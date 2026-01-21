2026. január 21. szerda Ágnes
Telki, 2025. június 3.Kerkez Milos a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. június 3-án. A magyar csapat június 6-án Svédország válogatottját fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Az
Sport

Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?

Pénzcentrum
2026. január 21. 14:43

Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett teljesítményével, annak ellenére, hogy az utóbbi időben javuló formát mutat a csapatban - közölte a Liverpool Echo.

A magyar válogatott játékos a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt helyzetéről. A Bournemouth-tól 40 millió fontért igazolt Kerkez lassú kezdés után az elmúlt időszakban megszilárdította helyét a kezdőcsapatban, megelőzve Andy Robertsont.

"Úgy érzem, amikor ide érkeztem, minden játékosnak időre van szüksége az alkalmazkodáshoz, hiszen a világ egyik legnagyobb klubjához jössz. Segítséget kaptam mindenkitől, az edzőtől, a játékosoktól, a stábtól" - mondta Kerkez.

A 22 éves védő nagyra értékeli a lehetőséget, hogy Andy Robertsontól tanulhat:

Sokat tanultam tőle. Néhányszor beszélgettünk. Robbo legenda itt a klubnál, nagy játékos, sokat tett a klubért, trófeákat nyert. Számomra kiváltság, hogy ilyen játékos mellett lehetek. Csak magamba szívom a tudást, tanulok, mindig figyelek. Csak fejlődni akarok

- mondta erről Kerkez.

Kerkez elutasította azokat a felvetéseket, hogy problémák lennének közte és Cody Gakpo között a bal oldalon. Korábban részben a Florian Wirtz-cel való jó együttműködésnek tulajdonította javuló formáját, amikor a német játékos a sérült holland helyén szerepelt.

A Liverpool egy ponttal bebiztosíthatja helyét a Bajnokok Ligája rájátszásában a Marseille elleni szerdai mérkőzésen. A csapat 12 mérkőzés óta veretlen, bár ebből hat döntetlen volt. Kerkez elismerte, hogy megérti a szurkolók frusztrációját - a drukkerek kifütyülték a csapatot a Burnley elleni 1-1 után -, és hangsúlyozta elszántságát, hogy segítsen a Liverpoolnak a BL első nyolc helyének egyikét megszerezni.

UEFA Bajnokok Ligája 7. forduló
Marseille
Liverpool
2026. január 21. szerda 21:00
|
Orange Vélodrome, Marseille
Egymás elleni statisztika: 6 meccs
Győzelem
  Marseille: 2 (33.3%)
  Liverpool: 3 (50%)
  Döntetlen: 1 (16.7%)
Gólok
  Marseille: 5
  Liverpool: 9
Gólkülönbség: -4
Hazai győzelem
  Marseille: 1
  Liverpool: 1
Vendéggyőzelem
  Marseille: 1
  Liverpool: 2
Adatlap létrehozva: 2026.01.21.

 

A legjobb nyolc között akarunk végezni, és közvetlenül jutni a nyolcaddöntőbe. Tudjuk, hogy ehhez két nehéz meccset kell megnyernünk, így a holnapi mérkőzés is kemény lesz. A Marseille nagyon jó csapat. Nehéz 90 perc vár ránk, de reméljük, sikerül győznünk

- tette hozzá a válogatott hátvéd. A mai BL-játéknapról, ahol a Liverpool is érdekelt, ma már írtunk előzetest, ide kattintva olvashatod el újra:

Szoboszlai, Sallai is nagy meccs előtt ma este: ez vár rájuk a szerdai BL-játéknapon
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #bl #uefa #liverpool #magyar labdarúgás #kerkez milos #2026

