2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Előtérben a Széchenyi Lánchíd. Balra középen a Parlament épülete.
Világ

A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők

Pénzcentrum
2026. február 2. 19:48

A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat. A makroelemzők úgy látják, hogy a közelgő választások elsősorban a forint árfolyamán keresztül befolyásolják az előrejelzéseket, ami közvetve az inflációs pályára és a jegybank kamatpolitikájára is hat - írta a Portfolio.

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) január 29-én megrendezett Előrejelzők Fórumán három vezető makrogazdasági szakértő vázolta a magyar gazdaság 2026-os kilátásait. A rendezvényt Halmai Péter akadémikus nyitotta meg, a panelbeszélgetést Madár István moderálta. A vitában Balatoni András (MNB), Palócz Éva (Kopint–Tárki) és Virovácz Péter (ING Bank) elemzők vettek részt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bevezető előadásában Halmai Péter a magyar gazdaság egyik alapvető dilemmájára hívta fel a figyelmet: 2019 óta az árszínvonal 46 százalékkal emelkedett, miközben a reál-GDP mindössze 5 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban.

A Kopint–Tárki vezérigazgatója, Palócz Éva kiemelte, hogy a magyar GDP immár három éve gyakorlatilag stagnál. Ennek fő oka szerinte a beruházási volumen mintegy 20–25 százalékos visszaesése. Úgy véli, a következő időszakban elsősorban a belső fogyasztás lehet a növekedés fő motorja, különösen a 2026 első negyedévére várható választási költekezés miatt. Felidézte, hogy 2022 első negyedévében rekordnak számító, 13 százalékos fogyasztásnövekedés volt, ugyanakkor most szerinte ennél jóval visszafogottabb választási intézkedésekre lehet számítani. Intézetük 2 százalékos növekedést prognosztizál, de Palócz szerint inkább lefelé mutató kockázatokkal kell számolni, ezért a legvalószínűbb sáv az 1–2 százalék közötti tartomány.

Kapcsolódó cikkeink:

Az MNB-t képviselő Balatoni András emlékeztetett: a jegybank decemberi Inflációs jelentése 2,4 százalékos növekedést jelez előre 2026-ra. Aggasztónak nevezte a novemberi ipari és építőipari adatokat, amelyek a vártnál gyengébb teljesítményt mutattak. A munkaerőpiacon továbbra is érzékelhető a vállalaton belüli munkaerő-tartalékolás, ugyanakkor már elindult a foglalkoztatottság csökkenése is. Pozitívumként emelte ki, hogy az exportkapacitások rendelkezésre állnak, és a német gazdaság idei, várhatóan 1 százalékos, majd 2027-ben 1,5 százalékos bővülése kedvezően hathat a magyar kivitelre. A beruházások gyengeségét elsődlegesen keresleti problémának tartja, mivel a finanszírozási források szerinte adottak: a kkv-szektorban több a likvid eszköz, mint a hitel, a bankrendszer pedig képes lenne akár megduplázni a magánszektor felé irányuló hitelezést.

Az ING Bank vezető elemzője, Virovácz Péter elmondta: eredetileg 2,3 százalékos növekedéssel számoltak 2026-ra, ám a gyenge negyedik negyedéves adatok miatt ezt 1,9 százalékra módosították. Rámutatott, hogy a magyar gazdaság teljesítménye nem kizárólag a német, hanem tágabban a globális autóipar helyzetétől függ. Az európai autóeladásokban – különösen az elektromos járművek piacán – már érzékelhető a fordulat, ennek hatása azonban csak 6–9 hónapos késéssel, vagyis várhatóan 2026 második felében jelentkezhet érdemben a hazai gazdaságban. A lakossági fogyasztásban jelentős felzárkózási potenciált lát: becslése szerint a historikus trendhez képest 9 százalékos lemaradás mutatkozik, így a jelenlegi 4 százalék körüli ütem helyett akár 5–7 százalékos fogyasztásnövekedés is elképzelhető. Ez további mintegy 0,5 százalékponttal emelhetné a GDP-növekedés ütemét. Az ING számításai szerint a magyar gazdaság hosszú távú növekedési potenciálja 2,5–3 százalék között lehet.

A kockázati tényezők értékelésekor Palócz Éva bírálta a külföldi gyárak betelepítésére épülő gazdaságfejlesztési modellt. Véleménye szerint ezek a nagyberuházások sok esetben elszívják a munkaerőt a hazai vállalkozások elől. Balatoni András úgy fogalmazott: "Az extenzív növekedés elérte a határát, ettől kezdve a bővüléshez már az intenzív tényezők bekapcsolására lenne szükség." Különösen fontosnak tartja a szolgáltatásexport térnyerését a termékexporttal szemben, mivel előbbi jellemzően magasabb hozzáadott értéket képvisel.

Virovácz Péter komoly negatív kockázatnak nevezte az elbocsátások esetleges folytatódását. Az ING 10,5 százalékos bruttó nominálbér-növekedést vár 2026-ra, figyelembe véve a 11 százalékos minimálbér- és a 7 százalékos garantált bérminimum-emelést. Ha azonban a várt gazdasági növekedés elmarad, a vállalatok a bérnyomásra elbocsátásokkal reagálhatnak. Ez negatív spirált indíthat el, amelynek következtében a GDP-bővülés akár 0–1 százalék közé is visszaeshet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
EZ IS ÉRDEKELHET
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.

A választások makrogazdasági hatásairól szólva Virovácz kiemelte: "A választások miatt előálló legnagyobb kockázatot az előrejelzésben a forint árfolyamának alakulása jelenti." Mint mondta, a nemzetközi befektetők körében rendkívül széles, 365 és 420 forint közötti EUR/HUF árfolyamvárakozásokkal találkozni, ami a lehetséges forgatókönyvek közötti nagyfokú bizonytalanságot tükrözi.

Az inflációs kilátásokról Palócz Éva azt mondta, hogy az év első negyedévében 3 százalék alatti havi inflációs mutatókra számít. Ugyanakkor az év végére – a jövedéki adóemelések és a halasztott szolgáltatási áremelések miatt – szerinte 4 százalék fölé gyorsulhat az áremelkedés üteme. Balatoni András kedvező fejleménynek tartja, hogy a globális élelmiszerár-ciklus növekedési szakasza véget ért, és egyes termékkörökben már érdemi árkorrekció is megfigyelhető.

Virovácz rendkívül optimista az év eleji infláció alakulásával kapcsolatban: becslése szerint februárra akár 1,5–1,7 százalékos éves árindex is elképzelhető. Éves átlagban nagyjából 3 százalékos inflációval számol. A kamatpályát illetően februárra és márciusra két, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést tart valószínűnek, így az alapkamat az év végére 5,5–5,75 százalékra mérséklődhet. Az ING előrejelzése szerint az EUR/HUF árfolyam az év végén 385 forint körül alakulhat, feltéve, hogy a választások nem váltanak ki szélsőséges piaci reakciót.

Palócz Éva szintén 5,5–5,75 százalékos alapkamatot vár decemberre. A forint árfolyamát tekintve 380–400 forintos sávval számol az euróval szemben, míg az éves átlagos infláció szerinte 3,5–3,8 százalék lehet. Virovácz arra is figyelmeztetett, hogy a választások kimenetelétől függetlenül elkerülhetetlen lesz a költségvetési konszolidáció, mivel a GDP-arányos hiány – ceteris paribus – 5,5 százalékra emelkedhet a növekedési cél várható alulteljesülése miatt.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #világ #magyar nemzeti bank #költségvetési hiány #forint árfolyam #gdp növekedés #eur huf #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:31
20:15
20:03
19:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
3 napja
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
1 hete
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
4
3 napja
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
5
2 napja
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 19:01
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 17:57
Kvíz: Emlékszel a regényekben és a képernyőn feltűnő szerzetesek, papok karaktereire? Lássuk, mit tudsz róluk!
Agrárszektor  |  2026. február 2. 20:29
Komoly pénzeket adott erre az EU, mégsem lehet elégedett mindenki