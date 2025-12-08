Megszólalt legrosszabb szezonja után Lewis Hamilton: kiderült, mire készül a hétszeres világbajnok

Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től. A hétszeres világbajnok pályafutása legrosszabb évét zárta, hatodik helyen végzett az összetettben, és mentálisan kimerültnek érzi magát - tudósított a The Guardian.
Az Abu Dhabi Nagydíj után Hamilton nem titkolta csalódottságát. "Alig várom, hogy eltávolodjak ettől az egésztől. A fotózásoktól és minden ilyesmitől. Erre várok: egy nap, hogy ne kelljen mindezt csinálnom" - nyilatkozta a médiának.
A 40 éves pilóta az idényzáró futamon a 16. helyről indulva a 8. helyen ért célba, miközben a brit Lando Norris megszerezte első világbajnoki címét. Hamilton az utóbbi futamokon fáradtnak és kedvetlennek tűnt, és elismerte, hogy most csak a szünetre vágyik.
"Jelenleg csak a szünetre várok. Arra, hogy kikapcsolódjak, és senkivel se beszéljek. Senki sem tud majd elérni ezen a télen. Nem lesz nálam a telefonom, és várom már ezt. Teljesen lekapcsolódom a mátrixról" - fogalmazott a szezonzáró futam után.
Hamilton ugyanakkor teljes mértékben támogatja a Ferrari döntését, hogy már a szezon korai szakaszában felhagytak az idei autó fejlesztésével, hogy minden erőfeszítésüket a 2026-os új szabályokra készülő modellre fordíthassák.
A Scuderiánál töltött első szezonja, amely nagy reményekkel indult, csalódást okozott. Az autó messze elmaradt a McLaren tempójától, a Red Bull mögött, és gyakran a Mercedesszel folytatott harcban is alulmaradt. Az Abu Dhabi időmérő után, ahol sorozatban harmadszor esett ki az első szakaszban, Hamilton nem rejtette véka alá frusztrációját: "Nincsenek szavaim, hogy leírjam, mit érzek. Elviselhetetlen mennyiségű düh és harag van bennem."
Fred Vasseur csapatfőnök a szezon vége előtt elismerte, hogy a csapat már áprilisban leállította az autó fejlesztését. Hamilton idén pályafutása során először maradt dobogó nélkül egy teljes szezonban, de azt mondta, támogatja a csapat döntését.
"Nem tudtam, hogy az év végén ott leszünk, ahol vagyunk. Számítottunk rá, de természetesen rosszabbnak érződött. De én is része voltam ennek, én is szorgalmaztam. Nem maradhatsz le a többiektől az új autó fejlesztésében, mert ez mindannyiunk számára meredek tanulási görbe. Szóval 100%-ban támogattam. Most is támogatom" - magyarázta.
Különösen nehéz év volt ez Hamilton számára. A kínai sprintfutamon aratott győzelmét leszámítva, amely hamis reménynek bizonyult, csapattársa, Charles Leclerc 24-ből 19 alkalommal előzte meg az időmérőn, és gyakran a versenyeken is jobb teljesítményt nyújtott. Hamilton Las Vegasban pályafutása legrosszabb időmérős eredményét érte el a 20. hellyel, kétszer pontok nélkül zárt, és egész szezonban nem végzett a negyedik helynél előrébb.
Ahogy az év haladt előre és folytatódtak az autóval kapcsolatos küzdelmei, egyre kritikusabbá vált, első szezonját "rémálomnak" nevezte. Ez a kijelentés John Elkann Ferrari-elnök rosszallását váltotta ki, aki szerint Hamiltonnak "a vezetésre kellene összpontosítania és kevesebbet beszélnie".
Úgy tudni, Hamiltont meglepte a csapat szervezeti felépítése és módszertana, amikor elkezdett velük dolgozni, és úgy érezte, a döntéshozatali folyamat nehézkes. Többször hangsúlyozta, hogy meggyőződése szerint megvan a tehetséges személyzet a sikerhez, de világossá vált, hogy szerinte jobban kell őket hasznosítani.
A belga nagydíjon elárulta, hogy több megbeszélést is tartott a Ferrari kulcsembereivel: Vasseurrel, Elkannal és Benedetto Vigna vezérigazgatóval. Két dokumentumot is összeállított, amelyekben javaslatokat fogalmazott meg a Ferrari helyzetének javítására.
Abu Dhabiban elmondta, hogy ez a folyamat a télen is folytatódni fog. "Elemeznünk kell, hol tartunk, mi volt jó, és mely területeken javulhatunk. Tudom, hol vannak ezek a területek. Az év végén leülünk a csapattal" - mondta.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
A top 15 sportolónő összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
