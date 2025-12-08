2025. december 8. hétfő Mária
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Tovább mélyül Mo Salah és a Liverpool balhéja: nem utazik Milánóba az egyiptomi legenda

Pénzcentrum
2025. december 8. 17:52

Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt - jelentette a Daily Mail.

A Liverpool döntése szerint a 33 éves egyiptomi támadó rövid időre kimarad a keretből, miután a Leeds elleni 3-3-as döntetlen után robbantotta a bombát. Salah a mérkőzést követően arról beszélt, hogy a klub "busz alá dobta", és hogy nincs kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub közlése szerint nem fegyelmi intézkedésről van szó, hanem egy olyan keretválasztási döntésről, amely a játékos és a klub érdekeit is szolgálja. Salah vasárnap és hétfőn még részt vett a csapat edzésein az AXA edzőközpontban, de végül nem utazik el a csapattal Olaszországba.

A sztárjátékos korábban kifejezte elégedetlenségét, miután sorozatban harmadszor kezdett csereként, ami azt jelenti, hogy az utóbbi három mérkőzésen (West Ham, Sunderland és Leeds ellen) összesen csak 45 percet játszott. "Nem hihettem el, hogy 90 percig a kispadon ültem. Ez a harmadik alkalom. Azt hiszem, ez az első ilyen eset a pályafutásom során" – nyilatkozta a támadó.

Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: A klub engem tett bűnbakká
EZ IS ÉRDEKELHET
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.

"Nagyon csalódott vagyok, annyi mindent tettem ezért a klubért az évek során, különösen a múlt szezonban. Úgy tűnik, a klub busz alá dobott engem. Így érzem" – folytatta Salah, aki azt is hozzátette: "Valaki azt akarja, hogy minden hibát rám hárítsanak. A klub sokat ígért nekem nyáron. Most a kispadon ülök, szóval elmondhatom, hogy nem tartották be ezeket az ígéreteket."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az egyiptomi játékos 2027 nyaráig szóló kétéves szerződést írt alá a Liverpoollal a jelenlegi szezon elején. A nyilatkozat után a szaúd-arábiai, amerikai és európai klubok is felfigyeltek a helyzetére, és érdeklődhetnek iránta. Salah a Leeds elleni mérkőzés után azt is elmondta: "Régebben jó kapcsolatom volt (Slot menedzserrel). Most nincs semmilyen kapcsolatunk, és nem tudom, miért. Úgy tűnik, valaki nem akar engem a klubnál."

A Liverpool kedden az olasz bajnokságot vezető Inter ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában. A csapatból Cody Gakpo, Federico Chiesa és Wataru Endo is hiányozni fog sérülés miatt.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #bajnokok ligája #premier league #liverpool #angol foci #mohamed salah #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:12
18:03
17:52
17:45
17:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 8.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
2025. december 8.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
2025. december 8.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
5 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
1 hete
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
5
1 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 18:03
Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 17:27
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
Agrárszektor  |  2025. december 8. 17:28
Véget ér egy korszak az állattenyésztésben? Újfajta takarmányok jöhetnek