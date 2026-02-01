Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Nem semmi tervei vannak Christian Hornernek: visszatérhet a Red Bull kirúgott vezetője?
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy kirúgták a Red Bulltól. Az 52 éves szakembert júliusban, a Brit Nagydíj után mentették fel csapatfőnöki posztjáról, hivatalos távozását pedig szeptemberben jelentették be - írta a The Guardian.
Horner húsz év alatt nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet nyert a Red Bull-lal. A csapat mégis megvált tőle, nagyjából másfél évvel azután, hogy egy női munkatársa nem megfelelő viselkedéssel vádolta meg. Horner következetesen tagadta a vádakat, és egy független vizsgálat immár másodszor is felmentette.
Hozzátette: akár most is befejezhetné a karrierjét, ezért csak a megfelelő lehetőségért térne vissza. Olyan helyet keres, ahol kiváló emberekkel dolgozhat együtt, és mindenki győzni akar. Úgy fogalmazott, partner szeretne lenni, nem csupán alkalmazott.
Úgy érzem, befejezetlen ügyeim vannak a Forma-1-ben. Nem úgy ért véget, ahogy szerettem volna. De nem térek vissza akármiért. Csak olyasmiért jövök vissza, amivel nyerni lehet. Nem akarok újra a paddockban lenni, ha nincs feladatom. Hiányzik a sport, hiányoznak az emberek, hiányzik a csapat, amelyet felépítettem
- fogalmazott Christian Horner.
A múlt héten az Alpine megerősítette, hogy Horner is az érdeklődők között van, akik a csapatba fektetnének be. Az általa vezetett konzorcium az Otro Capital 24 százalékos részesedésének megvásárlásáról tárgyalt. Horner nevét korábban az Aston Martinnal és a Ferrarival is összefüggésbe hozták.
A médiában közben már minden csapatnál jártam, a mezőny végétől a közepén át az elejéig. Úgy tűnik, mindenkit érdekel, hogy mit fogok csinálni, hová megyek. A valóság az, hogy tavaszig úgysem tehetek semmit. Nagyon hízelgő, hogy ennyi csapattal hoznak összefüggésbe
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- mondta erről az egykori csapatfőnök.
Az Alpine a következő idénytől legalább 2030 végéig Mercedes-motorokkal versenyez majd. Horner egykori riválisa, Toto Wolff a Mercedes Forma-1-es csapatának vezérigazgatója és társtulajdonosa.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
A kapus beszállt a nézőtéri verekedésbe, kiállítása után nem ment ki a csarnokból. A bizottság pedig nem kegyelmezett.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik.
Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért
A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését.
Péntek délben elkészült a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, amely több rangadót és érdekes visszatérést is tartogat.
Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei a tervek szerint bevándorlási ellenőrzéseket tartanak a jövő vasárnapi, Santa Clarában rendezett Super Bowl idején.
Iga Swiatek megvédte Coco Gauff-ot, aki arról panaszkodott, hogy minden pillanatban kamerák figyelik őket a teniszversenyeken.
A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.
A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.
A korábbi magyar klasszis, Liu Shaoang bekerült az ötfős keretbe, testvére, Liu Shaolin Sándor viszont kimaradt.
2022-es májátültetését követően a szervátültetettek dartsversenyein Európa- és világbajnoki címet szerzett Márta Éva Gabriella.
A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának jelenlegi vezetőedzője, Pásztor István a szezon végén távozik a fővárosi klubtól. A szakember négy évet töltött a zöld-fehéreknél.
A Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai zárófordulója a végletekig kiélezett küzdelmet hozott: a továbbjutás több pályán is az utolsó percekben dőlt el.
Az Arsenal 26 gólt szerzett pontrúgásokból ebben a szezonban, ami a legtöbb Európa top öt ligájában.
Feltették a nagy kérdést Novak Djokovicnak: Federer, Nadal, vagy ő a legjobb? Videón a csattanós válasz!
Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be.
Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa a szezon fáradalmai után Mexikóban pihen barátnőjével, Chloe Rodriguezzel.
Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad
A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben.
Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.