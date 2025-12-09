A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Sokk a Forma 1-ben: távozik a Red Bull agya és szíve, mi lesz most a csapattal?
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából, annak ellenére, hogy szerződése eredetileg a 2026-os szezonra is kiterjedt volna - közölte a Motorsport.com.
Az Abu Dhabi Nagydíj után bizonytalanság kezdett terjedni a paddockban Helmut Marko jövőjével kapcsolatban. Amikor erről kérdezték, az osztrák szakember csak annyit mondott, hogy a megbeszélésekre a hét későbbi részében kerül sor, és ezúttal nem hivatkozott a meglévő szerződésére.
"Ez különböző dolgok komplex összessége" - nyilatkozta Marko. Amikor saját preferenciájáról kérdezték, így válaszolt: "Át kell gondolnom, aztán meglátjuk."
A vasárnap este említett megbeszélésekre hétfőn került sor Abu Dhabiban a Red Bull felső vezetésével, köztük Oliver Mintzlaff sportigazgatóval. Az eredmény: Marko várhatóan az év végén nyugdíjba vonul a Red Bull motorsport-tanácsadói pozíciójából, bár befolyása a gyakorlatban jóval túlmutatott ezen a munkakörön.
Marko szerződését eredetileg két évvel meghosszabbították, amely a 2026-os szezont is magában foglalta volna, de ezt az időszakot már nem fogja kitölteni.
Laurent Mekies csapatfőnök már vasárnap este utalt a közelgő változásokra. Marko megjegyzéseivel kapcsolatban a francia csapatfőnök keveset tett a pletykák eloszlatásáért: "Helmut hihetetlen támogatást nyújtott abban, hogy idén megfordítsuk a dolgokat. Nyilvánvalóan neki és a felső vezetésnek elég nehéz döntéseket kellett meghozniuk az év során. De a Formula 1 nem egy statikus környezet, mindig igazítasz a szervezeteden, és ez vonatkozik a technikai és a sportszakmai területekre is."
Mekies finoman jelezte, hogy a Red Bull olyan módokat keres, amelyekkel jövőbiztossá teheti vezetési struktúráját. A paddockban keringő feltételezések szerint az osztrák anyavállalat szorosabb ellenőrzést gyakorolhat a jövőben. Az egyik lehetőség, hogy Mintzlaff és csapata közvetlenebbül részt vesz a Red Bull F1-es működésének irányításában.
Marko közelgő nyugdíjazásával egy 21 éves korszak ér véget. A grazi születésű, egykori Le Mans-i 24 órás győztes Dietrich Mateschitz jobbkezeként segített felépíteni a Red Bull Racinget, miután a csapatot 2005 előtt megvásárolták a Jaguartól. Marko irányította azt a juniorprogramot, amely többek között Sebastian Vettelt és Max Verstappent is kinevelték.
Míg a Mercedes eredetileg egy évre a GP2-ben akarta elhelyezni Verstappent, Marko azonnal F1-es ülést ajánlott a hollandnak a Toro Rossónál 2015-re. A kettejük közötti lojalitás azóta is kölcsönös. Amikor Marko pozíciója nyomás alá került a 2024-es Szaúd-arábiai Nagydíj környékén a Horner-féle hatalmi harcok közepette, Verstappen határozottan kiállt mellette. 2025. december 31-től azonban úgy tűnik, ez az együttműködés formálisan véget ér.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
A top 15 sportolónő összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
