Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal

Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba, ahol kiváló körülmények között él, de visszavágyik saját otthonába - írta a Blikk.

A 31-szeres válogatott, nyolcszoros bajnok, valamint 1964-es tokiói olimpiai aranyérmes Szentmihályi Antal pályafutása során számos felejthetetlen pillanatot élt át. Győrből került a Vasashoz, majd onnan az Újpesthez, ahol a lila-fehér klub ikonikus alakjává vált.

Az interjúban kitért arra, hogy ő maga hosszú évek óta nem is volt meccsen - ennek egyszerű ok van, szerinte a mostani játékosok nem érdemlik meg azt, hogy élőben megnézze őket.

Nem is emlékszem, mikor voltam legutóbb az újpesti pályán. A csapat hosszú ideje nem méltó a klub hagyományaihoz, és akkor finoman fogalmaztam. De nemcsak a gyenge játék tart vissza, hanem az olyan élmények is, amikor például Göröcs Titivel ott álltunk a stadion kapujában és kétméteres marcona fiatalemberek rendezői karszalaggal nem tudták, kik vagyunk, és be sem engedtek

- mondta Szentmihályi arról, mit gondol az utódokról.

A televízióban azonban továbbra is figyelemmel követi mindkét korábbi csapata mérkőzéseit. Bár az idő múlásával sok emléke elhalványult, néha még mindig felriad éjszakánként, és azon gondolkodik, mit kellett volna másként tennie bizonyos mérkőzéseken.

Szentmihályi egészségi állapotának romlása miatt döntött úgy, hogy biztonságosabb környezetbe költözik, ahol állandó felügyelet alatt lehet.

A szívem sokszor rakoncátlankodik. Már kaptam pacemakert, már túl vagyok kisebb beavatkozásokon, és megannyi rosszulléten. Az orvosom azt mondta, mindennap legalább 5–7000 lépést kell megtennem, és ez szinte kötelező! Itt van konditerem, és én naponta felkeresem

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- mondta a kapus egészségi állapotáról.

Az idősotthonban viszont hamar felismerték a sportlegendát, és élménybeszámolót is kellett tartania a lakótársaknak. Bár az intézményben minden kényelmi szolgáltatás rendelkezésre áll, Szentmihályi és felesége visszavágynak saját otthonukba, amelyet nem adtak el és nem is adtak ki.

Nem olcsó ez az otthon, s itt valóban mindenünk megvan, de... Mégis visszavágyunk a sajátunkba. A karácsonyt majd valószínűleg kint, vagyis otthon töltjük, aztán 2026-ban eldöntjük, hogy merre tovább

– fogalmazott a sportlegenda, aki azt is fontolgatja, hogy visszaköltöznek, és inkább ápolót fogadnak maguk mellé.