Lesújtó kép érkezett a magyar fociutánpótlásról: hogy lesz ebből egy válogatottnyi világklasszis?

Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.

A Magyar Labdarúgó Szövetség frissen megjelent Professzionális Futballkörkép című tanulmánya lesújtó képet fest a hazai utánpótláshelyzetről. A 2024-25-ös szezon adatait elemző jelentés szerint nemzetközi összevetésben a magyar első osztályban kapták arányaiban a legkevesebb játékpercet a 21 éves vagy annál fiatalabb játékosok, miközben a 31 év feletti labdarúgók játékperceinek aránya itt volt a legmagasabb.

A tanulmány rámutat, hogy mindössze 22 magyar játékos szerepelt Európa tíz legerősebb bajnokságában, ami régiós összevetésben a legalacsonyabb szám. Bár az előző bajnoksághoz képest nőtt a fiatalok pályán töltött perceinek száma az NB I-ben, ez még mindig messze elmarad a kívánatostól. A magyar és külföldi játékosok játékpercei 59-41 százalékos arányban oszlottak meg, ami nem változott az előző évhez képest, annak ellenére, hogy kevesebb légiós lépett pályára (149 fő a korábbi 172 helyett). Az egy légiósra jutó átlagos játékperc viszont emelkedett, két év alatt 950-ről 1069-re.

Régiós összehasonlításban csak Horvátországban játszott kevesebb légiós, mint az NB I-ben, ugyanakkor az egy légiósra jutó átlagos játékperc szinte minden más országban magasabb volt. A magyar bajnokságban 10 olyan külföldi játékos is volt, aki egyetlen percet sem töltött a pályán.

Az MLSZ csapatonként is elemezte a magyar-légiós játékpercek arányát. A Paks továbbra is kizárólag magyar játékosokat foglalkoztat, és így is dobogóra tudott állni. Kecskeméten szintén magas volt a magyar játékosok játékperce, bár a csapat a szezon végén kiesett az NB I-ből, ahogy a Fehérvár is, ahol szintén átlag feletti volt a magyarok játékideje.

A legmeglepőbb eredmény, hogy a magát kiváló utánpótlásnevelő műhelyként pozicionáló felcsúti Puskás Akadémiában volt a legmagasabb a légiós játékpercek aránya a tavalyi szezonban. Ez a tendencia évről évre növekvő mértéket mutat a klubnál.