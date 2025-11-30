2025. november 30. vasárnap András, Andor
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek - 2009. október 27. Yas-sziget Abu Dhabi új területén. A terület fő projektje a Yas Marina Sirkuit, amely minden évben a Forma-1-es Nagydíjnak ad otthont.
Sport

Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen

Pénzcentrum
2025. november 30. 22:46

A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma 1 időmérője, versenye!

Az F1 Abu-Dzabi Nagydíj helyszíne Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. A pálya hossza  
5.281 km, a versenytáv 58 kör, összesen 306.183 km. A versenyt 2024-ben McLarenben versenyző Lando Norris nyerte a ferraris Carlos Sainz, illetve a szintén ferraris Charles Leclerc előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az F1 abu-dzabi nagydíj a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság legutolsó futama, ezután téli szünetre vonulnak a csapatok, és tavasszal kezdődik az új vb.

F1 menetrend: a Formula-1 abu dzabi nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontja

Az Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emirátusok helyszínen rendezett F1 katari nagydíj dátuma: 2025. december 5-6-7. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, december 5.

Első F1 szabadedzés: 10:30-11:30

Második F1 szabadedzés: 14:00-15:00

  • Szombat, december 6.

Harmadik F1 szabadedzés: 11:30-12:30

F1 időmérő edzés: 15:00-16:00

  • Vasárnap, december 7.

F1 Katari Nagydíj: 17:00

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

  • F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
  • F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
  • Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
  • Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
  • F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
  • Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
  • Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
  • F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
  • Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
  • Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
  • Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
  • Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
  • Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
  • F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
  • F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
  • Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
  • Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
  • F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
  • Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
  • F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
  • Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
  • USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 21-23.
  • Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
  • Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?

Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.

A világbajnoki pontversenyt a verseny előtt Lando Norris vezeti Oscar Piastri és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebiztosította világbajnoki címét. A pilótáké azonban még nyílt: még mind a három, fentebb említett versenyző megnyerheti az egyéni F1 világbajnokságot a 2025-ös szezonban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #december #forma-1 #ferrari #autóverseny #egyesült arab emírségek #max verstappen #lando norris #mclaren #autósport #f1 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:46
20:39
20:03
19:01
18:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. november 29.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
2025. november 30.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
2025. november 30.
Rengeteg magyar dolgozó béréről dönthet hamarosan az AI: nem teszik zsebre, amit kapnak tőle?
2025. november 29.
Milliárdokból épülnek az akkugyárak, de a magyarok alig vesznek e-autót – tényleg ez az oka?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 30. vasárnap
András, Andor
48. hét
November 30.
Advent (1.)
November 30.
Számítógép biztonság nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
1 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
5 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
1 napja
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 30. 19:01
Sokak kedvenc üzlete húzza le a rolót: az árrésstop volt az utolsó szeg a koporsóba
Pénzcentrum  |  2025. november 30. 18:06
Kvíz: Jártas vagy az irodalomban? Mennyit tudsz a következő irodalmi személyek sírhelyéről?
Agrárszektor  |  2025. november 30. 19:04
Kiderült az igazság az itthon kapható grillsajtokról: te gondoltad volna?