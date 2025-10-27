Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség

A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával - írta a The Guardian.

Ibrahim Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke hétfőn bejelentette, hogy a szövetség vizsgálata során megdöbbentő eredményre jutottak: a török profi ligákban tevékenykedő 571 aktív játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és közülük 152-en aktívan fogadnak is.

"Szövetségként a saját házunk táján kezdtük a takarítást" - nyilatkozta Haciosmanoglu egy isztambuli sajtótájékoztatón. "A fogadási számlával rendelkezők között 7 élvonalbeli játékvezető, 15 élvonalbeli asszisztens, 36 minősített bíró és 94 minősített asszisztens található."

Az elnök elmondása szerint egyes játékvezetők megdöbbentő mennyiségű fogadást kötöttek: egyikük 18 227 alkalommal fogadott, 42 bíró pedig egyenként több mint 1 000 labdarúgó-mérkőzésre tett tétet. Mások mindössze egyszer fogadtak.

Haciosmanoglu közölte, hogy a szövetség fegyelmi bizottsága azonnal megkezdi az eljárásokat. "A szabályzatunknak megfelelően a fegyelmi bizottság elé kerülnek, és megkapják a szükséges büntetéseket" - mondta, hozzátéve, hogy a feltárt esetek a török sporttörvény szerint ötéves időszakot ölelnek fel.

A TFF fegyelmi kódexének 57. cikkelye értelmében a labdarúgó-mérkőzésekre történő fogadáson ért személyek három hónaptól egy évig terjedő eltiltással sújthatók, amely a játékvezetői tevékenységre vagy bármilyen labdarúgással kapcsolatos tevékenységre vonatkozik.