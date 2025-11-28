Javokhir Sindarov 19 éves üzbég sakkozó lett a sakk-világkupa valaha volt legfiatalabb győztese.
Brutális McLaren-erődemonstráció Katarban: így nehéz lesz elbukni a vb-címet
A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben a két McLaren-versenyző végzett az első és a második helyen a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki szabadedzésén.
A világbajnoki pontversenyben éllovas brit Norris 58 ezredmásodperccel szorult a vb-második csapattársa mögé. Mögöttük a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso zárt harmadikként az Aston Martinnal az utolsó előtti futam nyitányán.
A világbajnoki címért még szintén harcban lévő, címvédő és négyszeres győztes Max Verstappen hatodik lett a Red Bull-lal. A katari hétvége 18.30-kor a sprintkvalifikációval folytatódik.
1. szabadedzés (az élmezőny):
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:20.924
- Lando Norris (brit, McLaren) 1:20.982
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:21.310
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:21.404
- Isack Hadjar (francia, RB) 1:21.503
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21.504
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
Vinicius Jr. közel áll a szerződéshosszabbításhoz a Real Madriddal, miután elfogadta, hogy alacsonyabb fizetést kap, mint amit eredetileg kért..
Kórházi biztonsági kamerák felvételei igazolták, hogy az atléta szervezetében talált tiltott szer passzív belégzés útján került be.
Geraint Thomas, a korábbi Tour de France és olimpiai bajnok kerékpáros az Ineos Grenadiers csapat versenyzési igazgatója lett visszavonulását követően.
Nem védheti meg címét szuperóriás-műlesiklásban Lara Gut-Behrami a februári milánói-cortinai olimpián.
Hatalmas botrány Marseille-ben: ütötték-verték a vendégszurkolókat, de a franciák szerint más is történt
A Newcastle United hivatalos panaszt nyújt be a francia rendőrség ellen; állításuk szerint erőszakosak voltak a szurkolóikkal.
Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,3% eséllyel nyeri meg a bajnokságot.
Egy norvég labdarúgó doppingvétség nélkül került bajba, miután műfüves pálya gumiőrleményéből került tiltott anyag a szervezetébe.
Adrian Newey, a Forma 1 történetének egyik legkiválóbb mérnöke a következő szezontól az Aston Martin csapatfőnöke lesz.
A Liverpool súlyos válsága tovább tart, hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV-től a Bajnokok Ligájában.
Jürgen Klopp elárulta, hogy 2023-ban visszautasította a német válogatott vezetőedzői posztját, mert úgy érezte, nem hagyhatja el a Liverpoolt egy sikertelen szezon után.
Kovács Patrik szerint inkább ellenfelén van a teher, de azt már nagyon várja, hogy színpadra léphessen Londonban.
Egy brit férfi bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amikor májusban egy autó a Liverpool szurkolói közé hajtott a bajnoki cím ünneplése során.
A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal.
Ez komolyan visszavetheti az angolok vébérendezési terveit: az új manchesteri stadionon bukhat el az egész?
A Brit Labdarúgó Szövetség (FA) tervei szerint a felújított Old Trafford stadion is szerepelni fog a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére benyújtott pályázati anyagban.
A brit erőemelő lett a világ legerősebb nője, miután kiderült, hogy az eredeti győztes egy transznemű versenyző volt, aki nem is indulhatott volna a versenyen.
Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között.
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.