Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub

A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt - tudósított a Yahoo Sports.

Az AS jelentése szerint a katalán klub azonosította azokat a tagjait, akik engedély nélkül értékesítették tovább jegyeiket. A klub azonnal érvénytelenítette az érintett belépőket, és a szabálysértőket a fegyelmi bizottság elé állítják, ahol akár a klubtagság megszüntetése is lehet a büntetés.

A Barcelona szigorú intézkedései a 2022 áprilisi kellemetlen emlékből fakadnak, amikor mintegy 30 000 Frankfurt-szurkoló lepte el a Camp Nou-t egy Európa Liga-mérkőzésen. Ennek megismétlődését elkerülendő, a vezetőség kizárólag a Barça tagjai számára tette elérhetővé a jegyeket, és a német csapat szurkolói csak az UEFA által előírt 5%-os stadionfogadási kapacitást kapták meg.

UEFA Bajnokok Ligája 6. forduló FC Barcelona Eintracht Frankfurt 2025. december 9. kedd 21:00 | Spotify Camp Nou, Barcelona Egymás elleni statisztika: 2 meccs Győzelem FC Barcelona: 0 (0%) Eintracht Frankfurt: 1 (50%) Döntetlen: 1 (50%) Gólok FC Barcelona: 3 Eintracht Frankfurt: 4 Gólkülönbség: -1 Hazai győzelem FC Barcelona: 0 Eintracht Frankfurt: 0 Vendéggyőzelem FC Barcelona: 0 Eintracht Frankfurt: 1 Adatlap létrehozva: 2025.12.09.

A mérkőzés "magas kockázatú" besorolása miatt fokozott biztonsági protokollt vezettek be. A klub nyomatékosan kérte, hogy érvényes jegy nélkül senki ne utazzon a stadionhoz, és hangsúlyozza, hogy a mérkőzés napján nem nyitnak jegypénztárakat.

A hatóságok szigorú ellenőrzést gyakorolnak a vendégszurkolók felett is: a német csapat színeit, szimbólumait és ruházatát csak a kijelölt vendégszektornál lehet viselni. Az Erőszakellenes Bizottság irányelveit is teljes mértékben alkalmazzák, beleértve a névre szóló jegyeket, a vendégszurkolói tevékenységek teljes tilalmát a hazai szektorokban, valamint a külföldi IP-címekről történő online vásárlások blokkolását.