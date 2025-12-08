Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal, 13 pontra a bennmaradást jelentő pozíciótól - közölte a BBC.
A csapat hét egymást követő bajnoki veresége beállította a Premier League-korszakban elért negatív sorozatukat, és már csak egy vereségre vannak az 1981-82-es szezonban felállított történelmi mélyponttól. A jelenlegi sorozatban október 26. óta nem szereztek gólt a bajnokságban.
Novemberben az egyetlen Wolves-játékos, aki gólt szerzett, Yerson Mosquera volt - ám ő is csak egy öngólt a Fulham elleni mérkőzésen. Rob Edwards vezetőedző, aki három mérkőzés óta irányítja a csapatot, már a Forest elleni vereség után jelezte: "Nem akarunk így meghalni. Ez lesz az üzenet mostantól - nem akarunk nyüszítve távozni."
A Wolves ma este a Manchester Unitedet fogadja, és már Derby County Premier League-rekordja (11 pont) is veszélyben van. A csapat 14 mérkőzés után még nyeretlen, akárcsak az 1983-84-es szezonban volt, és Sheffield United 17 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatának rekordját is megközelíti.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
18.
West Ham United
|
15
|
3
|
4
|
8
|
17
|
29
|
-12
|
13
|
19.
Burnley
|
15
|
3
|
1
|
11
|
16
|
30
|
-14
|
10
|
20.
Wolverhampton
|
14
|
0
|
2
|
12
|
7
|
29
|
-22
|
2
A problémák nem csak az idei szezonra vezethetők vissza. A 2018-19-es és 2019-20-as szezonban elért hetedik helyezések után a Wolves fokozatosan csúszott lefelé a tabellán. Az elmúlt öt szezonban rendre a 13., 10., 13., 14. és 16. helyen végeztek. Edwards az ötödik vezetőedző négy év alatt, és a harmadik kevesebb mint 12 hónap alatt. Az edzői körforgás egybeesett a játékosállomány jelentős változásaival, mivel a Wolves eladta, de nem pótolta megfelelően kulcsjátékosait.
Raul Jimenez, Ruben Neves, Adama Traore, Pedro Neto, Max Kilman, Conor Coady és Joao Moutinho mind kulcsfontosságúak voltak a Nuno Espirito Santo alatti sikerekhez. A nyári távozók - Nelson Semedo, Rayan Ait-Nouri és Matheus Cunha - hiánya is érezhető.
A nyáron érkezett öt játékosnak nincs Premier League-tapasztalata, és túl sokáig tart az alkalmazkodásuk. Edwards már elismerte, hogy több rutinra van szükségük, ami a januári átigazolási időszak egyik célja lesz - bár az, hogy kit tudnak szerződtetni, nagyrészt attól függ, mennyire szakadnak le a mezőnytől.
A szurkolók rendszeresen fejezik ki elégedetlenségüket a Fosun tulajdonosi kör és Jeff Shi ügyvezető elnök felé. A tulajdonosok azonban kitartanak: ha a Wolves kiesik, akkor is maradnak, és nincsenek azonnali eladási terveik, bár nyitottak kisebbségi befektetésekre a Fosun Sports Groupba.
Robert Earnshaw, a 2007-08-as Derby County csapatának egykori csatára szerint a Wolves-nál hiányzik a minőség, ami megváltoztathatná a mérkőzéseket: "Nem tudnak gólt szerezni. Minden félidőben négy-öt jó lehetőséget kellene teremteniük, de ők képtelenek betalálni, mert nincs meg a minőség."
