Itt az újabb sztárbefektető az angol fociban: társtulajdonos lett Snoop Dogg

Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben - tudósított a BBC.
Az 54 éves sztár már hosszú ideje egy futballklubba szeretett volna befektetni, és úgy érzi, a Swansea Citynél találta meg a megfelelő lehetőséget. Snoop Dogg aktívan részt kíván venni a klub életében, és olyan irányba szeretné terelni a csapatot, amelyen korábban még nem járt.
A rapper célja, hogy új szponzori megállapodásokat és olyan nyilvánosságot biztosítson, amely nemzetközi szintre emeli a Swansea City nevét. Mindez a Premier League-be való visszatérést szolgálná, amihez szerinte komoly anyagi háttérre van szükség.
Mindig is focicsapatba akartam befektetni, ez évek óta az álmom volt. Csak a megfelelő lehetőségre vártam
– mondta a rapper, aki pályafutása során több mint 30 millió albumot adott el.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Southampton
|
29
|
9
|
10
|
10
|
41
|
41
|
0
|
37
|
16.
Swansea City
|
29
|
10
|
6
|
13
|
32
|
37
|
-5
|
36
|
17.
Sheffield United
|
28
|
11
|
2
|
15
|
39
|
41
|
-2
|
35
A zenész egyelőre még nem járt személyesen a Swansea mérkőzésén, bár fia ott volt a Watford elleni találkozón tavaly augusztusban. A klub szerint Snoop Dogg várhatóan még ebben a szezonban ellátogat egy meccsre.
Találkozni akarok a szurkolókkal. Ezek a drukkerek szenvedélyesek és őszinték, kíváncsi vagyok, mit mondanak majd, amikor Swansea-ben leszek
– fogalmazott.
A klubnál az első világsztár-tulajdonos az Aranylabdás Luka Modrić volt, aki tavaly áprilisban lett társtulajdonos. Karácsony előtt Martha Stewart amerikai üzletasszony is csatlakozott a befektetők köréhez, és ott volt a Wrexham elleni mérkőzésen is. Az amerikai tulajdonosi kör szerint a neves személyiségek bevonása növeli a klub ismertségét és bevételeit.
