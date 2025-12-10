Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum.
Agyad eldobod: teveverseny-csapatba fektet be a volt Juve-sztár, vajon jó ötlet?
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett a szaúd-arábiai Al Haboob tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett - közölte a BBC.
A 32 éves labdarúgó a BBC Sportnak elmondta, hogy YouTube-on követte a tevefuttatásokat, és szabadidejében kutatást végzett a technikák és stratégiák megértése érdekében. "Ami leginkább kitűnt számomra, az az, hogy mennyi elkötelezettséget igényel mindenkitől. Végső soron a sport az sport. Szívet, áldozatot és csapatmunkát követel" - nyilatkozta Pogba.
A tevefuttatás egy hagyományos sport, amely különösen népszerű a Közel-Keleten. A francia játékos hozzátette: "Az emberek talán nem veszik észre, de a sport mindig összekapcsolódik valamilyen módon. Legyen szó futballról, tevefuttatásról vagy bokszról - az alapok hasonlóak. Elszántságra, fókuszra, fegyelemre és kitartásra van szükség. Ez teszi a bajnokokat."
Pogba, aki 2016-ban a világ legdrágább játékosa lett, amikor a Juventustól a Manchester Unitedhez igazolt 89 millió fontért, azt is megjegyezte: "A világ legdrágább tevéjének tulajdonosa lenni egy nap gyönyörű teljes kör lenne - valami szórakoztató, jelentőségteljes és izgalmas dolog. Talán egy nap megvalósítjuk."
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
6.
Stade Rennais FC
|
15
|
6
|
6
|
3
|
24
|
23
|
1
|
24
|
7.
AS Monaco
|
15
|
7
|
2
|
6
|
26
|
26
|
0
|
23
|
8.
RC Strasbourg
|
15
|
7
|
1
|
7
|
25
|
20
|
5
|
22
Az Al Haboob, amelyet Omar Almaeena és Safwan Modir vállalkozók alapítottak, a világ első modern tevefuttató csapata, amely nemzetközi versenyeken vesz részt. "Paul részvétele átalakító hatású" - mondta Almaeena. "Befolyása, vezetői képessége és a kulturális történetmesélés iránti szenvedélye pontosan azt tükrözi, amit az Al Haboob képvisel."
Pogba 2025 novemberében tért vissza a professzionális futballhoz, amikor csereként pályára lépett a Monaco Rennes elleni Ligue 1-es meccsén. A 2018-as világbajnok korábban 2023 szeptembere óta nem játszott, miután a Sportdöntőbíróság (CAS) eltiltotta. Pogba állítása szerint tévedés történt, és tudta nélkül kapott olyan étrend-kiegészítőt, amely tiltott anyagot tartalmazott.
