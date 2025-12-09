Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetség korábbi elnöke ellen, aki a vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet. A 86 éves férfi ellen végrehajtandó börtönbüntetést indítványoztak.

A vádirat szerint a 2000 decembere és 2020 áprilisa között hivatalban lévő sportszövetségi elnök teljhatalommal irányította a szervezetet, és nem biztosított teljes betekintést a végrehajtó bizottság tagjainak a pénzügyekbe. A férfi rendszeresen jelentős összegű készpénzt vett fel a szövetség bankszámláiról.

A vezető 2017 őszétől évi 300 ezer dollár (átszámítva: 98 millió forint) tiszteletdíjra és 50 ezer dollár (16 millió forint) költségtérítésre volt jogosult, ennél azonban két évben is többet vett fel. 2017-ben 145 ezer dollárral (38 365 550 forinttal), 2019-ben pedig 15 ezer dollárral (4 534 350 forinttal) magasabb összeget tulajdonított el, összesen 42 899 900 forint értékben.

A vádhatóság közleménye szerint 2019-2020-ban a férfi több alkalommal, a szövetség érdekeitől függetlenül, összesen 204 450 000 forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, a pénzt eltulajdonította.

A Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat. Indítványozták, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönbüntetésre és pénzbüntetésre, továbbá határozott időre tiltsa el a sportvezetői foglalkozás gyakorlásától.

Bár a főügyészség közleménye nem nevezi meg a volt elnököt, a 444.hu megjegyzi: az életkora és a sportszövetség élén eltöltött ideje alapján feltehetően Aján Tamásról lehet szó, aki 1976-tól főtitkára, majd 2000-től 2020-as visszalépéséig elnöke volt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek. A volt sportvezetőt a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) 2022-ben örökös eltiltással sújtotta, mert doppingeseteket tussolt el, illetve akadályozta a doppingeljárások lefolytatását is.