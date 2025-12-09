Alaposan kimulatta magát a friss világbajnok Norris: reggelig ment a buli a vb-cím megnyerése után

Lando Norris Formula 1-világbajnok lett Abu Dhabiban, mindössze két ponttal megelőzve Max Verstappent a szezon utolsó versenyén. Mint nyilatkozta: alaposan megünnepelte a győzelmet, hajnalig ment a buli - közölte a The Guardian.

A 26 éves brit versenyző a harmadik helyen ért célba a Yas Marina pályán rendezett Abu Dhabi Nagydíjon, ami elegendő volt számára a világbajnoki cím megszerzéséhez. Verstappen ugyan megnyerte a futamot, de ez kevésnek bizonyult a végső győzelemhez. Norris csapattársa, Oscar Piastri, aki a szezon jelentős részében vezette a bajnokságot, végül a harmadik helyen zárt az összetettben.

"Olyan volt, mint egy film" - nyilatkozta Norris a győzelme után. "Miközben próbáltam elkerülni minden bukkanót, visszaemlékeztem a kezdetekre: az első gokartos élményeimre, a 2014-es gokart-világbajnoki címemre és sok más emlékre. Mintha madártávlatból figyeltem volna magam vezetés közben."

A friss világbajnok elárulta, hogy a verseny után hajnali 6 óráig ünnepelt barátaival a Yas Marina pálya mellett található W hotelben, majd az éjszakát egy McDonald's-ban zárta. "Egy sausage McMuffint ettem. Bajnokok reggelije volt? Egyáltalán nem, azonnal megbántam."

Norris az utolsó körökben is higgadt maradt, és néhány bátor előzést végrehajtva biztosította be a harmadik helyet. "Fogalmam sem volt, mire számítsak. Három körrel a vége előtt azt gondoltam: 'Már közel vagyok, de még semmit sem érzek.' Aztán a következő körben elkezdtek jönni ezek a fantasztikus visszaemlékezések. Olyan volt, mint egy montázs az életemből."

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint két kulcsfontosságú tényező segítette Norrist a bajnoki cím megszerzésében. Az egyik a tavalyi szezonból levont tanulságok voltak, amikor már versenyben volt Verstappennel. "Lando megerősítette státuszát, hogy 'Versenyezhetek Max-szal'" - mondta Stella.

A másik fontos tényező az volt, ahogyan Norris reagált a szezon elején tapasztalt nehézségekre. A McLaren végül olyan fejlesztéseket hozott az első felfüggesztéshez, amelyekkel Norris sokkal komfortosabban érezte magát. "Strukturált, holisztikus folyamat volt, amely személyes fejlődést, professzionális vezetést és versenyzői képességeket is magában foglalt" - magyarázta a csapatfőnök.

Norris a 11. brit pilóta, aki Formula 1-es világbajnoki címet szerzett, de hangsúlyozta, hogy az új hírnév nem fogja megváltoztatni őt. "Kívülről nézve megváltoztatja az életemet, de engem és azt, ahogyan élek, nem. Nagyon remélem, hogy nem is fog. Nem akarok olyan ember lenni."