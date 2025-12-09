Sokk a Forma 1-ben: távozik a Red Bull agya és szíve, mi lesz most a csapattal?

Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából, annak ellenére, hogy szerződése eredetileg a 2026-os szezonra is kiterjedt volna - közölte a Motorsport.com.

Az Abu Dhabi Nagydíj után bizonytalanság kezdett terjedni a paddockban Helmut Marko jövőjével kapcsolatban. Amikor erről kérdezték, az osztrák szakember csak annyit mondott, hogy a megbeszélésekre a hét későbbi részében kerül sor, és ezúttal nem hivatkozott a meglévő szerződésére.

"Ez különböző dolgok komplex összessége" - nyilatkozta Marko. Amikor saját preferenciájáról kérdezték, így válaszolt: "Át kell gondolnom, aztán meglátjuk."

A vasárnap este említett megbeszélésekre hétfőn került sor Abu Dhabiban a Red Bull felső vezetésével, köztük Oliver Mintzlaff sportigazgatóval. Az eredmény: Marko várhatóan az év végén nyugdíjba vonul a Red Bull motorsport-tanácsadói pozíciójából, bár befolyása a gyakorlatban jóval túlmutatott ezen a munkakörön.

Marko szerződését eredetileg két évvel meghosszabbították, amely a 2026-os szezont is magában foglalta volna, de ezt az időszakot már nem fogja kitölteni.

Laurent Mekies csapatfőnök már vasárnap este utalt a közelgő változásokra. Marko megjegyzéseivel kapcsolatban a francia csapatfőnök keveset tett a pletykák eloszlatásáért: "Helmut hihetetlen támogatást nyújtott abban, hogy idén megfordítsuk a dolgokat. Nyilvánvalóan neki és a felső vezetésnek elég nehéz döntéseket kellett meghozniuk az év során. De a Formula 1 nem egy statikus környezet, mindig igazítasz a szervezeteden, és ez vonatkozik a technikai és a sportszakmai területekre is."

Mekies finoman jelezte, hogy a Red Bull olyan módokat keres, amelyekkel jövőbiztossá teheti vezetési struktúráját. A paddockban keringő feltételezések szerint az osztrák anyavállalat szorosabb ellenőrzést gyakorolhat a jövőben. Az egyik lehetőség, hogy Mintzlaff és csapata közvetlenebbül részt vesz a Red Bull F1-es működésének irányításában.

Marko közelgő nyugdíjazásával egy 21 éves korszak ér véget. A grazi születésű, egykori Le Mans-i 24 órás győztes Dietrich Mateschitz jobbkezeként segített felépíteni a Red Bull Racinget, miután a csapatot 2005 előtt megvásárolták a Jaguartól. Marko irányította azt a juniorprogramot, amely többek között Sebastian Vettelt és Max Verstappent is kinevelték.

Míg a Mercedes eredetileg egy évre a GP2-ben akarta elhelyezni Verstappent, Marko azonnal F1-es ülést ajánlott a hollandnak a Toro Rossónál 2015-re. A kettejük közötti lojalitás azóta is kölcsönös. Amikor Marko pozíciója nyomás alá került a 2024-es Szaúd-arábiai Nagydíj környékén a Horner-féle hatalmi harcok közepette, Verstappen határozottan kiállt mellette. 2025. december 31-től azonban úgy tűnik, ez az együttműködés formálisan véget ér.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA