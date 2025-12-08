A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Tovább mélyül Mo Salah és a Liverpool balhéja: nem utazik Milánóba az egyiptomi legenda
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt - jelentette a Daily Mail.
A Liverpool döntése szerint a 33 éves egyiptomi támadó rövid időre kimarad a keretből, miután a Leeds elleni 3-3-as döntetlen után robbantotta a bombát. Salah a mérkőzést követően arról beszélt, hogy a klub "busz alá dobta", és hogy nincs kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A klub közlése szerint nem fegyelmi intézkedésről van szó, hanem egy olyan keretválasztási döntésről, amely a játékos és a klub érdekeit is szolgálja. Salah vasárnap és hétfőn még részt vett a csapat edzésein az AXA edzőközpontban, de végül nem utazik el a csapattal Olaszországba.
A sztárjátékos korábban kifejezte elégedetlenségét, miután sorozatban harmadszor kezdett csereként, ami azt jelenti, hogy az utóbbi három mérkőzésen (West Ham, Sunderland és Leeds ellen) összesen csak 45 percet játszott. "Nem hihettem el, hogy 90 percig a kispadon ültem. Ez a harmadik alkalom. Azt hiszem, ez az első ilyen eset a pályafutásom során" – nyilatkozta a támadó.
"Nagyon csalódott vagyok, annyi mindent tettem ezért a klubért az évek során, különösen a múlt szezonban. Úgy tűnik, a klub busz alá dobott engem. Így érzem" – folytatta Salah, aki azt is hozzátette: "Valaki azt akarja, hogy minden hibát rám hárítsanak. A klub sokat ígért nekem nyáron. Most a kispadon ülök, szóval elmondhatom, hogy nem tartották be ezeket az ígéreteket."
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az egyiptomi játékos 2027 nyaráig szóló kétéves szerződést írt alá a Liverpoollal a jelenlegi szezon elején. A nyilatkozat után a szaúd-arábiai, amerikai és európai klubok is felfigyeltek a helyzetére, és érdeklődhetnek iránta. Salah a Leeds elleni mérkőzés után azt is elmondta: "Régebben jó kapcsolatom volt (Slot menedzserrel). Most nincs semmilyen kapcsolatunk, és nem tudom, miért. Úgy tűnik, valaki nem akar engem a klubnál."
A Liverpool kedden az olasz bajnokságot vezető Inter ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában. A csapatból Cody Gakpo, Federico Chiesa és Wataru Endo is hiányozni fog sérülés miatt.
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
A top 15 sportolónő összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.