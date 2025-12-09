Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt

Joey Barton volt labdarúgó felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt - számolt be a BBC.

A liverpooli bíróság bűnösnek találta a 43 éves Bartont súlyosan sértő elektronikus kommunikáció küldésében, amellyel szándékosan szorongást és kellemetlenséget okozott. A tárgyaláson elhangzott, hogy 2024 január és március között hat olyan bejegyzést tett közzé az X platformon, amelyekben többek között Fred és Rose West sorozatgyilkosokhoz hasonlította Alukót és Wardot, valamint Vine-t "kerékpáros pedofilnak" nevezte.

A bíróság hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte Bartont, 18 hónapos próbaidővel. A volt Manchester City és Newcastle játékosnak emellett 200 óra közmunkát kell végeznie, és több mint 20 000 font költségtérítést kell fizetnie.

Az ítélethirdetés után Barton a BBC-nek nyilatkozva azt mondta: "Ha visszaforgathatnám az idő kerekét, megtenném. Soha nem akartam bántani senkit. Ez egy vicc volt, ami eldurvult." Hozzátette: "Senki sem akar börtönbe kerülni."

Andrew Menary bíró az ítélet kihirdetésekor kijelentette: "A kemény vita, a szatíra, a gúny és még a durva nyelvezet is a megengedhető szabad beszéd körébe tartozhat. De amikor a bejegyzések szándékosan célba vesznek egyéneket sorozatgyilkosokkal való megalázó összehasonlításokkal vagy pedofíliára vonatkozó hamis célzásokkal, amelyek célja a megalázás és a szorongás okozása, akkor elveszítik a védelmüket."

A bíró szerint Barton "faji alapú és szexista támadást" indított Aluko ellen, azt állítva, hogy egy fekete női műsorvezető kizárólag faji hovatartozása miatt töltheti be pozícióját. Bár a bíró meggyőződött arról, hogy az ügy elérte a "szabadságvesztés küszöbét", hajlandó volt felfüggeszteni a börtönbüntetést.

A bíróság kétéves távoltartási végzést adott ki mindhárom áldozat védelmében, amely megtiltja Bartonnak, hogy bármilyen közösségi média platformon vagy műsorszóró médiumban említést tegyen róluk.

Az ítéletre reagálva Vine kijelentette: "Örülök, hogy vége az ügynek. Joey Bartonnak sokat kellett fizetnie az undorító hazugságaiért és bántalmazásáért, de attól tartok, hogy a halála napjáig folytatni fogja a jogsértéseket."

Ward a bíróságon felolvasott áldozati nyilatkozatában Barton bejegyzéseit "felelőtlennek" és "gyűlölködőnek" nevezte, hozzátéve, hogy a "gyűlölet áradata" miatt "megkérdőjelezi saját értékét". Aluko pedig kijelentette, hogy Barton megjegyzései "visszataszítóak voltak, és a legbántóbb kritikát jelentették, amit életében tapasztalt", ami miatt fokoznia kellett biztonsági intézkedéseit.

A diszkrimináció elleni Kick It Out jótékonysági szervezet üdvözölte a büntetőítéletet, hangsúlyozva: "A rasszizmus és a nőgyűlölet nem viccelődés, hanem diszkrimináció, és mindenkinek felelőssége, hogy fellépjen ellene."