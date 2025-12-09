Itt vannak a mai BL-játéknap meccsei: Szoboszlaiék Milánóban, Sallaiék Monacóban játszanak este

A magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.

Az utóbbi hetekben mutatott forma alapján nem az angol bajnoki címvédő tűnik a meccs esélyesének, ugyanakkor az uefa.com összeállítása szerint a két csapat eddigi hat, európai kupasorozatban lejátszott egymás elleni találkozójából csak kettőt tudott megnyerni az Inter, négyszer a Pool diadalmaskodott.

Az előző két milánói látogatás alkalmával is a Liverpool jött ki győztesen az ütközetből, legutóbb 2022-ben, a BL-nyolcaddöntő első összecsapásán, amelyet 2-0-ra nyert meg az angol együttes. Az Internazionale viszont most nemcsak a jobb formájában, hanem az európai kupákban meglévő hazai mérlegében is bízhat: a milánói kék-feketék angol riválissal szemben mind a négy legutóbbi kontinentális kupameccsüket megnyerték a csoportkörben, vagy a ligaszakaszban, ráadásul az utolsó 18 hazai BL-találkozójukon veretlenek, 15 győzelem mellett háromszor játszottak döntetlent.

A BL-ben 11 csoportkörös, vagy alapszakaszban játszott hazai mérkőzésből egy döntetlen mellett 10-et nyertek, s ebben a szériában mindössze két gólt kaptak. A tabellán egyelőre negyedik Inter az argentin válogatott csatárában, Lautaro Martínezben is bízhat, aki a legutóbbi öt hazai BL-meccsen mindig eredményes volt. A Liuverpoolban ugyanakkor biztosan nem lesz ott az utóbbi hetekben parkolópályára tett szupersztár Mo Salah, akit a hétvégén tett nyilatkozata után kiraktak a meccskeretből, így el se utazik a csapattal. Erről itt írtunk tegnap:

A 13. helyen álló Liverpool a BL-főtáblán hármas győzelmi sorozattal rendelkezik olasz ellenféllel szemben, de az utolsó hat találkozóból is csak egyet veszített el - öt siker mellett - Serie A-s rivális ellen. Érdekes statisztikai adat, hogy a Pool utoljára 2020 decemberében játszott döntetlent bármilyen európai kupasorozat főtábláján, azóta 31 meccséből egy sem zárult pontosztkozkodással. A kedd esti összecsapást megelőzően az Inter szombat este 4-0-ra verte a Comót a bajnokságban, míg a Liverpool - Szoboszlai gólja ellenére - 3-3-as döntetlent játszott a Leeds United otthonában úgy, hogy a vendéglátók a 96. percben egyenlítettek.

A keddi programban még egy magyar válogatott játékos lesz érdekelt, Sallai Roland és a Galatasaray ezúttal Monacóban vendégeskedik. Jelenleg mindkét csapat továbbjutást érő helyen áll a tabellán, de mindkettőnek szüksége van a pontokra ahhoz, hogy minél előbb bebiztosítsa a helyét a legjobb 24 között.

Kedden lép pályára a 6. fordulóban az FC Barcelona és a Bayern München is - mindkettő esélyesként. A katalán együttes a német Eintracht Frankfurtot, a tabellán második német sztárcsapat pedig a portugál Sportingot fogadja, utóbbi lesz a játéknap egyetlen 18.45 órakor kezdődő összecsapása. Kivételesen 16.30-as kezdettel is rendeznek meccset, ezen a története első BL-főtáblás szereplését teljesítő kazah Kajrat Almati a görög Olimpiakoszt látja vendégül.