2026. február 1. vasárnap Ignác
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 19.Christian Horner, a Red Bull csapatfõnöke a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 19-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Nem semmi tervei vannak Christian Hornernek: visszatérhet a Red Bull kirúgott vezetője?

Pénzcentrum
2026. február 1. 17:36

Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy kirúgták a Red Bulltól. Az 52 éves szakembert júliusban, a Brit Nagydíj után mentették fel csapatfőnöki posztjáról, hivatalos távozását pedig szeptemberben jelentették be - írta a The Guardian.

Horner húsz év alatt nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki címet nyert a Red Bull-lal. A csapat mégis megvált tőle, nagyjából másfél évvel azután, hogy egy női munkatársa nem megfelelő viselkedéssel vádolta meg. Horner következetesen tagadta a vádakat, és egy független vizsgálat immár másodszor is felmentette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette: akár most is befejezhetné a karrierjét, ezért csak a megfelelő lehetőségért térne vissza. Olyan helyet keres, ahol kiváló emberekkel dolgozhat együtt, és mindenki győzni akar. Úgy fogalmazott, partner szeretne lenni, nem csupán alkalmazott.

Úgy érzem, befejezetlen ügyeim vannak a Forma-1-ben. Nem úgy ért véget, ahogy szerettem volna. De nem térek vissza akármiért. Csak olyasmiért jövök vissza, amivel nyerni lehet. Nem akarok újra a paddockban lenni, ha nincs feladatom. Hiányzik a sport, hiányoznak az emberek, hiányzik a csapat, amelyet felépítettem

- fogalmazott Christian Horner.

F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
EZ IS ÉRDEKELHET
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.

A múlt héten az Alpine megerősítette, hogy Horner is az érdeklődők között van, akik a csapatba fektetnének be. Az általa vezetett konzorcium az Otro Capital 24 százalékos részesedésének megvásárlásáról tárgyalt. Horner nevét korábban az Aston Martinnal és a Ferrarival is összefüggésbe hozták.

A médiában közben már minden csapatnál jártam, a mezőny végétől a közepén át az elejéig. Úgy tűnik, mindenkit érdekel, hogy mit fogok csinálni, hová megyek. A valóság az, hogy tavaszig úgysem tehetek semmit. Nagyon hízelgő, hogy ennyi csapattal hoznak összefüggésbe

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta erről az egykori csapatfőnök.

Az Alpine a következő idénytől legalább 2030 végéig Mercedes-motorokkal versenyez majd. Horner egykori riválisa, Toto Wolff a Mercedes Forma-1-es csapatának vezérigazgatója és társtulajdonosa.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#befektetés #sport #verseny #forma-1 #mercedes #ferrari #csapat #autósport #f1 #csapatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:29
17:59
17:36
17:09
16:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. február 1.
Már sose lesz vége a járványnak? Márciustól újabb kórokozók tarolhatnak: ez már nem hiányzik a legyengült szervezetnek
2026. február 1.
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
2026. január 31.
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 1. vasárnap
Ignác
5. hét
Február 1.
A Magyar Köztársaság napja
Február 1.
A civilek napja
Február 1.
A Tisza élővilágának napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
2 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
3 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
5
2 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
GNI (Gross National Income)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 1. 17:59
Kvíz: Mit tudsz a Tiszáról, az egyik legnagyobb magyar folyóról? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
Pénzcentrum  |  2026. február 1. 17:09
Brutál szélsőségek jönnek jövő héten: északon fagypont, délen tavaszias meleg – ezzel kevesen számoltak
Agrárszektor  |  2026. február 1. 17:32
Erről mindenkinek tudnia kell: mérgező lehet a krumpli, ha rosszul tárolod