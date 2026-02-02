2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sérülés, foci, futball, labdarúgás
Sport

Szívükhöz kaptak a szurkolók: megsérült az egyik legnagyobb sztár, lemaradhat a világbajnokságról?

Pénzcentrum
2026. február 2. 11:45

Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami öt hónappal a világbajnokság előtt komoly aggodalmat kelt Angliában - jelentette a Yahoo Sports.

Jude Bellingham vasárnap, a Rayo Vallecano elleni bajnokin mindössze tíz perc játék után sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát. A Real Madrid később közleményben erősítette meg, hogy az angol középpályás várhatóan egy hónapig nem léphet pályára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 22 éves játékos könnyeivel küszködve hagyta el a Santiago Bernabéu Stadion gyepét a végül 2–1-re megnyert bajnokin. Sérülése komoly kérdőjeleket vet fel válogatottbeli szereplését illetően. Thomas Tuchel szövetségi kapitány és stábja folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, hiszen a 2026-os világbajnokság előtti utolsó felkészülési meccsekig már csak néhány hét maradt hátra.

Jude Bellingham
Csapata: Real Madrid
Posztja: középpályás
Nemzetisége: angol
Életkora: 23 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 160M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.02.

Az angol válogatott Uruguay és Japán ellen lép pályára a Wembleyben, ezek lesznek az utolsó komoly erőpróbák a torna előtt. Az angol szurkolók visszafojtott lélegzettel várják az orvosi vizsgálatok eredményét, és egyre nagyobb a bizonytalanság afelől, hogy a csapat egyik kulcsembere ott lehet-e a világbajnokságon.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #focista #sérülés #világbajnokság #angol #futball #real madrid #vb 2026 #angol válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:44
12:28
12:16
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
2026. február 2.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
2026. február 2.
Késések, nem működő mosdó, áremelkedés: a MÁV szerint minden rendben van
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
2 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
4 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
5
2 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 13:03
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 11:30
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
Agrárszektor  |  2026. február 2. 12:34
Indul a nagy marhaimport: van, aki így pörgetné fel a tejtermelését