Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el

A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal, 13 pontra a bennmaradást jelentő pozíciótól - közölte a BBC.

A csapat hét egymást követő bajnoki veresége beállította a Premier League-korszakban elért negatív sorozatukat, és már csak egy vereségre vannak az 1981-82-es szezonban felállított történelmi mélyponttól. A jelenlegi sorozatban október 26. óta nem szereztek gólt a bajnokságban.

Novemberben az egyetlen Wolves-játékos, aki gólt szerzett, Yerson Mosquera volt - ám ő is csak egy öngólt a Fulham elleni mérkőzésen. Rob Edwards vezetőedző, aki három mérkőzés óta irányítja a csapatot, már a Forest elleni vereség után jelezte: "Nem akarunk így meghalni. Ez lesz az üzenet mostantól - nem akarunk nyüszítve távozni."

A Wolves ma este a Manchester Unitedet fogadja, és már Derby County Premier League-rekordja (11 pont) is veszélyben van. A csapat 14 mérkőzés után még nyeretlen, akárcsak az 1983-84-es szezonban volt, és Sheffield United 17 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatának rekordját is megközelíti.

Anglia Wolverhampton Piaci érték: 376,60M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #20 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 18. West Ham United 15 3 4 8 17 29 -12 13 19. Burnley 15 3 1 11 16 30 -14 10 20. Wolverhampton 14 0 2 12 7 29 -22 2 Adatlap létrehozva: 2025.12.08.

A problémák nem csak az idei szezonra vezethetők vissza. A 2018-19-es és 2019-20-as szezonban elért hetedik helyezések után a Wolves fokozatosan csúszott lefelé a tabellán. Az elmúlt öt szezonban rendre a 13., 10., 13., 14. és 16. helyen végeztek. Edwards az ötödik vezetőedző négy év alatt, és a harmadik kevesebb mint 12 hónap alatt. Az edzői körforgás egybeesett a játékosállomány jelentős változásaival, mivel a Wolves eladta, de nem pótolta megfelelően kulcsjátékosait.

Raul Jimenez, Ruben Neves, Adama Traore, Pedro Neto, Max Kilman, Conor Coady és Joao Moutinho mind kulcsfontosságúak voltak a Nuno Espirito Santo alatti sikerekhez. A nyári távozók - Nelson Semedo, Rayan Ait-Nouri és Matheus Cunha - hiánya is érezhető.

A nyáron érkezett öt játékosnak nincs Premier League-tapasztalata, és túl sokáig tart az alkalmazkodásuk. Edwards már elismerte, hogy több rutinra van szükségük, ami a januári átigazolási időszak egyik célja lesz - bár az, hogy kit tudnak szerződtetni, nagyrészt attól függ, mennyire szakadnak le a mezőnytől.

A szurkolók rendszeresen fejezik ki elégedetlenségüket a Fosun tulajdonosi kör és Jeff Shi ügyvezető elnök felé. A tulajdonosok azonban kitartanak: ha a Wolves kiesik, akkor is maradnak, és nincsenek azonnali eladási terveik, bár nyitottak kisebbségi befektetésekre a Fosun Sports Groupba.

Robert Earnshaw, a 2007-08-as Derby County csapatának egykori csatára szerint a Wolves-nál hiányzik a minőség, ami megváltoztathatná a mérkőzéseket: "Nem tudnak gólt szerezni. Minden félidőben négy-öt jó lehetőséget kellene teremteniük, de ők képtelenek betalálni, mert nincs meg a minőség."