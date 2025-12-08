Tovább mélyül Mo Salah és a Liverpool balhéja: nem utazik Milánóba az egyiptomi legenda

Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt - jelentette a Daily Mail.

A Liverpool döntése szerint a 33 éves egyiptomi támadó rövid időre kimarad a keretből, miután a Leeds elleni 3-3-as döntetlen után robbantotta a bombát. Salah a mérkőzést követően arról beszélt, hogy a klub "busz alá dobta", és hogy nincs kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.

A klub közlése szerint nem fegyelmi intézkedésről van szó, hanem egy olyan keretválasztási döntésről, amely a játékos és a klub érdekeit is szolgálja. Salah vasárnap és hétfőn még részt vett a csapat edzésein az AXA edzőközpontban, de végül nem utazik el a csapattal Olaszországba.

A sztárjátékos korábban kifejezte elégedetlenségét, miután sorozatban harmadszor kezdett csereként, ami azt jelenti, hogy az utóbbi három mérkőzésen (West Ham, Sunderland és Leeds ellen) összesen csak 45 percet játszott. "Nem hihettem el, hogy 90 percig a kispadon ültem. Ez a harmadik alkalom. Azt hiszem, ez az első ilyen eset a pályafutásom során" – nyilatkozta a támadó.

"Nagyon csalódott vagyok, annyi mindent tettem ezért a klubért az évek során, különösen a múlt szezonban. Úgy tűnik, a klub busz alá dobott engem. Így érzem" – folytatta Salah, aki azt is hozzátette: "Valaki azt akarja, hogy minden hibát rám hárítsanak. A klub sokat ígért nekem nyáron. Most a kispadon ülök, szóval elmondhatom, hogy nem tartották be ezeket az ígéreteket."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az egyiptomi játékos 2027 nyaráig szóló kétéves szerződést írt alá a Liverpoollal a jelenlegi szezon elején. A nyilatkozat után a szaúd-arábiai, amerikai és európai klubok is felfigyeltek a helyzetére, és érdeklődhetnek iránta. Salah a Leeds elleni mérkőzés után azt is elmondta: "Régebben jó kapcsolatom volt (Slot menedzserrel). Most nincs semmilyen kapcsolatunk, és nem tudom, miért. Úgy tűnik, valaki nem akar engem a klubnál."

A Liverpool kedden az olasz bajnokságot vezető Inter ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában. A csapatból Cody Gakpo, Federico Chiesa és Wataru Endo is hiányozni fog sérülés miatt.