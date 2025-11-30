Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma 1 időmérője, versenye!
Az F1 Abu-Dzabi Nagydíj helyszíne Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. A pálya hossza
5.281 km, a versenytáv 58 kör, összesen 306.183 km. A versenyt 2024-ben McLarenben versenyző Lando Norris nyerte a ferraris Carlos Sainz, illetve a szintén ferraris Charles Leclerc előtt.
Az F1 abu-dzabi nagydíj a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság legutolsó futama, ezután téli szünetre vonulnak a csapatok, és tavasszal kezdődik az új vb.
F1 menetrend: a Formula-1 abu dzabi nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontja
Az Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emirátusok helyszínen rendezett F1 katari nagydíj dátuma: 2025. december 5-6-7. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:
- Péntek, december 5.
Első F1 szabadedzés: 10:30-11:30
Második F1 szabadedzés: 14:00-15:00
- Szombat, december 6.
Harmadik F1 szabadedzés: 11:30-12:30
F1 időmérő edzés: 15:00-16:00
- Vasárnap, december 7.
F1 Katari Nagydíj: 17:00
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:
- F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
- F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
- Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
- Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
- F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
- Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
- Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
- F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
- Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
- Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
- Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
- Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
- Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
- F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
- F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
- Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
- Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
- F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
- Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
- F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
- Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
- USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 21-23.
- Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
- Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.
Formula-1 szabályváltozások 2025-ben
A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.
Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.
Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?
Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.
A világbajnoki pontversenyt a verseny előtt Lando Norris vezeti Oscar Piastri és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebiztosította világbajnoki címét. A pilótáké azonban még nyílt: még mind a három, fentebb említett versenyző megnyerheti az egyéni F1 világbajnokságot a 2025-ös szezonban.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Mi a baj az idei Liverpoollal, miért nem tudta felvenni a ritmust Kerkez Milos új csapatában? Tényleg a hátán viszi a csapatot Szoboszlai Dominik? Erről...
A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült...
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
Javokhir Sindarov 19 éves üzbég sakkozó lett a sakk-világkupa valaha volt legfiatalabb győztese.
Robin van Persie, a Feyenoord vezetőedzője szakmai döntésként értékelte, hogy 19 éves fiának, Shaqueelnek lehetőséget adott a Celtic elleni Európa-liga mérkőzésen.
Lando Norris nyugodtan várja a Katari Nagydíjat, ahol akár világbajnoki címet is szerezhet.
Rasszista szurkolói miatt 30 ezer eurós (11,5 millió forint) bírságot kapott az Atlético Madrid az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától.
A Leeds United vezetősége egyre inkább fontolgatja Daniel Farke menedzser leváltását, ugyanis a csapat a Premier League kiesőzónájában áll.
Vinicius Jr. közel áll a szerződéshosszabbításhoz a Real Madriddal, miután elfogadta, hogy alacsonyabb fizetést kap, mint amit eredetileg kért..
Kórházi biztonsági kamerák felvételei igazolták, hogy az atléta szervezetében talált tiltott szer passzív belégzés útján került be.
Geraint Thomas, a korábbi Tour de France és olimpiai bajnok kerékpáros az Ineos Grenadiers csapat versenyzési igazgatója lett visszavonulását követően.
Nem védheti meg címét szuperóriás-műlesiklásban Lara Gut-Behrami a februári milánói-cortinai olimpián.
Hatalmas botrány Marseille-ben: ütötték-verték a vendégszurkolókat, de a franciák szerint más is történt
A Newcastle United hivatalos panaszt nyújt be a francia rendőrség ellen; állításuk szerint erőszakosak voltak a szurkolóikkal.
Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,3% eséllyel nyeri meg a bajnokságot.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.