2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 21.A gyõztes Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje (j) és második helyezett Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július
Sport

Brutális McLaren-erődemonstráció Katarban: így nehéz lesz elbukni a vb-címet

MTI
2025. november 28. 16:24

A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.

Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben a két McLaren-versenyző végzett az első és a második helyen a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki szabadedzésén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világbajnoki pontversenyben éllovas brit Norris 58 ezredmásodperccel szorult a vb-második csapattársa mögé. Mögöttük a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso zárt harmadikként az Aston Martinnal az utolsó előtti futam nyitányán.

A világbajnoki címért még szintén harcban lévő, címvédő és négyszeres győztes Max Verstappen hatodik lett a Red Bull-lal. A katari hétvége 18.30-kor a sprintkvalifikációval folytatódik.

Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?

1. szabadedzés (az élmezőny):

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:20.924
  2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:20.982
  3. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:21.310
  4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:21.404
  5. Isack Hadjar (francia, RB) 1:21.503
  6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21.504

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #forma-1 #katar #max verstappen #lando norris #mclaren #autósport #f1 #oscar piastri #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:47
16:33
16:24
16:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
2025. november 28.
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
2025. november 28.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
6 napja
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
3 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
5 napja
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
7 napja
Elképesztő, mit csinált a Realban Kylian Mbappé: erre még a legendák se mind voltak képesek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékcsökkenés
a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 16:04
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 13:46
A Kreml megdöbbentő bejelentést tertt: értelmetlen bármilyen megállapodás Ukrajnával
Agrárszektor  |  2025. november 28. 16:26
Egyre több ilyen hús van Európában: meglepő, honnan jön a java