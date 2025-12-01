2025. december 1. hétfő Elza
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal

Blikk
2025. december 1. 16:12

Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba, ahol kiváló körülmények között él, de visszavágyik saját otthonába - írta a Blikk.

A 31-szeres válogatott, nyolcszoros bajnok, valamint 1964-es tokiói olimpiai aranyérmes Szentmihályi Antal pályafutása során számos felejthetetlen pillanatot élt át. Győrből került a Vasashoz, majd onnan az Újpesthez, ahol a lila-fehér klub ikonikus alakjává vált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az interjúban kitért arra, hogy ő maga hosszú évek óta nem is volt meccsen - ennek egyszerű ok van, szerinte a mostani játékosok nem érdemlik meg azt, hogy élőben megnézze őket.

Nem is emlékszem, mikor voltam legutóbb az újpesti pályán. A csapat hosszú ideje nem méltó a klub hagyományaihoz, és akkor finoman fogalmaztam. De nemcsak a gyenge játék tart vissza, hanem az olyan élmények is, amikor például Göröcs Titivel ott álltunk a stadion kapujában és kétméteres marcona fiatalemberek rendezői karszalaggal nem tudták, kik vagyunk, és be sem engedtek

- mondta Szentmihályi arról, mit gondol az utódokról.

A televízióban azonban továbbra is figyelemmel követi mindkét korábbi csapata mérkőzéseit. Bár az idő múlásával sok emléke elhalványult, néha még mindig felriad éjszakánként, és azon gondolkodik, mit kellett volna másként tennie bizonyos mérkőzéseken.

Szentmihályi egészségi állapotának romlása miatt döntött úgy, hogy biztonságosabb környezetbe költözik, ahol állandó felügyelet alatt lehet.

A szívem sokszor rakoncátlankodik. Már kaptam pacemakert, már túl vagyok kisebb beavatkozásokon, és megannyi rosszulléten. Az orvosom azt mondta, mindennap legalább 5–7000 lépést kell megtennem, és ez szinte kötelező! Itt van konditerem, és én naponta felkeresem

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- mondta a kapus egészségi állapotáról.

Az idősotthonban viszont hamar felismerték a sportlegendát, és élménybeszámolót is kellett tartania a lakótársaknak. Bár az intézményben minden kényelmi szolgáltatás rendelkezésre áll, Szentmihályi és felesége visszavágynak saját otthonukba, amelyet nem adtak el és nem is adtak ki.

Nem olcsó ez az otthon, s itt valóban mindenünk megvan, de... Mégis visszavágyunk a sajátunkba. A karácsonyt majd valószínűleg kint, vagyis otthon töltjük, aztán 2026-ban eldöntjük, hogy merre tovább

– fogalmazott a sportlegenda, aki azt is fontolgatja, hogy visszaköltöznek, és inkább ápolót fogadnak maguk mellé.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #sport #labdarúgás #szívbetegség #idősotthon #újpest #válogatott #kapus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:39
16:29
16:12
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
2025. december 1.
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
2025. december 1.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
6 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
1 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
4
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
2 napja
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 16:39
Meghalt Kálloy Molnár Péter
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 16:03
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Agrárszektor  |  2025. december 1. 16:33
A lakosság segítségét kérik Magyarországon: különleges akció indul itthon