2021. május 8. - Barcelona, Spanyolország: A Camp Nou, a híres FC Barcelona stadionja 1957-es elkészülte óta. A 99 354 férőhelyes stadion Spanyolország és Európa legnagyobb stadionja.
Sport

Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub

Pénzcentrum
2025. december 9. 12:14

A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt - tudósított a Yahoo Sports.

Az AS jelentése szerint a katalán klub azonosította azokat a tagjait, akik engedély nélkül értékesítették tovább jegyeiket. A klub azonnal érvénytelenítette az érintett belépőket, és a szabálysértőket a fegyelmi bizottság elé állítják, ahol akár a klubtagság megszüntetése is lehet a büntetés.

A Barcelona szigorú intézkedései a 2022 áprilisi kellemetlen emlékből fakadnak, amikor mintegy 30 000 Frankfurt-szurkoló lepte el a Camp Nou-t egy Európa Liga-mérkőzésen. Ennek megismétlődését elkerülendő, a vezetőség kizárólag a Barça tagjai számára tette elérhetővé a jegyeket, és a német csapat szurkolói csak az UEFA által előírt 5%-os stadionfogadási kapacitást kapták meg.

UEFA Bajnokok Ligája 6. forduló
FC Barcelona
Eintracht Frankfurt
2025. december 9. kedd 21:00
|
Spotify Camp Nou, Barcelona
Egymás elleni statisztika: 2 meccs
Győzelem
  FC Barcelona: 0 (0%)
  Eintracht Frankfurt: 1 (50%)
  Döntetlen: 1 (50%)
Gólok
  FC Barcelona: 3
  Eintracht Frankfurt: 4
Gólkülönbség: -1
Hazai győzelem
  FC Barcelona: 0
  Eintracht Frankfurt: 0
Vendéggyőzelem
  FC Barcelona: 0
  Eintracht Frankfurt: 1
Adatlap létrehozva: 2025.12.09.

A mérkőzés "magas kockázatú" besorolása miatt fokozott biztonsági protokollt vezettek be. A klub nyomatékosan kérte, hogy érvényes jegy nélkül senki ne utazzon a stadionhoz, és hangsúlyozza, hogy a mérkőzés napján nem nyitnak jegypénztárakat.

A hatóságok szigorú ellenőrzést gyakorolnak a vendégszurkolók felett is: a német csapat színeit, szimbólumait és ruházatát csak a kijelölt vendégszektornál lehet viselni. Az Erőszakellenes Bizottság irányelveit is teljes mértékben alkalmazzák, beleértve a névre szóló jegyeket, a vendégszurkolói tevékenységek teljes tilalmát a hazai szektorokban, valamint a külföldi IP-címekről történő online vásárlások blokkolását.
Címlapkép: Getty Images
#illegális #biztonság #büntetés #jegy #foci #sport #stadion #jegyüzér #jegyértékesítés #barcelona #bajnokok ligája #bl #uefa #sportgazdaság #spanyol foci #szurkolók

