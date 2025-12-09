A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton volt labdarúgó felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt - számolt be a BBC.
A liverpooli bíróság bűnösnek találta a 43 éves Bartont súlyosan sértő elektronikus kommunikáció küldésében, amellyel szándékosan szorongást és kellemetlenséget okozott. A tárgyaláson elhangzott, hogy 2024 január és március között hat olyan bejegyzést tett közzé az X platformon, amelyekben többek között Fred és Rose West sorozatgyilkosokhoz hasonlította Alukót és Wardot, valamint Vine-t "kerékpáros pedofilnak" nevezte.
A bíróság hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte Bartont, 18 hónapos próbaidővel. A volt Manchester City és Newcastle játékosnak emellett 200 óra közmunkát kell végeznie, és több mint 20 000 font költségtérítést kell fizetnie.
Az ítélethirdetés után Barton a BBC-nek nyilatkozva azt mondta: "Ha visszaforgathatnám az idő kerekét, megtenném. Soha nem akartam bántani senkit. Ez egy vicc volt, ami eldurvult." Hozzátette: "Senki sem akar börtönbe kerülni."
Andrew Menary bíró az ítélet kihirdetésekor kijelentette: "A kemény vita, a szatíra, a gúny és még a durva nyelvezet is a megengedhető szabad beszéd körébe tartozhat. De amikor a bejegyzések szándékosan célba vesznek egyéneket sorozatgyilkosokkal való megalázó összehasonlításokkal vagy pedofíliára vonatkozó hamis célzásokkal, amelyek célja a megalázás és a szorongás okozása, akkor elveszítik a védelmüket."
A bíró szerint Barton "faji alapú és szexista támadást" indított Aluko ellen, azt állítva, hogy egy fekete női műsorvezető kizárólag faji hovatartozása miatt töltheti be pozícióját. Bár a bíró meggyőződött arról, hogy az ügy elérte a "szabadságvesztés küszöbét", hajlandó volt felfüggeszteni a börtönbüntetést.
A bíróság kétéves távoltartási végzést adott ki mindhárom áldozat védelmében, amely megtiltja Bartonnak, hogy bármilyen közösségi média platformon vagy műsorszóró médiumban említést tegyen róluk.
Az ítéletre reagálva Vine kijelentette: "Örülök, hogy vége az ügynek. Joey Bartonnak sokat kellett fizetnie az undorító hazugságaiért és bántalmazásáért, de attól tartok, hogy a halála napjáig folytatni fogja a jogsértéseket."
Ward a bíróságon felolvasott áldozati nyilatkozatában Barton bejegyzéseit "felelőtlennek" és "gyűlölködőnek" nevezte, hozzátéve, hogy a "gyűlölet áradata" miatt "megkérdőjelezi saját értékét". Aluko pedig kijelentette, hogy Barton megjegyzései "visszataszítóak voltak, és a legbántóbb kritikát jelentették, amit életében tapasztalt", ami miatt fokoznia kellett biztonsági intézkedéseit.
A diszkrimináció elleni Kick It Out jótékonysági szervezet üdvözölte a büntetőítéletet, hangsúlyozva: "A rasszizmus és a nőgyűlölet nem viccelődés, hanem diszkrimináció, és mindenkinek felelőssége, hogy fellépjen ellene."
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
