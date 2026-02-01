Itt az újabb sztárbefektető az angol fociban: társtulajdonos lett Snoop Dogg

Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben - tudósított a BBC.

Az 54 éves sztár már hosszú ideje egy futballklubba szeretett volna befektetni, és úgy érzi, a Swansea Citynél találta meg a megfelelő lehetőséget. Snoop Dogg aktívan részt kíván venni a klub életében, és olyan irányba szeretné terelni a csapatot, amelyen korábban még nem járt.

A rapper célja, hogy új szponzori megállapodásokat és olyan nyilvánosságot biztosítson, amely nemzetközi szintre emeli a Swansea City nevét. Mindez a Premier League-be való visszatérést szolgálná, amihez szerinte komoly anyagi háttérre van szükség.

Mindig is focicsapatba akartam befektetni, ez évek óta az álmom volt. Csak a megfelelő lehetőségre vártam

– mondta a rapper, aki pályafutása során több mint 30 millió albumot adott el.

Anglia Swansea City Piaci érték: 81,55M € Edző: Vítor Matos Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #16 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Southampton 29 9 10 10 41 41 0 37 16. Swansea City 29 10 6 13 32 37 -5 36 17. Sheffield United 28 11 2 15 39 41 -2 35 Adatlap létrehozva: 2026.01.31.

A zenész egyelőre még nem járt személyesen a Swansea mérkőzésén, bár fia ott volt a Watford elleni találkozón tavaly augusztusban. A klub szerint Snoop Dogg várhatóan még ebben a szezonban ellátogat egy meccsre.

Találkozni akarok a szurkolókkal. Ezek a drukkerek szenvedélyesek és őszinték, kíváncsi vagyok, mit mondanak majd, amikor Swansea-ben leszek

– fogalmazott.

A klubnál az első világsztár-tulajdonos az Aranylabdás Luka Modrić volt, aki tavaly áprilisban lett társtulajdonos. Karácsony előtt Martha Stewart amerikai üzletasszony is csatlakozott a befektetők köréhez, és ott volt a Wrexham elleni mérkőzésen is. Az amerikai tulajdonosi kör szerint a neves személyiségek bevonása növeli a klub ismertségét és bevételeit.