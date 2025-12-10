Agyad eldobod: teveverseny-csapatba fektet be a volt Juve-sztár, vajon jó ötlet?

Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett a szaúd-arábiai Al Haboob tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett - közölte a BBC.

A 32 éves labdarúgó a BBC Sportnak elmondta, hogy YouTube-on követte a tevefuttatásokat, és szabadidejében kutatást végzett a technikák és stratégiák megértése érdekében. "Ami leginkább kitűnt számomra, az az, hogy mennyi elkötelezettséget igényel mindenkitől. Végső soron a sport az sport. Szívet, áldozatot és csapatmunkát követel" - nyilatkozta Pogba.

A tevefuttatás egy hagyományos sport, amely különösen népszerű a Közel-Keleten. A francia játékos hozzátette: "Az emberek talán nem veszik észre, de a sport mindig összekapcsolódik valamilyen módon. Legyen szó futballról, tevefuttatásról vagy bokszról - az alapok hasonlóak. Elszántságra, fókuszra, fegyelemre és kitartásra van szükség. Ez teszi a bajnokokat."

Pogba, aki 2016-ban a világ legdrágább játékosa lett, amikor a Juventustól a Manchester Unitedhez igazolt 89 millió fontért, azt is megjegyezte: "A világ legdrágább tevéjének tulajdonosa lenni egy nap gyönyörű teljes kör lenne - valami szórakoztató, jelentőségteljes és izgalmas dolog. Talán egy nap megvalósítjuk."

Franciaország AS Monaco Piaci érték: 348,30M Edző: Sébastien Pocognoli Bajnokság: French Ligue 1 Jelenlegi helyezés: #7 French Ligue 1 helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 6. Stade Rennais FC 15 6 6 3 24 23 1 24 7. AS Monaco 15 7 2 6 26 26 0 23 8. RC Strasbourg 15 7 1 7 25 20 5 22 Adatlap létrehozva: 2025.12.10.

Az Al Haboob, amelyet Omar Almaeena és Safwan Modir vállalkozók alapítottak, a világ első modern tevefuttató csapata, amely nemzetközi versenyeken vesz részt. "Paul részvétele átalakító hatású" - mondta Almaeena. "Befolyása, vezetői képessége és a kulturális történetmesélés iránti szenvedélye pontosan azt tükrözi, amit az Al Haboob képvisel."

Pogba 2025 novemberében tért vissza a professzionális futballhoz, amikor csereként pályára lépett a Monaco Rennes elleni Ligue 1-es meccsén. A 2018-as világbajnok korábban 2023 szeptembere óta nem játszott, miután a Sportdöntőbíróság (CAS) eltiltotta. Pogba állítása szerint tévedés történt, és tudta nélkül kapott olyan étrend-kiegészítőt, amely tiltott anyagot tartalmazott.