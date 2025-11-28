Brutális McLaren-erődemonstráció Katarban: így nehéz lesz elbukni a vb-címet

A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.

Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben a két McLaren-versenyző végzett az első és a második helyen a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki szabadedzésén.

A világbajnoki pontversenyben éllovas brit Norris 58 ezredmásodperccel szorult a vb-második csapattársa mögé. Mögöttük a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso zárt harmadikként az Aston Martinnal az utolsó előtti futam nyitányán.

A világbajnoki címért még szintén harcban lévő, címvédő és négyszeres győztes Max Verstappen hatodik lett a Red Bull-lal. A katari hétvége 18.30-kor a sprintkvalifikációval folytatódik.

1. szabadedzés (az élmezőny):

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:20.924 Lando Norris (brit, McLaren) 1:20.982 Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:21.310 Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:21.404 Isack Hadjar (francia, RB) 1:21.503 Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21.504

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA