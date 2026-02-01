Újabb magyar focista a Liverpoolban? Valóság lehet, most őt figyeli Szoboszlaiék edzője

A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről, hogy megerősítse a sérülésektől sújtott védelmet. Ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet - írta a BBC.

A 25 éves holland védő jelenleg az RB Leipzigtől kölcsönben a Sunderlandnél szerepel, ahol az idényben eddig 17 Premier League-mérkőzésen lépett pályára. Geertruida korábban a Feyenoordnál dolgozott együtt Arne Slottal, és a holland válogatott hátvéd a Liverpool egyik kiszemeltje a védelem megerősítésére. A sokoldalú futballista jobbhátvédként, középhátvédként és védekező középpályásként egyaránt bevethető.

A Liverpoolnak égető szüksége van erősítésre a hátsó alakzatban: Conor Bradley térdsérülés miatt a szezon hátralévő részét kihagyja, Jeremie Frimpong ágyéksérülés miatt több hétre kidőlt, Ibrahima Konaté szerződése pedig a nyáron lejár.

A helyzetet bonyolítja, hogy az ügylet három klubot érint. Geertruida kölcsönszerződésében nincs visszahívási záradék, így bármilyen megállapodáshoz a Sunderland hozzájárulása is szükséges. Az angol másodosztályú csapat kompenzációt vár, ha létrejön az egyezség, hiszen a nyáron mintegy kétmillió fontot fizetett a játékos kölcsöndíjaként.

Abban az esetben viszont, ha az üzlet nem lenne meg, akkor akár egy újabb magyar kerülhet a Premier League címvédőjéhez - ezúttal Sallai Roland személyében. Ennek lehetőségéről egy belga újságíró, Sascha Tavolieri posztolt, azt állítva, hogy a Pool élénken figyeli a magyar válogatott támadót.

🔴 🦅Liverpool have a concrete interest in Lutsharel Geertruida. Case is being pushed internally by Arne Slot, who knows the qualities of his compatriot well.



🇭🇺 Roland Sallai, of Galatasaray, represents another alternative if Sunderland were to block the deal. #mercato #LFC… pic.twitter.com/l6xpFBBk2D — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 1, 2026

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA