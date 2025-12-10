2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Al Ain, Egyesült Arab Emírségek - egy teve (camelus dromedaries) furcsa és vicces arckifejezéssel néz a kamerába az Al Ain tevepiacon.
Sport

Agyad eldobod: teveverseny-csapatba fektet be a volt Juve-sztár, vajon jó ötlet?

Pénzcentrum
2025. december 10. 10:14

Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett a szaúd-arábiai Al Haboob tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett - közölte a BBC.

A 32 éves labdarúgó a BBC Sportnak elmondta, hogy YouTube-on követte a tevefuttatásokat, és szabadidejében kutatást végzett a technikák és stratégiák megértése érdekében. "Ami leginkább kitűnt számomra, az az, hogy mennyi elkötelezettséget igényel mindenkitől. Végső soron a sport az sport. Szívet, áldozatot és csapatmunkát követel" - nyilatkozta Pogba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tevefuttatás egy hagyományos sport, amely különösen népszerű a Közel-Keleten. A francia játékos hozzátette: "Az emberek talán nem veszik észre, de a sport mindig összekapcsolódik valamilyen módon. Legyen szó futballról, tevefuttatásról vagy bokszról - az alapok hasonlóak. Elszántságra, fókuszra, fegyelemre és kitartásra van szükség. Ez teszi a bajnokokat."

Pogba, aki 2016-ban a világ legdrágább játékosa lett, amikor a Juventustól a Manchester Unitedhez igazolt 89 millió fontért, azt is megjegyezte: "A világ legdrágább tevéjének tulajdonosa lenni egy nap gyönyörű teljes kör lenne - valami szórakoztató, jelentőségteljes és izgalmas dolog. Talán egy nap megvalósítjuk."

Franciaország
AS Monaco
Piaci érték: 348,30M
Edző: Sébastien Pocognoli
Bajnokság: French Ligue 1
Jelenlegi helyezés: #7
French Ligue 1 helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
6.
Stade Rennais FC
15
6
6
3
24
23
1
24
7.
AS Monaco
15
7
2
6
26
26
0
23
8.
RC Strasbourg
15
7
1
7
25
20
5
22
Adatlap létrehozva: 2025.12.10.

Az Al Haboob, amelyet Omar Almaeena és Safwan Modir vállalkozók alapítottak, a világ első modern tevefuttató csapata, amely nemzetközi versenyeken vesz részt. "Paul részvétele átalakító hatású" - mondta Almaeena. "Befolyása, vezetői képessége és a kulturális történetmesélés iránti szenvedélye pontosan azt tükrözi, amit az Al Haboob képvisel."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pogba 2025 novemberében tért vissza a professzionális futballhoz, amikor csereként pályára lépett a Monaco Rennes elleni Ligue 1-es meccsén. A 2018-as világbajnok korábban 2023 szeptembere óta nem játszott, miután a Sportdöntőbíróság (CAS) eltiltotta. Pogba állítása szerint tévedés történt, és tudta nélkül kapott olyan étrend-kiegészítőt, amely tiltott anyagot tartalmazott.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #sport #labdarúgás #világbajnokság #Közel-Kelet #szaúd-arábia #Monaco #manchester united #francia #sportgazdaság #juventus #ligue 1 #középpályás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:55
10:45
10:33
10:14
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 10.
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2025. december 9.
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
7 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
3 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
5
3 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 10:33
Brutális különbségek alakultak ki a lakáspiacon: ezeken a helyeken jöhet a hideg zuhany, erre kevés vásárló számított
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 10:03
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. december 10. 10:31
Nem semmi, ami az almával történik: ennyibe kerül most egy kiló