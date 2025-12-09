A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetség korábbi elnöke ellen, aki a vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet. A 86 éves férfi ellen végrehajtandó börtönbüntetést indítványoztak.
A vádirat szerint a 2000 decembere és 2020 áprilisa között hivatalban lévő sportszövetségi elnök teljhatalommal irányította a szervezetet, és nem biztosított teljes betekintést a végrehajtó bizottság tagjainak a pénzügyekbe. A férfi rendszeresen jelentős összegű készpénzt vett fel a szövetség bankszámláiról.
A vezető 2017 őszétől évi 300 ezer dollár (átszámítva: 98 millió forint) tiszteletdíjra és 50 ezer dollár (16 millió forint) költségtérítésre volt jogosult, ennél azonban két évben is többet vett fel. 2017-ben 145 ezer dollárral (38 365 550 forinttal), 2019-ben pedig 15 ezer dollárral (4 534 350 forinttal) magasabb összeget tulajdonított el, összesen 42 899 900 forint értékben.
A vádhatóság közleménye szerint 2019-2020-ban a férfi több alkalommal, a szövetség érdekeitől függetlenül, összesen 204 450 000 forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, a pénzt eltulajdonította.
A Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat. Indítványozták, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönbüntetésre és pénzbüntetésre, továbbá határozott időre tiltsa el a sportvezetői foglalkozás gyakorlásától.
Bár a főügyészség közleménye nem nevezi meg a volt elnököt, a 444.hu megjegyzi: az életkora és a sportszövetség élén eltöltött ideje alapján feltehetően Aján Tamásról lehet szó, aki 1976-tól főtitkára, majd 2000-től 2020-as visszalépéséig elnöke volt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek. A volt sportvezetőt a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) 2022-ben örökös eltiltással sújtotta, mert doppingeseteket tussolt el, illetve akadályozta a doppingeljárások lefolytatását is.
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
