Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet

Izgalmas végjátékra készül a Forma-1 mezőnye Abu-Dzabiban, ahol három pilóta - Norris, Verstappen és Piastri - még mindig harcban áll a 2025-ös világbajnoki címért. A katari futam után Norris minimális pontelőnnyel érkezik a szezonzáróra, de riválisai matematikailag továbbra is kicsavarhatják a trófeát a kezéből. Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris és Oscar Piastri, és hogy lehet nevető harmadik Max Verstappen.

Max Verstappen kissé váratlan katari győzelmének köszönhetően a Forma–1 látványos szezonzáróra készül Abu-Dzabiban: továbbra is három pilóta van versenyben a 2025-ös világbajnoki címért. Lando Norris helyzete akár egyszerű is lehetett volna - katari győzelem esetén már most bajnok lenne -, ám a McLaren stratégiai hibája miatt 2010 óta először fordul elő, hogy kettőnél több rivális érkezik esélyesként az utolsó futamra.

A brit pilóta az 57 körös versenyt a második rajtkockából kezdte csapattársa, Oscar Piastri mellett, de óvatos rajtja miatt Verstappen már az első kanyarban megelőzte. A helyzet tovább romlott, amikor a papaya csapat úgy döntött, hogy a korai Safety Car alatt nem hívja ki a pilótáit kerékcserére, így óriási feladatuk lett üldözőbe venni a Red Bullt.

Mire a holland teljesítette a két kötelező kiállását, a McLaren-páros stratégiában jelentősen hátrányban volt, noha épp az első és második helyet foglalták el a pályán. A második kerékcsere után Piastri körülbelül 17 másodperces lemaradásból tért vissza Verstappen mögé, és bár mindent megtett, tökéletesnek tűnő hétvégéje végül szétesett - második lett.

A másik McLarenben Norris csak a negyedik helyig jutott, nem tudta megelőzni Carlos Sainzot a dobogóért, igaz, később Kimi Antonelli hibájának köszönhetően így is nyert egy pozíciót.

A 26 éves versenyző ennek ellenére továbbra is minimális előnyben van az összetettben, és közel áll első világbajnoki címe megszerzéséhez. De pontosan mire van szüksége az utolsó, abu-dzabi futamon? Alább az F1.com szakértői minden fontos számot és forgatókönyvet összeszedtek.

Így nyerheti meg Norris a bajnoki címet Abu-Dzabiban

Norris 408 ponttal érkezik a szezonzáróra, 12-vel többel, mint Verstappen. Piastri további négy ponttal marad el, 392-vel áll, így matematikailag még versenyben van, de esélyei egyre csekélyebbek.

Lényegében: ha Norris dobogóra áll Abu-Dzabiban, világbajnok lesz. Nem számít, hol végez a másik két riválisa - egy top 3-as befutó elég ahhoz, hogy megszerezze a címet.

Lando Norris a világbajnok, ha...

Norris végső futampozíciója Verstappen végső futampoziciója Piastri végső futampoziciója 1. hely Mindegy, Norris a bajnok Mindegy, Norris a bajnok 2. hely Mindegy, Norris a bajnok Mindegy, Norris a bajnok 3. hely Mindegy, Norris a bajnok Mindegy, Norris a bajnok 4. hely 2. vagy rosszabb Mindegy, Norris a bajnok 5. hely 2. vagy rosszabb Mindegy, Norris a bajnok 6. hely 2. vagy rosszabb 2. vagy rosszabb 7. hely 3. vagy rosszabb 2. vagy rosszabb 8. hely 3. vagy rosszabb 2. vagy rosszabb 9. hely 4. vagy rosszabb 2. vagy rosszabb 10. hely 4. vagy rosszabb 3. vagy rosszabb Nem végez pontszerző helyen 4. vagy rosszabb 3. vagy rosszabb

Hogyan nyerheti meg Verstappen a világbajnokságot?

Max Verstappen teljesen kiszállt volna a küzdelemből, ha az elmúlt versenyhétvégén nem szerzett több pontot a McLareneknél, ám magabiztos győzelmével megelőzte Piastrit az összetettben, és jelentősen növelte esélyét arra, hogy zsinórban ötödik világbajnoki címét is elnyerje.

A katari hétvége előtti, pattogással küszködő Red Bullból kiindulva egészen elképesztő fordulat lenne, ha Abu-Dzabiban nyerne, Norris pedig legfeljebb negyedik helyen érne célba - ez a kombináció ugyanis a hollandnak kedvezne, nevető harmadikként vinné el a világbajnoki címet. Pedig a szezon közepén még 104 pontos hátrányban volt.

Verstappen a világbajnok, ha...

Verstappen végső futampoziciója Norris végső futampozíciója Piastri végső futampoziciója 1. hely 4. vagy rosszabb Mindegy, Verstappen a bajnok 2. hely 8. vagy rosszabb 3. vagy rosszabb 3. hely 9. vagy rosszabb 2. vagy rosszabb

Mi kell ahhoz, hogy Piastri legyen a Forma-1 világbajnoka 2025-ben?

Az ausztrál pilóta a katari verseny után maga is elismerte, hogy nagyon sok mindennek klappolnia kell, hogy reális esélye legyen az utolsó futamon a vb-címre, de a katari második helye javított valamelyest az esélyein.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Norris tavaly megnyerte az Abu-Dzabi Nagydíjat, de ha most nem tudja megismételni ezt, és nagyon rosszul alakul számára a futam, akkor Piastrinak abban kell reménykednie, hogy más csapatok - például a Mercedes vagy talán a Ferrari - erősen szerepelnek, és távol tartják Verstepent tőle. Ő csak akkor lehet világbajnok, ha elsőként vagy másodikként fut be, és mindkét riválisa lemarad a dobogóról.

Piastri a világbajnok, ha...

Piastri végső futampoziciója Norris végső futampozíciója Verstappen végső futampoziciója 1. hely 5. vagy rosszabb Mindegy, Piastri a bajnok 2. hely 10. vagy rosszabb 4. vagy rosszabb

Kinek a legnagyobb az esélye?

A forgatókönyvek alapján egyértelmű, hogy Lando Norris rendelkezik a legnagyobb eséllyel a világbajnoki cím megszerzésére, mivel számára a dobogós helyezés önmagában elég a sikerhez, és több olyan forgatókönyv is létezik, ahol a riválisok gyengébb eredménye mellett akkor is bajnok lehet, ha kicsúszik a top 3-ból.

Oscar Piastri már csak akkor lehet világbajnok, ha megnyeri vagy második helyen zárja a futamot, miközben mind Norris, mind Verstappen is lemarad a dobogóról - ez rendkívül szűk és ritka kombináció.

Verstappen esélyei Norris hibájára épülnek, hiszen neki az első három hely valamelyikére kell befutnia, miközben a McLaren britje legfeljebb negyedik lesz. A lehetőségek mennyiségét és realitását nézve becsült esélyek:

Norris ~65%,

Verstappen ~25%,

Piastri ~10%.

Norris stabil előnye és a legtöbb kedvező pontszámítási kimenet miatt magasan ő indul a legjobb helyzetből, míg Verstappen reálisan még kihívó, Piastri pedig inkább csak matematikailag életben tartott outsider.

Megkértük a ChatGPT-t, hogy szimulálja le 10 ezerszer a szezonzáró nagydíjat úgy, hogy mind a 20 pilóta (köztük Norris, Verstappen és Piastri) azonos eséllyel végzett bármelyik pozícióban, majd minden esetben a pontállásnak megfelelő bajnokot választott a táblázatok szabályai alapján.

Norris 8302-szer,

Verstappen 975-ször,

Piastri 723-szor lett világbajnok.

Ez nagyjából azt jelenti, hogy a modell szerint Norrisnak ~83%, Verstappennek ~9,8%, Piastrinak ~7,2% esélye van a címre - vagyis pusztán a jelenlegi pontállás és a lehetséges forgatókönyvek száma alapján Norris messze a legnagyobb favorit.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA