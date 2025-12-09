2025. december 9. kedd Natália
Bírósági koncepció
Sport

Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt

Pénzcentrum
2025. december 9. 12:43

Joey Barton volt labdarúgó felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt - számolt be a BBC.

A liverpooli bíróság bűnösnek találta a 43 éves Bartont súlyosan sértő elektronikus kommunikáció küldésében, amellyel szándékosan szorongást és kellemetlenséget okozott. A tárgyaláson elhangzott, hogy 2024 január és március között hat olyan bejegyzést tett közzé az X platformon, amelyekben többek között Fred és Rose West sorozatgyilkosokhoz hasonlította Alukót és Wardot, valamint Vine-t "kerékpáros pedofilnak" nevezte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bíróság hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte Bartont, 18 hónapos próbaidővel. A volt Manchester City és Newcastle játékosnak emellett 200 óra közmunkát kell végeznie, és több mint 20 000 font költségtérítést kell fizetnie.

Az ítélethirdetés után Barton a BBC-nek nyilatkozva azt mondta: "Ha visszaforgathatnám az idő kerekét, megtenném. Soha nem akartam bántani senkit. Ez egy vicc volt, ami eldurvult." Hozzátette: "Senki sem akar börtönbe kerülni."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Andrew Menary bíró az ítélet kihirdetésekor kijelentette: "A kemény vita, a szatíra, a gúny és még a durva nyelvezet is a megengedhető szabad beszéd körébe tartozhat. De amikor a bejegyzések szándékosan célba vesznek egyéneket sorozatgyilkosokkal való megalázó összehasonlításokkal vagy pedofíliára vonatkozó hamis célzásokkal, amelyek célja a megalázás és a szorongás okozása, akkor elveszítik a védelmüket."

A bíró szerint Barton "faji alapú és szexista támadást" indított Aluko ellen, azt állítva, hogy egy fekete női műsorvezető kizárólag faji hovatartozása miatt töltheti be pozícióját. Bár a bíró meggyőződött arról, hogy az ügy elérte a "szabadságvesztés küszöbét", hajlandó volt felfüggeszteni a börtönbüntetést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bíróság kétéves távoltartási végzést adott ki mindhárom áldozat védelmében, amely megtiltja Bartonnak, hogy bármilyen közösségi média platformon vagy műsorszóró médiumban említést tegyen róluk.

Az ítéletre reagálva Vine kijelentette: "Örülök, hogy vége az ügynek. Joey Bartonnak sokat kellett fizetnie az undorító hazugságaiért és bántalmazásáért, de attól tartok, hogy a halála napjáig folytatni fogja a jogsértéseket."

Ward a bíróságon felolvasott áldozati nyilatkozatában Barton bejegyzéseit "felelőtlennek" és "gyűlölködőnek" nevezte, hozzátéve, hogy a "gyűlölet áradata" miatt "megkérdőjelezi saját értékét". Aluko pedig kijelentette, hogy Barton megjegyzései "visszataszítóak voltak, és a legbántóbb kritikát jelentették, amit életében tapasztalt", ami miatt fokoznia kellett biztonsági intézkedéseit.

A diszkrimináció elleni Kick It Out jótékonysági szervezet üdvözölte a büntetőítéletet, hangsúlyozva: "A rasszizmus és a nőgyűlölet nem viccelődés, hanem diszkrimináció, és mindenkinek felelőssége, hogy fellépjen ellene."
Címlapkép: Getty Images
