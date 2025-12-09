Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt

A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől - számolt be a BBC.

A FIFA bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokságon minden mérkőzés mindkét félidejében három perces hidratációs szünetet fognak tartani. A szervezet közleménye szerint az intézkedést a "játékosok jólétének előtérbe helyezése" érdekében vezetik be, és az időjárási körülményektől függetlenül minden mérkőzésen alkalmazni fogják, hogy "egyenlő feltételeket biztosítsanak minden csapat számára".

A bíró mindkét félidő 22. percében megállítja majd a játékot, hogy a játékosok folyadékot vehessenek magukhoz. A döntés hátterében az áll, hogy a 2026-os torna az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajlik majd június-júliusban, amikor szakértők szerint magas hőmérséklet, erdőtüzek, sőt hurrikánok is befolyásolhatják a csapatok, szurkolók és a stadionban dolgozók helyzetét.

A közelmúltban közzétett "Pitches in Peril" (Veszélyben a pályák) jelentés - amelyet a Football for the Future és a Common Goal nyomásgyakorló csoportok állítottak össze - megállapította, hogy a világbajnokság 16 helyszíne közül 10 "nagyon magas kockázatú a szélsőséges hőstressz-körülmények szempontjából".

A tavalyi klubvilágbajnokság menetrendje már panaszokat váltott ki játékosokból és edzőkből, mivel a mérkőzéseket szélsőséges hőségben rendezték. Chelsea középpályása, Enzo Fernandez is panaszkodott a "nagyon veszélyes" hőségben való játék miatt.

A múlt héten Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, hogy a magas hőmérséklet jelentette kockázatok miatt fontolgatja, hogy a cserejátékosok a mérkőzések alatt az öltözőben maradjanak. Erről a Pénzcentrum is írt:

A FIFA közölte, hogy a hidratációs szünetek az előző tornákon, köztük a Klubvilágbajnokságon alkalmazott hasonló szünetek "egyszerűsített változatai" lesznek. Korábban a hűtőszünetek csak akkor voltak kötelezőek, ha a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot.

"Minden mérkőzésen, függetlenül attól, hogy hol játsszák, van-e tető vagy milyen a hőmérséklet, három perces hidratációs szünet lesz. Mindkét félidőben három perc telik el a sípszótól sípszóig" - mondta Manolo Zubiria, a torna főtisztviselője. "Természetesen, ha a 20. vagy 21. percben sérülés miatti megállás van folyamatban, ezt a bíró a helyszínen kezeli majd."