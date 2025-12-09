2025. december 9. kedd Natália
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 1.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Sokk a Forma 1-ben: távozik a Red Bull agya és szíve, mi lesz most a csapattal?

Pénzcentrum
2025. december 9. 10:23

Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából, annak ellenére, hogy szerződése eredetileg a 2026-os szezonra is kiterjedt volna - közölte a Motorsport.com.

Az Abu Dhabi Nagydíj után bizonytalanság kezdett terjedni a paddockban Helmut Marko jövőjével kapcsolatban. Amikor erről kérdezték, az osztrák szakember csak annyit mondott, hogy a megbeszélésekre a hét későbbi részében kerül sor, és ezúttal nem hivatkozott a meglévő szerződésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez különböző dolgok komplex összessége" - nyilatkozta Marko. Amikor saját preferenciájáról kérdezték, így válaszolt: "Át kell gondolnom, aztán meglátjuk."

A vasárnap este említett megbeszélésekre hétfőn került sor Abu Dhabiban a Red Bull felső vezetésével, köztük Oliver Mintzlaff sportigazgatóval. Az eredmény: Marko várhatóan az év végén nyugdíjba vonul a Red Bull motorsport-tanácsadói pozíciójából, bár befolyása a gyakorlatban jóval túlmutatott ezen a munkakörön.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Marko szerződését eredetileg két évvel meghosszabbították, amely a 2026-os szezont is magában foglalta volna, de ezt az időszakot már nem fogja kitölteni.

Laurent Mekies csapatfőnök már vasárnap este utalt a közelgő változásokra. Marko megjegyzéseivel kapcsolatban a francia csapatfőnök keveset tett a pletykák eloszlatásáért: "Helmut hihetetlen támogatást nyújtott abban, hogy idén megfordítsuk a dolgokat. Nyilvánvalóan neki és a felső vezetésnek elég nehéz döntéseket kellett meghozniuk az év során. De a Formula 1 nem egy statikus környezet, mindig igazítasz a szervezeteden, és ez vonatkozik a technikai és a sportszakmai területekre is."

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mekies finoman jelezte, hogy a Red Bull olyan módokat keres, amelyekkel jövőbiztossá teheti vezetési struktúráját. A paddockban keringő feltételezések szerint az osztrák anyavállalat szorosabb ellenőrzést gyakorolhat a jövőben. Az egyik lehetőség, hogy Mintzlaff és csapata közvetlenebbül részt vesz a Red Bull F1-es működésének irányításában.

Marko közelgő nyugdíjazásával egy 21 éves korszak ér véget. A grazi születésű, egykori Le Mans-i 24 órás győztes Dietrich Mateschitz jobbkezeként segített felépíteni a Red Bull Racinget, miután a csapatot 2005 előtt megvásárolták a Jaguartól. Marko irányította azt a juniorprogramot, amely többek között Sebastian Vettelt és Max Verstappent is kinevelték.

Míg a Mercedes eredetileg egy évre a GP2-ben akarta elhelyezni Verstappent, Marko azonnal F1-es ülést ajánlott a hollandnak a Toro Rossónál 2015-re. A kettejük közötti lojalitás azóta is kölcsönös. Amikor Marko pozíciója nyomás alá került a 2024-es Szaúd-arábiai Nagydíj környékén a Horner-féle hatalmi harcok közepette, Verstappen határozottan kiállt mellette. 2025. december 31-től azonban úgy tűnik, ez az együttműködés formálisan véget ér.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #sport #forma-1 #csapat #vezetőváltás #max verstappen #távozás #autósport #f1 #red bull #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
10:56
10:35
10:29
10:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
2025. december 8.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
2025. december 8.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
6 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
1 hete
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
5
2 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 10:29
Döbbenetes tempóban adósodik el a magyar lakosság: ennek nagyon csúnya hitelspirál lehet a vége?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 10:02
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Agrárszektor  |  2025. december 9. 10:32
Lecsapott a Nébih az édességgyártóra: sokkoló, mit találtak