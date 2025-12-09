Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub

A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt - tudósított a Yahoo Sports.
Az AS jelentése szerint a katalán klub azonosította azokat a tagjait, akik engedély nélkül értékesítették tovább jegyeiket. A klub azonnal érvénytelenítette az érintett belépőket, és a szabálysértőket a fegyelmi bizottság elé állítják, ahol akár a klubtagság megszüntetése is lehet a büntetés.
A Barcelona szigorú intézkedései a 2022 áprilisi kellemetlen emlékből fakadnak, amikor mintegy 30 000 Frankfurt-szurkoló lepte el a Camp Nou-t egy Európa Liga-mérkőzésen. Ennek megismétlődését elkerülendő, a vezetőség kizárólag a Barça tagjai számára tette elérhetővé a jegyeket, és a német csapat szurkolói csak az UEFA által előírt 5%-os stadionfogadási kapacitást kapták meg.
A mérkőzés "magas kockázatú" besorolása miatt fokozott biztonsági protokollt vezettek be. A klub nyomatékosan kérte, hogy érvényes jegy nélkül senki ne utazzon a stadionhoz, és hangsúlyozza, hogy a mérkőzés napján nem nyitnak jegypénztárakat.
A hatóságok szigorú ellenőrzést gyakorolnak a vendégszurkolók felett is: a német csapat színeit, szimbólumait és ruházatát csak a kijelölt vendégszektornál lehet viselni. Az Erőszakellenes Bizottság irányelveit is teljes mértékben alkalmazzák, beleértve a névre szóló jegyeket, a vendégszurkolói tevékenységek teljes tilalmát a hazai szektorokban, valamint a külföldi IP-címekről történő online vásárlások blokkolását.
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
