Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?

Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel a Jeffrey Epstein-üggyel összefüggésben. Az e-mailek között olyan levelezések is vannak, amelyekben Epstein konkrét nőkkel szervez találkozókat Tisch számára - írta meg a The Guardian.

A 2013-as levelezéseket a The Athletic sportportál hozta nyilvánosságra elsőként a mintegy 3,5 millió dokumentumot tartalmazó iratanyagból. Egy 2013 májusi üzenetben Epstein felajánlotta, hogy összehozza Tisch-et egy orosz nővel. A tulajdonos egy perccel később azt kérdezte: "Szórakoztató?"

A következő hónapban Tisch egy tahiti nő felől érdeklődött Epsteinnél, többek között azt firtatva, hogy "dolgozó lány-e". Epstein nemmel válaszolt. Szintén júniusban Tisch egy korábbi beszélgetésükre utalva írta Epsteinek: "A meglepetésem New Yorkban van?". "Igen" – érkezett a válasz. Másnap reggel Tisch újra írt: "Elvihetne a meglepetésem holnap ebédelni?" Az Epstein-ügyről legutóbb egy bő hónapja írtunk:

A 76 éves Tisch sikeres filmproducerként is ismert, legismertebb munkája a Forrest Gump. Egyes levelekben nők arról egyeztetnek Epsteinnel, hogy filmes projektekről vacsorázzanak Tisch-sel.

Más üzenetek azonban egyértelművé teszik, hogy Tisch szexuális kapcsolatokat keresett. Egy alkalommal Epstein így számolt be egy általa szervezett találkozóról: "Jelentés érkezett, jól teljesítettél. Színházba akar menni, kicsit megijesztette a korkülönbség, de menj lassan... Megpróbálom meggyőzni, hogy ne menjen vissza Ukrajnába. A sírás bevált." Erre Tisch így válaszolt: "Szép jelentés... Vicces megjegyzés a sírásról!!!"

A Tisch család 1991-ben 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a Giantsben, azóta a Mara családdal közösen birtokolják a csapatot.