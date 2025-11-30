Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím

Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően.

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíjat vasárnap Dohában, ezzel jelentős mértékben faragott a hátrányából az összetettben, és az is eldőlt, hogy a vb-győztes kilétére egy hét múlva, Abu-Dzabiban derül majd fény.

A 28 éves Verstappennek ez az idei nyolcadik és pályafutása 70. futamgyőzelme, amellyel 12 pontra megközelítette a vb-pontversenyben a most negyedikként célba ért Lando Norrist, a McLaren brit pilótáját.

Verstappen mögött a másik McLarennel az ausztrál Oscar Piastri lett a másodikm, így ő az összetettben 16 ponttal marad el az éllovas Norristól. Dohában Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol versenyzője zárt harmadikként. A világbajnokság egy hét múlva Abu-Dzabiban zárul.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA