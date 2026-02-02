Szívükhöz kaptak a szurkolók: megsérült az egyik legnagyobb sztár, lemaradhat a világbajnokságról?

Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami öt hónappal a világbajnokság előtt komoly aggodalmat kelt Angliában - jelentette a Yahoo Sports.

Jude Bellingham vasárnap, a Rayo Vallecano elleni bajnokin mindössze tíz perc játék után sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát. A Real Madrid később közleményben erősítette meg, hogy az angol középpályás várhatóan egy hónapig nem léphet pályára.

A 22 éves játékos könnyeivel küszködve hagyta el a Santiago Bernabéu Stadion gyepét a végül 2–1-re megnyert bajnokin. Sérülése komoly kérdőjeleket vet fel válogatottbeli szereplését illetően. Thomas Tuchel szövetségi kapitány és stábja folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, hiszen a 2026-os világbajnokság előtti utolsó felkészülési meccsekig már csak néhány hét maradt hátra.

Az angol válogatott Uruguay és Japán ellen lép pályára a Wembleyben, ezek lesznek az utolsó komoly erőpróbák a torna előtt. Az angol szurkolók visszafojtott lélegzettel várják az orvosi vizsgálatok eredményét, és egyre nagyobb a bizonytalanság afelől, hogy a csapat egyik kulcsembere ott lehet-e a világbajnokságon.