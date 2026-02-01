Súlyos dolog derült ki a téli olimpiáról: mindent a maffia irányít?

Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak - tudósított a The Guardian.

Október 8-án hajnalban a bellunói csendőrség sajtóközleményben jelentette be három ember letartóztatását, amellyel lezárt egy egyéves nyomozást. A gyanúsítottak közül ketten testvérek, a hírhedt Lazio-ultracsoport, az Irriducibili tagjai, akik a vád szerint a Dolomitokban fekvő Cortina d'Ampezzóban próbálták megszerezni a drogpiacot, a szórakozóhelyeket és az olimpiai beruházások egy részét.

A testvéreket nem Rómában, hanem attól mintegy 600 kilométerre északra, a Dolomitokban fekvő kis alpesi síparadicsomban, Cortina d'Ampezzóban tartóztatták le, a városban elkövetett bűncselekmények gyanújával. Abban a városban csaptak le rájuk, amely hamarosan három héten át a téli olimpia egyik otthona lesz.

A két férfi még a tárgyalásra vár, de a helyi ügyészség szerint egy háromlépcsős hadműveletet irányítottak. Először át akarták venni az irányítást a cortinai drogkereskedelem felett. Másodszor három szórakozóhely fölött próbálták megszerezni az ellenőrzést. Harmadik lépésként pedig zsarolással arra akarták rávenni az önkormányzatot, hogy az olimpiai építkezések szerződéseit nekik juttassa.

Az olasz kormány Maffiaellenes Nyomozó Igazgatósága (DIA) szerint 2024-ben az összes maffiaellenes intézkedés 38 százaléka az építőiparhoz kapcsolódott. Mintegy 200 közberuházási helyszínt vizsgáltak meg a szervezett bűnözés feltételezett beszivárgása miatt. A Milánóban 2015-ben rendezett világkiállítást is beárnyékolták az építési szerződések körüli korrupciós ügyek. Az Expo összesen 2,6 milliárd euróba került, a téli olimpia számlája pedig ennek jóval több mint a kétszeresére rúg.

A DIA a parlamentnek arról is beszámolt, hogy "a téli olimpia jelentős lehetőség a közbeszerzési eljárásokba beférkőzni kívánó bűnszervezetek számára". Csak 2024-ben Lombardiában ötven maffiaellenes intézkedést hoztak. Ezek egyikét egy olyan építőipari vállalat ellen rendelték el, amely a milánói–cortinai olimpia terveiben szereplő mélygarázs építésén dolgozott, miután kiderült, hogy a cég igazgatói személyes és szakmai kapcsolatban állnak több 'Ndrangheta-klán tagjaival.

A két testvért az ügyészség szerint nem tekintik klasszikus maffiózóknak, de az úgynevezett "maffiamodell" alkalmazásával – zsarolással, kényszerítéssel és megfélemlítéssel – vádolják őket. A vádirat szerint megverték rivális dílereiket, egy szórakozóhely tulajdonosát fegyverrel az erdőbe hurcolták, egy önkormányzati képviselőt pedig megpróbáltak megvesztegetni azzal, hogy szavazatokat szereznek neki az építési szerződésekért cserébe. Amikor a képviselő nem volt hajlandó együttműködni, megfenyegették. A letartóztatásukkor állítólag így fogalmaztak:

Ez Cortina, itt mi parancsolunk. Nem vagyok kisvárosi bűnöző, én vagyok a főnök, és ezt a dolgot fegyverrel fogjuk megoldani.

Ha Olaszországnak vannak is súlyos problémái, megoldási kísérletek is születnek. A Liberát 1994-ben Luigi Ciotti, az utcán edződött pap alapította, eredetileg azzal a céllal, hogy egymillió aláírást gyűjtsön egy új törvényhez, amely lehetővé teszi a bűnszervezetektől elkobzott javak közösségi hasznosítását. A szervezet ma már az Open Olympics 26 nevű programhoz is csatlakozott, amely az olimpiai közbeszerzések átláthatóbbá tételéért küzd.

A szervezet eddigi legnagyobb eredménye, hogy a játékok szervezői vállalták: minden pénzügyi tranzakciójukat egyetlen nyilvános felületen teszik közzé, amelyet 45 naponta frissítenek. Ennek köszönhetően tudjuk, hogy a játékok megrendezésére közvetlenül mindössze 1,6 milliárd eurót költenek, a fennmaradó 4,12 milliárd eurót pedig kapcsolódó infrastrukturális munkálatokra fordítják – ebből 2,816 milliárd eurót útépítésre. Az is látható, hogy a projektek több mint fele csak az olimpia után készül el, a legkésőbbi határidő 2033.

Minél átláthatóbbak az ügyletek, annál kevésbé vonzó célpontot jelentenek a szervezett bűnözés számára. Ez azonban csak részben bizonyult hatékonynak. A Libera nyomást gyakorolt az alvállalkozói szerződések nyilvánosságra hozataláért, de az olimpiai projektek egész sora a hivatalos portálon kívül maradt, magáncégek ellenőrzése alatt. "A Milano Cortina Alapítvány az átláthatóság fekete lyuka."

Az elmúlt hat olimpia közül három – Szocsiban, Rióban és Tokióban – hatalmas korrupciós botrányba torkollott. Miközben egyre kevesebb város hajlandó pályázni a játékok megrendezésére a költségekkel kapcsolatos lakossági szkepticizmus miatt – Krakkó, Oslo, Stockholm, Innsbruck, Sion és Calgary is visszalépett a 2022-es és a 2026-os játékok rendezéséért folyó versenyből –, az Open Olympics projekt radikális lépést jelent e régóta fennálló problémák kezelésében. A csapat már most francia szervezetekkel dolgozik együtt, hogy megismételjék ezt a munkát a 2030-as téli olimpia előtt, amelyet az Alpok túloldalán rendeznek meg.

"A bűnszervezetek beszivárgásának kockázata mindenhol létezik, nem csak Olaszországban. De itt megvannak azok a lencséink, amelyekkel felismerjük a bűnözői beszivárgást, amikor bekövetkezik" – mondja Ferrante. "A harmadik célunk egy nemzetközi civil örökség létrehozása. Nemzetközi mozgalmat akarunk építeni az olimpia átláthatóságáért."

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA