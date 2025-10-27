A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával - írta a The Guardian.
Ibrahim Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke hétfőn bejelentette, hogy a szövetség vizsgálata során megdöbbentő eredményre jutottak: a török profi ligákban tevékenykedő 571 aktív játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és közülük 152-en aktívan fogadnak is.
"Szövetségként a saját házunk táján kezdtük a takarítást" - nyilatkozta Haciosmanoglu egy isztambuli sajtótájékoztatón. "A fogadási számlával rendelkezők között 7 élvonalbeli játékvezető, 15 élvonalbeli asszisztens, 36 minősített bíró és 94 minősített asszisztens található."
Az elnök elmondása szerint egyes játékvezetők megdöbbentő mennyiségű fogadást kötöttek: egyikük 18 227 alkalommal fogadott, 42 bíró pedig egyenként több mint 1 000 labdarúgó-mérkőzésre tett tétet. Mások mindössze egyszer fogadtak.
Haciosmanoglu közölte, hogy a szövetség fegyelmi bizottsága azonnal megkezdi az eljárásokat. "A szabályzatunknak megfelelően a fegyelmi bizottság elé kerülnek, és megkapják a szükséges büntetéseket" - mondta, hozzátéve, hogy a feltárt esetek a török sporttörvény szerint ötéves időszakot ölelnek fel.
A TFF fegyelmi kódexének 57. cikkelye értelmében a labdarúgó-mérkőzésekre történő fogadáson ért személyek három hónaptól egy évig terjedő eltiltással sújthatók, amely a játékvezetői tevékenységre vagy bármilyen labdarúgással kapcsolatos tevékenységre vonatkozik.
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Bár a világkupa-sorozaton 60 millió forintnál több pénzdíjat nyert, egyetemi státusza miatt nem juthat hozzá a nyereményhez Kós Hubert.
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot.
A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.
David Beckham elárulta, hogy tulajdonosként rendszeresen beleszólt Phil Neville taktikai döntéseibe, mikor az az Inter Miami edzője volt.
Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy nem akart tovább a Liverpool második számú kapusa lenni.
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.
Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek.
