Nem semmi tervei vannak Christian Hornernek: visszatérhet a Red Bull kirúgott vezetője?

Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy kirúgták a Red Bulltól. Az 52 éves szakembert júliusban, a Brit Nagydíj után mentették fel csapatfőnöki posztjáról, hivatalos távozását pedig szeptemberben jelentették be - írta a The Guardian.

Horner húsz év alatt nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet nyert a Red Bull-lal. A csapat mégis megvált tőle, nagyjából másfél évvel azután, hogy egy női munkatársa nem megfelelő viselkedéssel vádolta meg. Horner következetesen tagadta a vádakat, és egy független vizsgálat immár másodszor is felmentette.

Hozzátette: akár most is befejezhetné a karrierjét, ezért csak a megfelelő lehetőségért térne vissza. Olyan helyet keres, ahol kiváló emberekkel dolgozhat együtt, és mindenki győzni akar. Úgy fogalmazott, partner szeretne lenni, nem csupán alkalmazott.

Úgy érzem, befejezetlen ügyeim vannak a Forma-1-ben. Nem úgy ért véget, ahogy szerettem volna. De nem térek vissza akármiért. Csak olyasmiért jövök vissza, amivel nyerni lehet. Nem akarok újra a paddockban lenni, ha nincs feladatom. Hiányzik a sport, hiányoznak az emberek, hiányzik a csapat, amelyet felépítettem

- fogalmazott Christian Horner.

A múlt héten az Alpine megerősítette, hogy Horner is az érdeklődők között van, akik a csapatba fektetnének be. Az általa vezetett konzorcium az Otro Capital 24 százalékos részesedésének megvásárlásáról tárgyalt. Horner nevét korábban az Aston Martinnal és a Ferrarival is összefüggésbe hozták.

A médiában közben már minden csapatnál jártam, a mezőny végétől a közepén át az elejéig. Úgy tűnik, mindenkit érdekel, hogy mit fogok csinálni, hová megyek. A valóság az, hogy tavaszig úgysem tehetek semmit. Nagyon hízelgő, hogy ennyi csapattal hoznak összefüggésbe

- mondta erről az egykori csapatfőnök.

Az Alpine a következő idénytől legalább 2030 végéig Mercedes-motorokkal versenyez majd. Horner egykori riválisa, Toto Wolff a Mercedes Forma-1-es csapatának vezérigazgatója és társtulajdonosa.

