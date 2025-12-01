dr. Király Márta reumatológus főorvos a civil élet mellett világbajnoki aranyat nyert kettlebellben. A sportágban több mint 600 versenyző között bizonyult a legjobbnak.
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba, ahol kiváló körülmények között él, de visszavágyik saját otthonába - írta a Blikk.
A 31-szeres válogatott, nyolcszoros bajnok, valamint 1964-es tokiói olimpiai aranyérmes Szentmihályi Antal pályafutása során számos felejthetetlen pillanatot élt át. Győrből került a Vasashoz, majd onnan az Újpesthez, ahol a lila-fehér klub ikonikus alakjává vált.
Az interjúban kitért arra, hogy ő maga hosszú évek óta nem is volt meccsen - ennek egyszerű ok van, szerinte a mostani játékosok nem érdemlik meg azt, hogy élőben megnézze őket.
Nem is emlékszem, mikor voltam legutóbb az újpesti pályán. A csapat hosszú ideje nem méltó a klub hagyományaihoz, és akkor finoman fogalmaztam. De nemcsak a gyenge játék tart vissza, hanem az olyan élmények is, amikor például Göröcs Titivel ott álltunk a stadion kapujában és kétméteres marcona fiatalemberek rendezői karszalaggal nem tudták, kik vagyunk, és be sem engedtek
- mondta Szentmihályi arról, mit gondol az utódokról.
A televízióban azonban továbbra is figyelemmel követi mindkét korábbi csapata mérkőzéseit. Bár az idő múlásával sok emléke elhalványult, néha még mindig felriad éjszakánként, és azon gondolkodik, mit kellett volna másként tennie bizonyos mérkőzéseken.
Szentmihályi egészségi állapotának romlása miatt döntött úgy, hogy biztonságosabb környezetbe költözik, ahol állandó felügyelet alatt lehet.
A szívem sokszor rakoncátlankodik. Már kaptam pacemakert, már túl vagyok kisebb beavatkozásokon, és megannyi rosszulléten. Az orvosom azt mondta, mindennap legalább 5–7000 lépést kell megtennem, és ez szinte kötelező! Itt van konditerem, és én naponta felkeresem
- mondta a kapus egészségi állapotáról.
Az idősotthonban viszont hamar felismerték a sportlegendát, és élménybeszámolót is kellett tartania a lakótársaknak. Bár az intézményben minden kényelmi szolgáltatás rendelkezésre áll, Szentmihályi és felesége visszavágynak saját otthonukba, amelyet nem adtak el és nem is adtak ki.
Nem olcsó ez az otthon, s itt valóban mindenünk megvan, de... Mégis visszavágyunk a sajátunkba. A karácsonyt majd valószínűleg kint, vagyis otthon töltjük, aztán 2026-ban eldöntjük, hogy merre tovább
– fogalmazott a sportlegenda, aki azt is fontolgatja, hogy visszaköltöznek, és inkább ápolót fogadnak maguk mellé.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Iga Swiatek szerint a következő évi naptárja még nem végleges, de gondolkodnia kell, mely tornákat hagyja ki.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Mi a baj az idei Liverpoollal, miért nem tudta felvenni a ritmust Kerkez Milos új csapatában? Tényleg a hátán viszi a csapatot Szoboszlai Dominik? Erről...
A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült...
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
Javokhir Sindarov 19 éves üzbég sakkozó lett a sakk-világkupa valaha volt legfiatalabb győztese.
