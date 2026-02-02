72 évesen térne vissza a legendás edző: nagy tervei vannak még

A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet, miután a zöld-fehérek menesztették Horst Steffent - jelentette a Get Football News Germany.

A veterán német szakember nyíltan jelezte, hogy készen áll visszatérni a Bundesligába, és szívesen segítene a Werder Bremennek a nehéz helyzetben - persze akkor, ha a klub igényt tart szolgálataira.

Clemens Fritz, a Werder licencügyekért felelős vezetője a vasárnapi sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy külső, tapasztalt megoldást keresnek. A klub nem kívánja követni más Bundesliga-csapatok példáját, amelyek ideiglenes edzőiket véglegesítették – így tett a Borussia Mönchengladbach Eugen Polanskival, a Wolfsburg Daniel Bauerrel, illetve az Augsburg Manuel Baummal. Fritz úgy fogalmazott: "Tudjuk, mire van szükségünk: egy tapasztalt emberre, aki ismeri ezt a helyzetet."

Németország SV Werder Bremen Piaci érték: 194,30M Edző: Horst Steffen Bajnokság: Bundesliga Jelenlegi helyezés: #8 Bundesliga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 7. RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 5 51 8. SV Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51 9. VfB Stuttgart 34 14 8 12 64 53 11 50 Adatlap létrehozva: 2026.02.02.

Magath neve nem először merül fel üres vezetőedzői posztokkal kapcsolatban. Utolsó megbízatása a Hertha BSC-nél volt, ahol a 2021/22-es idény osztályozóján sikeresen elkerülte a kiesést. A Bremennél viszont kevésbé volt sikeres: az 1998/99-es szezonban tűzoltóként érkezett, ám végül át kellett adnia a helyét a klublegendának számító Thomas Schaafnak.

A veterán szakember jelenleg szülővárosa klubjánál, a Viktoria Aschaffenburgnál dolgozik sportigazgatóként. A Werdertől érkező esetleges megkereséssel kapcsolatban Friedrich Merz kancellár nemrégiben elhangzott szavaira utalt: "A kancellárunk azt mondja, többet kellene dolgoznunk. Én örömmel rendelkezésre állok." Hozzátette: sosem csinált titkot abból, hogy szerintee bármelyik Bundesliga-klubon tudna segíteni.

Még viszonylag fittnek érzem magam – nyilván nem úgy, mint negyven évvel ezelőtt, de a fejem még tiszta. Úgyhogy nem idegenkedem a gondolattól

- tette még hozzá a legendás futballedző.