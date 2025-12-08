2025. december 8. hétfő Mária
Mogyoród, 2024. július 20.Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzése elõtt a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-ánMTI/Balogh Zoltán
Sport

Megszólalt legrosszabb szezonja után Lewis Hamilton: kiderült, mire készül a hétszeres világbajnok

Pénzcentrum
2025. december 8. 18:12

Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től. A hétszeres világbajnok pályafutása legrosszabb évét zárta, hatodik helyen végzett az összetettben, és mentálisan kimerültnek érzi magát - tudósított a The Guardian.

Az Abu Dhabi Nagydíj után Hamilton nem titkolta csalódottságát. "Alig várom, hogy eltávolodjak ettől az egésztől. A fotózásoktól és minden ilyesmitől. Erre várok: egy nap, hogy ne kelljen mindezt csinálnom" - nyilatkozta a médiának.

A 40 éves pilóta az idényzáró futamon a 16. helyről indulva a 8. helyen ért célba, miközben a brit Lando Norris megszerezte első világbajnoki címét. Hamilton az utóbbi futamokon fáradtnak és kedvetlennek tűnt, és elismerte, hogy most csak a szünetre vágyik.

"Jelenleg csak a szünetre várok. Arra, hogy kikapcsolódjak, és senkivel se beszéljek. Senki sem tud majd elérni ezen a télen. Nem lesz nálam a telefonom, és várom már ezt. Teljesen lekapcsolódom a mátrixról" - fogalmazott a szezonzáró futam után.

Hamilton ugyanakkor teljes mértékben támogatja a Ferrari döntését, hogy már a szezon korai szakaszában felhagytak az idei autó fejlesztésével, hogy minden erőfeszítésüket a 2026-os új szabályokra készülő modellre fordíthassák.

A Scuderiánál töltött első szezonja, amely nagy reményekkel indult, csalódást okozott. Az autó messze elmaradt a McLaren tempójától, a Red Bull mögött, és gyakran a Mercedesszel folytatott harcban is alulmaradt. Az Abu Dhabi időmérő után, ahol sorozatban harmadszor esett ki az első szakaszban, Hamilton nem rejtette véka alá frusztrációját: "Nincsenek szavaim, hogy leírjam, mit érzek. Elviselhetetlen mennyiségű düh és harag van bennem."

Fred Vasseur csapatfőnök a szezon vége előtt elismerte, hogy a csapat már áprilisban leállította az autó fejlesztését. Hamilton idén pályafutása során először maradt dobogó nélkül egy teljes szezonban, de azt mondta, támogatja a csapat döntését.

"Nem tudtam, hogy az év végén ott leszünk, ahol vagyunk. Számítottunk rá, de természetesen rosszabbnak érződött. De én is része voltam ennek, én is szorgalmaztam. Nem maradhatsz le a többiektől az új autó fejlesztésében, mert ez mindannyiunk számára meredek tanulási görbe. Szóval 100%-ban támogattam. Most is támogatom" - magyarázta.

Különösen nehéz év volt ez Hamilton számára. A kínai sprintfutamon aratott győzelmét leszámítva, amely hamis reménynek bizonyult, csapattársa, Charles Leclerc 24-ből 19 alkalommal előzte meg az időmérőn, és gyakran a versenyeken is jobb teljesítményt nyújtott. Hamilton Las Vegasban pályafutása legrosszabb időmérős eredményét érte el a 20. hellyel, kétszer pontok nélkül zárt, és egész szezonban nem végzett a negyedik helynél előrébb.

Ahogy az év haladt előre és folytatódtak az autóval kapcsolatos küzdelmei, egyre kritikusabbá vált, első szezonját "rémálomnak" nevezte. Ez a kijelentés John Elkann Ferrari-elnök rosszallását váltotta ki, aki szerint Hamiltonnak "a vezetésre kellene összpontosítania és kevesebbet beszélnie".

Úgy tudni, Hamiltont meglepte a csapat szervezeti felépítése és módszertana, amikor elkezdett velük dolgozni, és úgy érezte, a döntéshozatali folyamat nehézkes. Többször hangsúlyozta, hogy meggyőződése szerint megvan a tehetséges személyzet a sikerhez, de világossá vált, hogy szerinte jobban kell őket hasznosítani.

A belga nagydíjon elárulta, hogy több megbeszélést is tartott a Ferrari kulcsembereivel: Vasseurrel, Elkannal és Benedetto Vigna vezérigazgatóval. Két dokumentumot is összeállított, amelyekben javaslatokat fogalmazott meg a Ferrari helyzetének javítására.

Abu Dhabiban elmondta, hogy ez a folyamat a télen is folytatódni fog. "Elemeznünk kell, hol tartunk, mi volt jó, és mely területeken javulhatunk. Tudom, hol vannak ezek a területek. Az év végén leülünk a csapattal" - mondta.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
