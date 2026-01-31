2026. január 31. szombat Marcella
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Emberi kéz, piros lapot mutat
Sport

Beszállt a verekedésbe, tíz évre eltiltották a 14 éves kapust: ilyen még soha nem történt

Pénzcentrum
2026. január 31. 17:02

Az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága precedensértékű döntést hozott az U15-ös korosztályban történt rendkívüli esemény ügyében, amely során szurkolói rendbontás is kialakult a gyöngyösi sportcsarnokban - írta meg a heol.hu.

Hatalmas botrány tört ki január 24-én a Heves vármegyei bajnokság C-csoportjának futsalmeccsén, amelyet a gyöngyösi csarnokban rendeztek. Az öt csapat részvételével zajló tornán a Gyöngyöstarjáni RE és a Domoszló SK U15-ös csapatainak mérkőzése fajult olyan mértékű balhéba, amely korábban nem látott következményekhez vezetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A konfliktus akkor durvult el, amikor a vendégcsapat kapusa, a 14 éves Sidló Sándor Balázs piros lapot kapott a játékvezetőtől. A kiállítás után a fiatal játékos nem hagyta el a sportcsarnokot, hanem bekapcsolódott a nézőtéren kirobbant összetűzésbe, ahol a fegyelmi bizottság megállapítása szerint súlyos, erőszakos cselekményekben vett részt.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az eset nyomán az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága január 28-i ülésén rendkívül szigorú szankciót szabott ki.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Döntésük értelmében Sidló Sándor Balázst minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltották 2036. január 24-ig, ami egy teljes évtizedes kizárást jelent a sportágból.

Nemcsak személyi, hanem anyagi büntetések is születtek. A Domoszló SK egyesületét 50 ezer forint pénzbírsággal sújtották szurkolói rendbontás miatt, míg az Eger Labdarúgó Sport Kft. 20 ezer forintos büntetést kapott ugyanezért.
Címlapkép: Getty Images
#büntetés #foci #sport #verekedés #labdarúgás #pénzbüntetés #magyar labdarúgás #magyar foci #futsal #eltiltás #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
15:58
15:37
15:05
14:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 31.
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
2026. január 31.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 31. szombat
Marcella
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
2 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
2 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 15:58
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 13:05
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
Agrárszektor  |  2026. január 31. 16:02
Újra visszatért az igazi tél: itt már több centi hó is leesett