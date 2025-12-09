A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal ellenőrei a téli ünnepek előtti vizsgálatukon súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot találtak egy édességgyártónál.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől - számolt be a BBC.
A FIFA bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokságon minden mérkőzés mindkét félidejében három perces hidratációs szünetet fognak tartani. A szervezet közleménye szerint az intézkedést a "játékosok jólétének előtérbe helyezése" érdekében vezetik be, és az időjárási körülményektől függetlenül minden mérkőzésen alkalmazni fogják, hogy "egyenlő feltételeket biztosítsanak minden csapat számára".
A bíró mindkét félidő 22. percében megállítja majd a játékot, hogy a játékosok folyadékot vehessenek magukhoz. A döntés hátterében az áll, hogy a 2026-os torna az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajlik majd június-júliusban, amikor szakértők szerint magas hőmérséklet, erdőtüzek, sőt hurrikánok is befolyásolhatják a csapatok, szurkolók és a stadionban dolgozók helyzetét.
A közelmúltban közzétett "Pitches in Peril" (Veszélyben a pályák) jelentés - amelyet a Football for the Future és a Common Goal nyomásgyakorló csoportok állítottak össze - megállapította, hogy a világbajnokság 16 helyszíne közül 10 "nagyon magas kockázatú a szélsőséges hőstressz-körülmények szempontjából".
A tavalyi klubvilágbajnokság menetrendje már panaszokat váltott ki játékosokból és edzőkből, mivel a mérkőzéseket szélsőséges hőségben rendezték. Chelsea középpályása, Enzo Fernandez is panaszkodott a "nagyon veszélyes" hőségben való játék miatt.
A múlt héten Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya kijelentette, hogy a magas hőmérséklet jelentette kockázatok miatt fontolgatja, hogy a cserejátékosok a mérkőzések alatt az öltözőben maradjanak. Erről a Pénzcentrum is írt:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A FIFA közölte, hogy a hidratációs szünetek az előző tornákon, köztük a Klubvilágbajnokságon alkalmazott hasonló szünetek "egyszerűsített változatai" lesznek. Korábban a hűtőszünetek csak akkor voltak kötelezőek, ha a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot.
"Minden mérkőzésen, függetlenül attól, hogy hol játsszák, van-e tető vagy milyen a hőmérséklet, három perces hidratációs szünet lesz. Mindkét félidőben három perc telik el a sípszótól sípszóig" - mondta Manolo Zubiria, a torna főtisztviselője. "Természetesen, ha a 20. vagy 21. percben sérülés miatti megállás van folyamatban, ezt a bíró a helyszínen kezeli majd."
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.