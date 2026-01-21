Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?

Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett teljesítményével, annak ellenére, hogy az utóbbi időben javuló formát mutat a csapatban - közölte a Liverpool Echo.

A magyar válogatott játékos a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón beszélt helyzetéről. A Bournemouth-tól 40 millió fontért igazolt Kerkez lassú kezdés után az elmúlt időszakban megszilárdította helyét a kezdőcsapatban, megelőzve Andy Robertsont.

"Úgy érzem, amikor ide érkeztem, minden játékosnak időre van szüksége az alkalmazkodáshoz, hiszen a világ egyik legnagyobb klubjához jössz. Segítséget kaptam mindenkitől, az edzőtől, a játékosoktól, a stábtól" - mondta Kerkez.

A 22 éves védő nagyra értékeli a lehetőséget, hogy Andy Robertsontól tanulhat:

Sokat tanultam tőle. Néhányszor beszélgettünk. Robbo legenda itt a klubnál, nagy játékos, sokat tett a klubért, trófeákat nyert. Számomra kiváltság, hogy ilyen játékos mellett lehetek. Csak magamba szívom a tudást, tanulok, mindig figyelek. Csak fejlődni akarok

- mondta erről Kerkez.

Kerkez elutasította azokat a felvetéseket, hogy problémák lennének közte és Cody Gakpo között a bal oldalon. Korábban részben a Florian Wirtz-cel való jó együttműködésnek tulajdonította javuló formáját, amikor a német játékos a sérült holland helyén szerepelt.

A Liverpool egy ponttal bebiztosíthatja helyét a Bajnokok Ligája rájátszásában a Marseille elleni szerdai mérkőzésen. A csapat 12 mérkőzés óta veretlen, bár ebből hat döntetlen volt. Kerkez elismerte, hogy megérti a szurkolók frusztrációját - a drukkerek kifütyülték a csapatot a Burnley elleni 1-1 után -, és hangsúlyozta elszántságát, hogy segítsen a Liverpoolnak a BL első nyolc helyének egyikét megszerezni.

UEFA Bajnokok Ligája 7. forduló Marseille Liverpool 2026. január 21. szerda 21:00 | Orange Vélodrome, Marseille Egymás elleni statisztika: 6 meccs Győzelem Marseille: 2 (33.3%) Liverpool: 3 (50%) Döntetlen: 1 (16.7%) Gólok Marseille: 5 Liverpool: 9 Gólkülönbség: -4 Hazai győzelem Marseille: 1 Liverpool: 1 Vendéggyőzelem Marseille: 1 Liverpool: 2 Adatlap létrehozva: 2026.01.21.

A legjobb nyolc között akarunk végezni, és közvetlenül jutni a nyolcaddöntőbe. Tudjuk, hogy ehhez két nehéz meccset kell megnyernünk, így a holnapi mérkőzés is kemény lesz. A Marseille nagyon jó csapat. Nehéz 90 perc vár ránk, de reméljük, sikerül győznünk

- tette hozzá a válogatott hátvéd. A mai BL-játéknapról, ahol a Liverpool is érdekelt, ma már írtunk előzetest, ide kattintva olvashatod el újra:

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA