2026. február 1. vasárnap
1 °C Budapest
foci, beckham, bulvár
Sport

Itt az újabb sztárbefektető az angol fociban: társtulajdonos lett Snoop Dogg

Pénzcentrum
2026. február 1. 14:05

Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben - tudósított a BBC.

Az 54 éves sztár már hosszú ideje egy futballklubba szeretett volna befektetni, és úgy érzi, a Swansea Citynél találta meg a megfelelő lehetőséget. Snoop Dogg aktívan részt kíván venni a klub életében, és olyan irányba szeretné terelni a csapatot, amelyen korábban még nem járt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rapper célja, hogy új szponzori megállapodásokat és olyan nyilvánosságot biztosítson, amely nemzetközi szintre emeli a Swansea City nevét. Mindez a Premier League-be való visszatérést szolgálná, amihez szerinte komoly anyagi háttérre van szükség.

Mindig is focicsapatba akartam befektetni, ez évek óta az álmom volt. Csak a megfelelő lehetőségre vártam

– mondta a rapper, aki pályafutása során több mint 30 millió albumot adott el.

Anglia
Swansea City
Piaci érték: 81,55M €
Edző: Vítor Matos
Jelenlegi helyezés: #16
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Southampton
29
9
10
10
41
41
0
37
16.
Swansea City
29
10
6
13
32
37
-5
36
17.
Sheffield United
28
11
2
15
39
41
-2
35
Adatlap létrehozva: 2026.01.31.

A zenész egyelőre még nem járt személyesen a Swansea mérkőzésén, bár fia ott volt a Watford elleni találkozón tavaly augusztusban. A klub szerint Snoop Dogg várhatóan még ebben a szezonban ellátogat egy meccsre.

Találkozni akarok a szurkolókkal. Ezek a drukkerek szenvedélyesek és őszinték, kíváncsi vagyok, mit mondanak majd, amikor Swansea-ben leszek

– fogalmazott.

A klubnál az első világsztár-tulajdonos az Aranylabdás Luka Modrić volt, aki tavaly áprilisban lett társtulajdonos. Karácsony előtt Martha Stewart amerikai üzletasszony is csatlakozott a befektetők köréhez, és ott volt a Wrexham elleni mérkőzésen is. Az amerikai tulajdonosi kör szerint a neves személyiségek bevonása növeli a klub ismertségét és bevételeit.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #celeb #foci #sport #klub #csapat #futball #premier league #sportgazdaság #angol foci

