Budapest, 2025. november 16.Sallai Roland (j2) és az ír Josh Cullen (j) a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Újabb magyar focista a Liverpoolban? Valóság lehet, most őt figyeli Szoboszlaiék edzője

Pénzcentrum
2026. február 1. 18:29

A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről, hogy megerősítse a sérülésektől sújtott védelmet. Ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet - írta a BBC.

A 25 éves holland védő jelenleg az RB Leipzigtől kölcsönben a Sunderlandnél szerepel, ahol az idényben eddig 17 Premier League-mérkőzésen lépett pályára. Geertruida korábban a Feyenoordnál dolgozott együtt Arne Slottal, és a holland válogatott hátvéd a Liverpool egyik kiszemeltje a védelem megerősítésére. A sokoldalú futballista jobbhátvédként, középhátvédként és védekező középpályásként egyaránt bevethető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Liverpoolnak égető szüksége van erősítésre a hátsó alakzatban: Conor Bradley térdsérülés miatt a szezon hátralévő részét kihagyja, Jeremie Frimpong ágyéksérülés miatt több hétre kidőlt, Ibrahima Konaté szerződése pedig a nyáron lejár.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M €
Edző: Arne Slot
Bajnokság: FA Cup
Adatlap létrehozva: 2026.02.01.

A helyzetet bonyolítja, hogy az ügylet három klubot érint. Geertruida kölcsönszerződésében nincs visszahívási záradék, így bármilyen megállapodáshoz a Sunderland hozzájárulása is szükséges. Az angol másodosztályú csapat kompenzációt vár, ha létrejön az egyezség, hiszen a nyáron mintegy kétmillió fontot fizetett a játékos kölcsöndíjaként.

Abban az esetben viszont, ha az üzlet nem lenne meg, akkor akár egy újabb magyar kerülhet a Premier League címvédőjéhez - ezúttal Sallai Roland személyében. Ennek lehetőségéről egy belga újságíró, Sascha Tavolieri posztolt, azt állítva, hogy a Pool élénken figyeli a magyar válogatott támadót. 

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Erről ne maradj le!
