Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
Daniel Naroditsky amerikai sakknagymester szervezetében több kábítószer nyomát is kimutatták a halálát követő toxikológiai vizsgálat során - írta meg a NBC.
A 29 éves Naroditskyt 2025 októberében találták holtan észak-karolinai otthonában. A rendőrség kábítószer-túladagolás vagy öngyilkosság lehetőségét vizsgálta az ügyben.
Az Észak-Karolina Állami Igazságügyi Orvosszakértői Hivatal által kiadott toxikológiai jelentés szerint a sakknagymester szervezetében metamfetamin, amfetamin, valamint a kratom növény fő pszichoaktív összetevői (7-hidroxi-mitraginin és mitraginin) voltak jelen halálakor.
A metamfetamin és az amfetamin szintetikus stimulánsok, míg a kratom egy Délkelet-Ázsiában őshonos növény, amely a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) szerint "pszichotikus tünetekhez, valamint pszichológiai és fiziológiai függőséghez vezethet". A DEA szerint a metamfetaminok és amfetaminok szervi károsodást és akár halált is okozhatnak.
Naroditskyt, aki csodagyerekként indult és később a sportág egyik legbefolyásosabb amerikai szaktekintélyévé vált, barátai - Oleksandr Bortnyk nagymester és Peter Giannatos, a Charlotte Chess Center alapítója - találták eszméletlenül egy kanapén.
Bortnyk elmondása szerint azért ment ellenőrizni barátját, mert az nem válaszolt hívásaira és üzeneteire. Hozzátette, hogy Naroditsky feldúlt volt egy Vladimir Kramnikkal kapcsolatos helyzet miatt, aki egykor példaképe volt, de később csalással vádolta meg őt.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni a Naroditskyról "tragikus halála előtt és után" tett becsmérlő nyilvános kijelentéseiért. A FIDE szerint Kramnikot pénzbírsággal sújthatják vagy akár teljesen eltilthatják a sportágtól.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.
A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.
Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró.
Az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását Dávid Zoltántól a nyíregyházi női röplabdzóknál.
Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után
Az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére.
Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be
Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.
A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését.