt, aki csodagyerekként indult és később a sportág egyik legbefolyásosabb amerikai szaktekintélyévé vált, barátai - Oleksandr Bortnyk nagymester és Peter Giannatos, a Charlotte Chess Center alapítója - találták eszméletlenül egy kanapén.

Bortnyk elmondása szerint azért ment ellenőrizni barátját, mert az nem válaszolt hívásaira és üzeneteire. Hozzátette, hogy Naroditsky feldúlt volt egy Vladimir Kramnikkal kapcsolatos helyzet miatt, aki egykor példaképe volt, de később csalással vádolta meg őt.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni a Naroditskyról "tragikus halála előtt és után" tett becsmérlő nyilvános kijelentéseiért. A FIDE szerint Kramnikot pénzbírsággal sújthatják vagy akár teljesen eltilthatják a sportágtól.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #sport #halál #öngyilkosság #drog #haláleset #függőség #kábítószer #tragédia #sportoló

