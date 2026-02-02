2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

72 évesen térne vissza a legendás edző: nagy tervei vannak még

Pénzcentrum
2026. február 2. 10:23

A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet, miután a zöld-fehérek menesztették Horst Steffent - jelentette a Get Football News Germany.

A veterán német szakember nyíltan jelezte, hogy készen áll visszatérni a Bundesligába, és szívesen segítene a Werder Bremennek a nehéz helyzetben - persze akkor, ha a klub igényt tart szolgálataira.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Clemens Fritz, a Werder licencügyekért felelős vezetője a vasárnapi sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy külső, tapasztalt megoldást keresnek. A klub nem kívánja követni más Bundesliga-csapatok példáját, amelyek ideiglenes edzőiket véglegesítették – így tett a Borussia Mönchengladbach Eugen Polanskival, a Wolfsburg Daniel Bauerrel, illetve az Augsburg Manuel Baummal. Fritz úgy fogalmazott: "Tudjuk, mire van szükségünk: egy tapasztalt emberre, aki ismeri ezt a helyzetet."

Németország
SV Werder Bremen
Piaci érték: 194,30M
Edző: Horst Steffen
Bajnokság: Bundesliga
Jelenlegi helyezés: #8
Bundesliga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
7.
RB Leipzig
34
13
12
9
53
48
5
51
8.
SV Werder Bremen
34
14
9
11
54
57
-3
51
9.
VfB Stuttgart
34
14
8
12
64
53
11
50
Adatlap létrehozva: 2026.02.02.

Magath neve nem először merül fel üres vezetőedzői posztokkal kapcsolatban. Utolsó megbízatása a Hertha BSC-nél volt, ahol a 2021/22-es idény osztályozóján sikeresen elkerülte a kiesést. A Bremennél viszont kevésbé volt sikeres: az 1998/99-es szezonban tűzoltóként érkezett, ám végül át kellett adnia a helyét a klublegendának számító Thomas Schaafnak.

A veterán szakember jelenleg szülővárosa klubjánál, a Viktoria Aschaffenburgnál dolgozik sportigazgatóként. A Werdertől érkező esetleges megkereséssel kapcsolatban Friedrich Merz kancellár nemrégiben elhangzott szavaira utalt: "A kancellárunk azt mondja, többet kellene dolgoznunk. Én örömmel rendelkezésre állok." Hozzátette: sosem csinált titkot abból, hogy szerintee bármelyik Bundesliga-klubon tudna segíteni.

Még viszonylag fittnek érzem magam – nyilván nem úgy, mint negyven évvel ezelőtt, de a fejem még tiszta. Úgyhogy nem idegenkedem a gondolattól

- tette még hozzá a legendás futballedző.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #csapat #futball #bundesliga #edző #német foci #csapatok #edzőváltás

