Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett teljesítményével, annak ellenére, hogy az utóbbi időben javuló formát mutat a csapatban - közölte a Liverpool Echo.
A magyar válogatott játékos a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt helyzetéről. A Bournemouth-tól 40 millió fontért igazolt Kerkez lassú kezdés után az elmúlt időszakban megszilárdította helyét a kezdőcsapatban, megelőzve Andy Robertsont.
"Úgy érzem, amikor ide érkeztem, minden játékosnak időre van szüksége az alkalmazkodáshoz, hiszen a világ egyik legnagyobb klubjához jössz. Segítséget kaptam mindenkitől, az edzőtől, a játékosoktól, a stábtól" - mondta Kerkez.
A 22 éves védő nagyra értékeli a lehetőséget, hogy Andy Robertsontól tanulhat:
Sokat tanultam tőle. Néhányszor beszélgettünk. Robbo legenda itt a klubnál, nagy játékos, sokat tett a klubért, trófeákat nyert. Számomra kiváltság, hogy ilyen játékos mellett lehetek. Csak magamba szívom a tudást, tanulok, mindig figyelek. Csak fejlődni akarok
- mondta erről Kerkez.
Kerkez elutasította azokat a felvetéseket, hogy problémák lennének közte és Cody Gakpo között a bal oldalon. Korábban részben a Florian Wirtz-cel való jó együttműködésnek tulajdonította javuló formáját, amikor a német játékos a sérült holland helyén szerepelt.
A Liverpool egy ponttal bebiztosíthatja helyét a Bajnokok Ligája rájátszásában a Marseille elleni szerdai mérkőzésen. A csapat 12 mérkőzés óta veretlen, bár ebből hat döntetlen volt. Kerkez elismerte, hogy megérti a szurkolók frusztrációját - a drukkerek kifütyülték a csapatot a Burnley elleni 1-1 után -, és hangsúlyozta elszántságát, hogy segítsen a Liverpoolnak a BL első nyolc helyének egyikét megszerezni.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A legjobb nyolc között akarunk végezni, és közvetlenül jutni a nyolcaddöntőbe. Tudjuk, hogy ehhez két nehéz meccset kell megnyernünk, így a holnapi mérkőzés is kemény lesz. A Marseille nagyon jó csapat. Nehéz 90 perc vár ránk, de reméljük, sikerül győznünk
- tette hozzá a válogatott hátvéd. A mai BL-játéknapról, ahol a Liverpool is érdekelt, ma már írtunk előzetest, ide kattintva olvashatod el újra:
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.
A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.