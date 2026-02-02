Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
72 évesen térne vissza a legendás edző: nagy tervei vannak még
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet, miután a zöld-fehérek menesztették Horst Steffent - jelentette a Get Football News Germany.
A veterán német szakember nyíltan jelezte, hogy készen áll visszatérni a Bundesligába, és szívesen segítene a Werder Bremennek a nehéz helyzetben - persze akkor, ha a klub igényt tart szolgálataira.
Clemens Fritz, a Werder licencügyekért felelős vezetője a vasárnapi sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy külső, tapasztalt megoldást keresnek. A klub nem kívánja követni más Bundesliga-csapatok példáját, amelyek ideiglenes edzőiket véglegesítették – így tett a Borussia Mönchengladbach Eugen Polanskival, a Wolfsburg Daniel Bauerrel, illetve az Augsburg Manuel Baummal. Fritz úgy fogalmazott: "Tudjuk, mire van szükségünk: egy tapasztalt emberre, aki ismeri ezt a helyzetet."
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
7.
RB Leipzig
|
34
|
13
|
12
|
9
|
53
|
48
|
5
|
51
|
8.
SV Werder Bremen
|
34
|
14
|
9
|
11
|
54
|
57
|
-3
|
51
|
9.
VfB Stuttgart
|
34
|
14
|
8
|
12
|
64
|
53
|
11
|
50
Magath neve nem először merül fel üres vezetőedzői posztokkal kapcsolatban. Utolsó megbízatása a Hertha BSC-nél volt, ahol a 2021/22-es idény osztályozóján sikeresen elkerülte a kiesést. A Bremennél viszont kevésbé volt sikeres: az 1998/99-es szezonban tűzoltóként érkezett, ám végül át kellett adnia a helyét a klublegendának számító Thomas Schaafnak.
A veterán szakember jelenleg szülővárosa klubjánál, a Viktoria Aschaffenburgnál dolgozik sportigazgatóként. A Werdertől érkező esetleges megkereséssel kapcsolatban Friedrich Merz kancellár nemrégiben elhangzott szavaira utalt: "A kancellárunk azt mondja, többet kellene dolgoznunk. Én örömmel rendelkezésre állok." Hozzátette: sosem csinált titkot abból, hogy szerintee bármelyik Bundesliga-klubon tudna segíteni.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Még viszonylag fittnek érzem magam – nyilván nem úgy, mint negyven évvel ezelőtt, de a fejem még tiszta. Úgyhogy nem idegenkedem a gondolattól
- tette még hozzá a legendás futballedző.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?
Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
A kapus beszállt a nézőtéri verekedésbe, kiállítása után nem ment ki a csarnokból. A bizottság pedig nem kegyelmezett.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik.
Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért
A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését.
Péntek délben elkészült a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, amely több rangadót és érdekes visszatérést is tartogat.
Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei a tervek szerint bevándorlási ellenőrzéseket tartanak a jövő vasárnapi, Santa Clarában rendezett Super Bowl idején.
Iga Swiatek megvédte Coco Gauff-ot, aki arról panaszkodott, hogy minden pillanatban kamerák figyelik őket a teniszversenyeken.
A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.
A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.
A korábbi magyar klasszis, Liu Shaoang bekerült az ötfős keretbe, testvére, Liu Shaolin Sándor viszont kimaradt.
2022-es májátültetését követően a szervátültetettek dartsversenyein Európa- és világbajnoki címet szerzett Márta Éva Gabriella.
A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának jelenlegi vezetőedzője, Pásztor István a szezon végén távozik a fővárosi klubtól. A szakember négy évet töltött a zöld-fehéreknél.
A Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai zárófordulója a végletekig kiélezett küzdelmet hozott: a továbbjutás több pályán is az utolsó percekben dőlt el.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!