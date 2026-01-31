2026. január 31. szombat Marcella
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rutherford, NJ/USA - 2021. február 4: A Metlife stadion, a New York Football Giants és a Jets otthona az Orlena téli vihar következtében fagyott tundrává válik.
Sport

Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?

Pénzcentrum
2026. január 31. 21:04

Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel a Jeffrey Epstein-üggyel összefüggésben. Az e-mailek között olyan levelezések is vannak, amelyekben Epstein konkrét nőkkel szervez találkozókat Tisch számára - írta meg a The Guardian.

A 2013-as levelezéseket a The Athletic sportportál hozta nyilvánosságra elsőként a mintegy 3,5 millió dokumentumot tartalmazó iratanyagból. Egy 2013 májusi üzenetben Epstein felajánlotta, hogy összehozza Tisch-et egy orosz nővel. A tulajdonos egy perccel később azt kérdezte: "Szórakoztató?"

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A következő hónapban Tisch egy tahiti nő felől érdeklődött Epsteinnél, többek között azt firtatva, hogy "dolgozó lány-e". Epstein nemmel válaszolt. Szintén júniusban Tisch egy korábbi beszélgetésükre utalva írta Epsteinek: "A meglepetésem New Yorkban van?". "Igen" – érkezett a válasz. Másnap reggel Tisch újra írt: "Elvihetne a meglepetésem holnap ebédelni?" Az Epstein-ügyről legutóbb egy bő hónapja írtunk:

Minden, amit az Epstein-aktákról eddig tudni lehet: ki és mi szerepel a botrányos iratokban?
EZ IS ÉRDEKELHET
Minden, amit az Epstein-aktákról eddig tudni lehet: ki és mi szerepel a botrányos iratokban?
Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.

A 76 éves Tisch sikeres filmproducerként is ismert, legismertebb munkája a Forrest Gump. Egyes levelekben nők arról egyeztetnek Epsteinnel, hogy filmes projektekről vacsorázzanak Tisch-sel.

Más üzenetek azonban egyértelművé teszik, hogy Tisch szexuális kapcsolatokat keresett. Egy alkalommal Epstein így számolt be egy általa szervezett találkozóról: "Jelentés érkezett, jól teljesítettél. Színházba akar menni, kicsit megijesztette a korkülönbség, de menj lassan... Megpróbálom meggyőzni, hogy ne menjen vissza Ukrajnába. A sírás bevált." Erre Tisch így válaszolt: "Szép jelentés... Vicces megjegyzés a sírásról!!!"

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A Tisch család 1991-ben 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a Giantsben, azóta a Mara családdal közösen birtokolják a csapatot.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #sport #bűncselekmény #bűnözés #usa #bűnügy #amerikai egyesült államok #new york #amerikai foci #amerikai sportok #sportbotrány #jeffrey epstein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:04
20:08
19:16
17:58
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 31.
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
2026. január 31.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 31. szombat
Marcella
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
2 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
2 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó elszámolás (netting)
A nettósítás a klíringtagok megállapodása arról, hogy az egymással szemben fennálló tartozásaikat és követeléseiket egyetlen tartozássá vagy követeléssé alakítják oly módon, hogy a tartozásaik összegét csökkentik a követelések összegével.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 19:16
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 17:58
Kvíz: Tudtad, hogy te is fogyasztasz afrodiziákumokat? Mit tudsz a hírhedt csodaszerekről?
Agrárszektor  |  2026. január 31. 19:32
Durva, mik kerülnek az élelmiszereinkbe: ez óriási kockázat az egészségre