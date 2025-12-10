Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
Lesújtó kép érkezett a magyar fociutánpótlásról: hogy lesz ebből egy válogatottnyi világklasszis?
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
A Magyar Labdarúgó Szövetség frissen megjelent Professzionális Futballkörkép című tanulmánya lesújtó képet fest a hazai utánpótláshelyzetről. A 2024-25-ös szezon adatait elemző jelentés szerint nemzetközi összevetésben a magyar első osztályban kapták arányaiban a legkevesebb játékpercet a 21 éves vagy annál fiatalabb játékosok, miközben a 31 év feletti labdarúgók játékperceinek aránya itt volt a legmagasabb.
A tanulmány rámutat, hogy mindössze 22 magyar játékos szerepelt Európa tíz legerősebb bajnokságában, ami régiós összevetésben a legalacsonyabb szám. Bár az előző bajnoksághoz képest nőtt a fiatalok pályán töltött perceinek száma az NB I-ben, ez még mindig messze elmarad a kívánatostól. A magyar és külföldi játékosok játékpercei 59-41 százalékos arányban oszlottak meg, ami nem változott az előző évhez képest, annak ellenére, hogy kevesebb légiós lépett pályára (149 fő a korábbi 172 helyett). Az egy légiósra jutó átlagos játékperc viszont emelkedett, két év alatt 950-ről 1069-re.
Régiós összehasonlításban csak Horvátországban játszott kevesebb légiós, mint az NB I-ben, ugyanakkor az egy légiósra jutó átlagos játékperc szinte minden más országban magasabb volt. A magyar bajnokságban 10 olyan külföldi játékos is volt, aki egyetlen percet sem töltött a pályán.
Az MLSZ csapatonként is elemezte a magyar-légiós játékpercek arányát. A Paks továbbra is kizárólag magyar játékosokat foglalkoztat, és így is dobogóra tudott állni. Kecskeméten szintén magas volt a magyar játékosok játékperce, bár a csapat a szezon végén kiesett az NB I-ből, ahogy a Fehérvár is, ahol szintén átlag feletti volt a magyarok játékideje.
A legmeglepőbb eredmény, hogy a magát kiváló utánpótlásnevelő műhelyként pozicionáló felcsúti Puskás Akadémiában volt a legmagasabb a légiós játékpercek aránya a tavalyi szezonban. Ez a tendencia évről évre növekvő mértéket mutat a klubnál.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
