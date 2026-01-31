Beszállt a verekedésbe, tíz évre eltiltották a 14 éves kapust: ilyen még soha nem történt

Az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága precedensértékű döntést hozott az U15-ös korosztályban történt rendkívüli esemény ügyében, amely során szurkolói rendbontás is kialakult a gyöngyösi sportcsarnokban - írta meg a heol.hu.

Hatalmas botrány tört ki január 24-én a Heves vármegyei bajnokság C-csoportjának futsalmeccsén, amelyet a gyöngyösi csarnokban rendeztek. Az öt csapat részvételével zajló tornán a Gyöngyöstarjáni RE és a Domoszló SK U15-ös csapatainak mérkőzése fajult olyan mértékű balhéba, amely korábban nem látott következményekhez vezetett.

A konfliktus akkor durvult el, amikor a vendégcsapat kapusa, a 14 éves Sidló Sándor Balázs piros lapot kapott a játékvezetőtől. A kiállítás után a fiatal játékos nem hagyta el a sportcsarnokot, hanem bekapcsolódott a nézőtéren kirobbant összetűzésbe, ahol a fegyelmi bizottság megállapítása szerint súlyos, erőszakos cselekményekben vett részt.

Az eset nyomán az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága január 28-i ülésén rendkívül szigorú szankciót szabott ki.

Döntésük értelmében Sidló Sándor Balázst minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltották 2036. január 24-ig, ami egy teljes évtizedes kizárást jelent a sportágból.

Nemcsak személyi, hanem anyagi büntetések is születtek. A Domoszló SK egyesületét 50 ezer forint pénzbírsággal sújtották szurkolói rendbontás miatt, míg az Eger Labdarúgó Sport Kft. 20 ezer forintos büntetést kapott ugyanezért.